Euronext Brussel: magazijnen als groene vlek

Op een lagere beurs brengen WDP en Quest for Growth wat verlichting. WDP presteerde goed in 2020 en breidt zijn investeringsprogramma uit. De privak heeft moois in petto voor zijn aandeelhouders.

De Europese beurzen lijken een moeilijke week te zullen besluiten met een nieuwe verliesdag. De haperende vaccinatiecampagnes doen beleggers terugkrabbelen. De capriolen van kleine beleggers op Wall Street zorgen bovendien voor zenuwachtigheid, omdat het long-short-model onder druk komt te staan. Omstreeks 13 uur zakt de Euro Stoxx 50 met 0,9 procent.

De Brusselse beurs doet het iets minder slecht. De Bel20 verzwakt 0,55 procent tot 3.646 punten. Sinds maandagmorgen verloor de sterindex al meer dan 3 procent. Nagenoeg de hele korf kleurt rood. In de diepste kelders vinden we Galapagos (-3%), UCB (-1,6%) en AB InBev (-1,3%) terug.

Ambitie

Vooraan in de Bel20 staat als een groene vlek WDP dat 5,7 procent hoger trekt tot 30 euro. De verhuurder van logistiek vastgoed maakte vanmorgen goede jaarresultaten bekend. De nettowinst per aandeel kwam op precies 1 euro uit, aan de bovenkant van de eigen verwachtingsvork (0,95 tot 1 euro) en 8 procent meer dan het jaar voordien. Het brutodividend gaat mee de hoogte in, met 8 procent tot 0,80 euro. WDP schroeft bovendien zijn ambitie nog wat op: tegen 2023 wil de groep haar portefeuille uitbreiden tot 5,5 miljard euro. Tot dusver was de doelstelling 5 miljard euro.

De vastgoedanalisten van KBC Securities, Joachim Vansanten en Wido Jongman, reageren positief: 'Gezien de solide fundamentele trends in logistiek en het sterke track record van het management verwachten wij dat WDP deze verhoogde groeidoelstelling zal halen.' Ze trekken hun koersdoel op van 30 tot 32 euro en laten hun advies stijgen van ‘houden’ naar ‘kopen’. Het nieuwe koersdoel biedt 13 procent opwaarts potentieel.

‘Sterke resultaten’, oordeelt ING-analiste Francesca Ferragina, die een goede mix tonen van uitbreiding van de portefeuille, gezonde organische groei en een gezonde financiële structuur. Ze apprecieert ook de keuze om de investeringsdoelstelling te verhogen. ‘Makkelijk haalbaar met een schuldgraad van 45 procent.’ Ze handhaaft haar koopadvies en koersdoel van 33,5 procent.

Inna Maslova van Degroof Petercam heeft het over ‘een indrukwekkende reeks resultaten in een onzeker jaar’. De uitbreiding van ‘een reeds omvangrijk groeiplan’ bevestigt opnieuw de aanhoudende vraag naar kwalitatieve logistieke ruimte. Ze wacht op de conference call om haar model en koersdoel aan te passen.

Kapitaalvermindering

Quest for Growth (QfG) stijgt 1,2 procent tot 6,94 euro. De privak wordt beloond voor goede jaarresultaten en een nakende kapitaalvermindering. QfG boekte over 2020 een nettowinst van 17,1 miljoen euro, wat mede te danken is aan de verkoop van de Nederlandse start-up Bluebee. QfG gaat voor het tweede jaar op rij geen dividend betalen, maar stelt wel een fiscaal vriendelijk kapitaalvermindering van 6,8 miljoen in het vooruitzicht. Per aandeel zou dat neerkomen op 0,4 euro.

KBC Securities raamt de nettoactiefwaarde van QfG op 9,30 euro per aandeel. Dat betekent dat QfG op basis van de koers van donderdagavond met een discount van 26,2 procent noteert. Aangezien discounts traditioneel kleiner worden in de aanloop naar een dividenduitkering, herhalen ze hun ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 7,2 euro.

Winstwaarschuwing

Unifiedpost Group kondigde in december drie overnames aan. Zijn voetafdruk groeide zo tot 20 landen, terwijl ook het producentenaanbod werd uitgebreid. Nu die deals zijn afgerond heeft Berenberg zijn ramingen aangepast. Dat leidt ertoe dat het koersdoel stijgt van 28 tot 33 euro. Berenberg, dat eind september de specialist in de digitalisering van facturen naar de beurs bracht, herhaalt zijn koopadvies. Het aandeel stijgt 4,7 procent tot 21,40 euro.

Voor de grootste sprong tekent Rosier . De fabrikant van meststoffen, die voor 77,47 procent in handen is van de Oostenrijkse chemiegroep Borealis, noteert op de fixingmarkt en gaat bij de eerste fixing 31,3 procent hoger tot 98,50 euro. Dat gebeurt bij een handel van amper 300 stukken.