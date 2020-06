Euronext Brussel: mak debuut voor Hyloris, druk op Atenor en Exmar

Op een stabiele beurs neemt nieuwkomer Hyloris een rustige start. Na zijn kapitaalverhoging staat Atenor onder druk. De ontgoocheling over de Tango-problemen bij Exmar blijft duren.

De Europese beurzen gaan maandag op en neer, maar blijven in de buurt van hun slotstanden van vrijdagavond hangen. Beleggers wegen sporadische tekenen van economische opleving af tegen de steeds snellere verspreiding van het coronavirus in de VS, Brazilië en India. Wereldwijd zijn er nu meer dan 10 miljoen coronagevallen en meer dan een half miljoen doden.

‘Het herstel zal veel trager en veel ongelijker verlopen dan de meeste mensen denken’, waarschuwde David Hunt, de topman van de Amerikaanse vermogensbeheerder PGIM, op Bloomberg TV. ‘De markten prijzen een veel scherper V-vormig herstel in en dat lijkt ons weinig waarschijnlijk.’

In Brussel staat de Bel20 rond 12.40 uur op 0,1 procent verlies op 3.300 punten . De grootste procentuele dalers zijn de telecomwaarden, WDP (-2,4%) en Aedifica (-1,7%). Telenet zakt 4 procent tot 36,02 euro, Proximus verliest 1,4 procent tot 18,33 euro.

Vrijdagavond raakte bekend dat Telenet en Fluvius gesprekken starten over de aanleg van een open glasvezelnetwerk in Vlaanderen. De Vlaamse overheid is al een tijd ontevreden over de trage uitrol van een breedbandnetwerk en wil dat proces versnellen.

Dat Fluvius nu met Telenet gaat praten over de vorming van een partnerschap heeft heel wat gevolgen, zegt ING-analist David Vagman. Als er een open netwerk komt, zou dat negatief kunnen zijn voor de bestaande eigen netwerken van Telenet en Proximus. Telenet heeft trouwens altijd beweerd dat zijn kabelnetwerk nog goed was voor de komende 5 à 10 jaar. Proximus zou dan weer een strategische partner in Vlaanderen missen om zijn investeringen in een glazvezelnetwerk te delen.

Hyloris

Naar aanleiding van een bericht van IDBI Bank meldde Ageas vanmorgen dat het interesse heeft om zijn belang in de Indiase verzekeraar IDBI Federal Life Insurance Company (IFLIC) op te trekken tot 49 procent. Ageas bezit momenteel 26 procent van IFLIC en zou 23 procent bijkopen van IDBI Bank, dat IFLIC voor 48 procent controleert. Volgens Ageas is er wel nog geen overeenkomst hierover ondertekend. Het aandeel stijgt 0,8 procent tot 30,69 euro.

Het is vandaag de eerste beursdag van Hyloris en die verloopt rustig. Het aandeel van het zes jaar geleden opgerichte farmabedrijf trok naar Euronext Brussel met een introductieprijs van 10,75 euro, precies in het midden van de prijsvork, en zakt 0,5 procent tot 10,26 euro. Er was vooral interesse bij kleine beleggers: zij schreven in op 18,4 procent van de aangeboden aandelen. De eerdere successen met farmabedrijven van topman Stijn Van Rompay (en zijn vader Leon) zullen daar niet vreemd aan zijn. Hyloris maakt nieuwe geneesmiddelen op basis van producten waarvan het patent is vervallen door die laatste te mengen of nieuwe toedieningsvormen te ontwikkelen.

Kapitaalverhoging

Stevige druk is er op Atenor . De notering van de vastgoedontwikkelaar werd vanmorgen hervat nadat ze vrijdag de hele dag was opgeschort. Atenor voerde een kapitaalverhoging met voorkeurrecht door waarbij circa 1,4 miljoen nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 55 euro het stuk. Tijdens de inschrijvingsperiode werd ingetekend op 75,07 procent van de nieuwe aandelen. De resterende aandelen werden vrijdag verkocht tijdens een private plaatsing. Daarmee komt de opbrengst van de operatie op 77,4 miljoen euro. Het geld zal worden gebruikt voor verdere groei en internationale diversificatie.

Gezien de korting die bij de kapitaaloperatie werd toegekend en de verwatering waartoe ze aanleiding geeft, is het niet zo verwonderlijk dat het aandeel een klap krijgt: het zakt 7,6 procent tot 56 euro.

Een jaar om te vergeten

Leasinvest Real Estate wint 2,1 procent tot 89,60 euro. De verhuurder van kantoren en retailvastgoed in België, Luxemburg en Oostenrijk kreeg van Degroof Petercam een adviesverhoging, van ‘houden’ naar ‘bijkopen’. Analist Herman van der Loos laat wel zijn koersdoel met 9 euro zakken tot 106 euro.

2020 wordt een jaar om te vergeten, zegt hij, maar een echte ramp wordt het niet. De veel lagere resultaten houden verband met corona maar steken ook af tegenover 2019 omdat er dan heel wat positieve eenmalige items waren. De historisch hoge leegstand heeft vooral te maken met een herontwikkelingsproject in Luxemburg.

Van der Loos denkt dat de impact van de coronacrisis op de huurinkomsten zal beperkt blijven tot minder dan 10 procent en alleen speelt voor het retailvastgoed (circa 48 procent van de totale portefeuille). Leasinvest blijft wel met een hoge schuldgraad (56,6% eind maart) kampen en de blootstelling aan de verhuurder van perifeer winkelvastgoed Retail Estates (waarin Leasinvest een belang van 10 procent heeft) was ook niet gunstig.

De analist ziet Leasinvest echter geen kapitaalverhoging doorvoeren om zijn balans op te poetsen, al zou dat in 2021 wel kunnen gebeuren maar dan in functie van nieuwe marktopportuniteiten. Hij verwacht anderzijds dat het dividend dit jaar stabiel zal blijven op 5,25 euro.

Communicatie

De problemen met de Tango FLNG blijven Exmar achtervolgen. In de weekendeditie van De Tijd zei voorzitter en referentieaandeelhouder Nicolas Saverys dat hij pas twee weken geleden vernam dat het Argentijnse energiebedrijf YPF momenteel niet kan of wil betalen voor de diensten die de drijvende LNG-fabriek levert. Hij ontkende ook met klem dat hij zich aan insidertrading zou hebben schuldig gemaakt door recent pakketten Exmar-aandelen te hebben verkocht.