Euronext Brussel: na bar slecht september het oktobereffect?

Zorgen over de oplopende inflatie duwen de Europese beurzen in het rood. Warehouses Estates Belgium geniet van fors verbeterde resultaten. Acacia Pharma blijft onder druk staan.

September was voor de aandelenmarkten de slechtste maand sinds maart 2020 en maakte daarmee zijn reputatie van moeilijke beursmaand waar. De MSCI AC World Index verloor 4,3 procent, de Euro Stoxx 50 ging 3,5 procent achteruit.

De vraag is of oktober beterschap brengt. Ook die maand heeft geen te beste faam, wellicht omdat tal van historische crashes - op zogenaamde ‘zwarte’ dagen - in oktober plaatsvonden. De ingrediënten om te beleggen zijn ook niet veranderd: hoge inflatie, energieschaarste, verstoorde aanvoerlijnen, zorgen om de Chinese economie, de coronapandemie…

De Europese beurzen verliezen omstreeks 12.30 uur gemiddeld 0,8 procent. De Bel20 zakt 1 procent tot 4.119 punten. Conjunctuurgevoelige aandelen gaan het meest onderuit: inoxfabrikant Aperam laat 3 procent liggen, materiaaltechnologiegroep Umicore zakt 2,7 procent en chemiegroep Solvay 2,4 procent.

Duitsland en Ierland

Aedifica behoort tot de schaarse stijgers en dikt 0,6 procent aan tot 108,50 euro. De specialist in zorgvastgoed gaat dapper voort met zijn expansie. Donderdagavond kondigde Aedifica aan 18 miljoen euro te investeren in twee woon-zorgcentra in het Duitse Duisburg die al in exploitatie zijn.

Vanmorgen was er al een nieuwe investering in Ierland: 48 miljoen euro wordt besteed aan twee woon-zorgcentra in de buurt van Dublin. Een daarvan is al in exploitatie, het tweede moet tegen het derde kwartaal van 2023 klaar zijn. Aedifica betrad de Ierse markt pas in februari van dit jaar, maar zijn portefeuille zal er 140 miljoen euro groot zijn als alle Ierse projecten zijn afgerond.

Beterschap bij WEB

Warehouses Estates Belgium (WEB), de verhuurder van vooral perifeer winkelvastgoed, heeft in de eerste jaarhelft duidelijk betere resultaten geboekt dan een jaar eerder. Toen zat ons land in een strenge lockdown, waren winkels wekenlang gesloten en kenden verhuurders van winkelvastgoed huurkortingen toe.

De nettohuurinkomsten bedroegen 9,55 miljoen euro tegenover 7,67 miljoen euro een jaar eerder. De bezettingsgraad verbeterde van 90,02 tot 95,24 procent. WEB boekte een nettowinst van 5,68 miljoen euro, terwijl er een jaar geleden een verlies van 0,6 miljoen euro was.

WEB legde over het eerste halfjaar sterke resultaten voor die de algemene verbetering in de kleinhandel weerspiegelen, zegt Herman van der Loos van Degroof Petercam. Een kleine teleurstelling zijn de iets hogere leningkosten en de aanzienlijk hogere operationele kosten, meer bepaald uitzonderlijke herstellingswerken aan vastgoed.

De analist verlaagt zijn raming voor de winst per aandeel van 3,75 tot 3,59 euro. Wat het dividend betreft, zullen de inkomsten naar verwachting stijgen, maar WEB zal vermoedelijk de pay-out verlagen om cash in huis te houden. De analist gaat uit van een vlak dividend van 3,15 euro per aandeel. Hij laat zijn koersdoel zakken van 46 tot 44 euro en handhaaft zijn 'houden'-advies.

Het aandeel wint 2,9 procent tot 38,80 euro.

Dreigende verwatering

Acacia Pharma maakte donderdag een uitschuiver van 13,3 procent en zakt vandaag nog eens 1 procent tot 2 euro. Het Britse farmabedrijf is volop bezig om zijn twee in de VS goedgekeurde producten - Barhemsys tegen postoperatieve misselijkheid en braken en het kortwerkend sedativum Byfavo - daar op de markt te brengen. De middelen worden vlot op de lijsten met goedgekeurde medicijnen van Amerikaanse ziekenhuizen opgenomen, maar de verkoop is beperkt. Door de coronapandemie krijgen verkopers moeilijker toegang tot de ziekenhuizen en zijn er minder operaties en kleine ingrepen.

De hoofdreden voor de koersval lijkt de kaspositie. Acacia gaf aan eind juni nog 47,1 miljoen dollar in kas te hebben. De huidige middelen zouden volstaan tot in het tweede kwartaal van 2022. Een nieuwe kapitaaloperatie zal dan noodzakelijk zijn.

Na de conferencecall waren de analisten van Jefferies grotendeels gerustgesteld over het commercieel potentieel van zowel Barhemsys als Byfavo, al zal de groei wel iets trager verlopen. Ze rekenen nog steeds op piekverkopen van respectievelijk 400 en 150 miljoen dollar, maar denken dat het voor beide producten een jaar langer kan duren om die te bereiken.