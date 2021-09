Euronext Brussel: nieuwe voorzitter geeft Hamon zetje

Geloof in de sterkte van de Europese economie zet de beurzen op winst. Enkele achtergebleven vastgoedwaarden worden opgevist. De komst van een nieuwe voorzitter bij Hamon doet hopen.

De Aziatische beurzen verloren maandag terrein. Volgens Financial Times is Peking van plan om Alipay te ontmantelen. Alipay is de grootste Chinese betaalapp met meer dan een miljard gebruikers en maakt deel uit van de Ant Group van Jack Ma. De Chinese techwaarden kregen daarop rake klappen in Hongkong.

De Europese beurzen trekken zich daar niet veel van aan en gaan gemiddeld 0,9 procent hoger. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de eurozone nog steeds een sterk economisch herstel zal kennen, wat er elders in de wereld ook gebeurt. Vorige week verhoogde de ECB haar groei- en inflatieverwachting voor dit jaar, nu de eurozone sneller dan verwacht de pandemieschok te boven lijkt te komen. Tot de indexwinsten dragen vooral conjunctuurgevoelige sectoren als banken, oliewaarden, bouwbedrijven en grondstofbedrijven bij.

De Brusselse graadmeter, de Bel20 , gaat 0,7 procent hoger tot 4.205 punten. Vooraan in de index staat Proximus , dat met 1,9 procent winst het verlies van vrijdag goedmaakt. Chemiegroep Solvay , een typisch cyclisch aandeel, gaat 1,2 procent vooruit.

AB InBev boekt zijn eerste koerswinst deze maand en gaat 1,2 procent hoger. De bierbrouwer kreeg op 2 september een verkoopadvies van JPMorgan te slikken, in hoofdzaak wegens de zware kosteninflatie waar hij het hoofd moet aan bieden. Vorige week kwam een Amerikaanse sectorgenoot dan met slecht nieuws over de ‘hard seltzers’: de trendy alcoholische drankjes met fruitsmaak zouden over hun hoogtepunt heen zijn.

Het weekendverhaal van De Tijd, dat zich over de talrijke vastgoedaandelen op de Brusselse beurs boog, vindt enige weerklank. Vastgoedontwikkelaar Immobel is dit jaar al wat hersteld maar bengelt nog steeds een tiende onder het peil van begin 2020. Het veert 2,7 procent op tot 75 euro.

Een ander aandeel dat is achtergebleven is de verhuurder van winkelvastgoed in stadscentra Qrf . Het bedrijf, dat een van de hoogste dividendrendementen onder de vastgoedspelers kan voorleggen, gaat 2,2 procent hoger naar 11,65 euro.

Grote impact

Atenor (-0,3%, 60 euro) reageert licht negatief op een lichte koersdoelverhoging. De vastgoedontwikkelaar maakte zeer goede halfjaarresultaten bekend, met dank aan de verkoop van twee gebouwen van het Vaci Green-project in Boedapest, zegt ING-analiste Francesca Ferragina.

Na de meest recente transacties heeft ze haar model geüpdatet en naar ramingen aangepast. ‘Atenor is een ontwikkelaar en een kleine verandering in de tijdslijn voor opleveringen heeft een grote impact op de nettowinst.’ Ze rekent nu voor dit jaar op 40 miljoen euro nettowinst, wat 65 procent meer zou zijn dan in 2020 maar een pak minder (-43,9%) dan haar vorige raming. Voor 2022 gaat ze uit van 48 miljoen euro winst, 22 procent meer dan wat ze voor dit jaar voorziet maar eveneens flink minder (-44,1%) dan haar eerdere schatting.

Haar koersdoel stijgt niettemin licht, van 60,80 tot 62 euro. ‘Wij appreciëren de goede cijfers en de hoge diversificatie van de portefeuille, maar op basis van de knip in onze ramingen en de huidige waarderingen van sectorgenoten, bevestigen we onze ‘houden’-rating.’

Van Zetes naar Hamon

Voor de grootste procentuele winst tekent Hamon : de Waalse maker van industriële schoorstenen schiet 8,3 procent hoger tot 0,86 euro. Nabeurs maakt het bedrijf, dat door moeilijke markten en ontoereikend beheer de voorbije jaren de ene kapitaaloperatie na de andere moest doen, de halfjaarresultaten bekend.

Hamon had alvast opbeurend nieuws van een andere orde: het heeft eindelijk een nieuwe voorzitter, met name Jean-François Jacques. De voorzittersstoel was vacant sinds het overlijden van Philippe Bodson (aan de gevolgen van corona) in het voorjaar van 2020. Jacques is de voormalige topman en voorzitter van Zetes Industries, de specialist in de identificatie van goederen en personen die in 2017 werd overgenomen door het Japanse Panasonic.

Palmolie

Sipef trekt zich op aan sterke halfjaarresultaten van zijn sectorgenoot M.P. Evans. De Britse producent van duurzame palmolie, die alleen in Indonesië plantages uitbaat, profiteerde van de combinatie van goede oogsten en hoge palmolieprijzen. In combinatie met een kostenverlaging leidde dit ertoe dat de bedrijfswinst bijna verzevenvoudigde. De positieve trends zetten door in de tweede jaarhelft, wat M.P. Evans toelaat ‘een uitstekend jaarresultaat’ te voorspellen.

De Schotense plantageholding Sipef, die al een maand geleden met – eveneens uitstekende – halfjaarresultaten kwam, wint 1,4 procent tot 51 euro. Topman François Van Hoydonck zei toen dat Sipef, mede dankzij de meerwaarde op de verkoop van zijn theedochter PT Melania, afstevent op 70 à 80 miljoen dollar winst.