Euronext Brussel: nieuwjaarsbrieven van Biocartis en Nyxoah krijgen applaus

Het verlies van de Bel20 is een pak groter. De Brusselse graadmeter verzwakt 0,7 procent tot 4.274 punten. De holding Sofina , die sterk inzet op groeibedrijven, is de op een na grootste daler met 3,6 procent verlies. UCB (-1,7%) lijdt dan weer onder een ratingverlaging bij Citi: het farmabedrijf zakt van ‘kopen’ naar ‘houden’, het koersdoel gaat van 112 naar 97 euro.

Doelstellingen behaald

Bij de toppers op de brede markt vinden we Biocartis en Nyxoah terug. Beide bedrijven stuurden een update uit die positieve informatie bevatte. Zo kon het Mechelse Biocartis , het bedrijf achter het minilabo Idylla, aankondigen dat het zijn belangrijkste doelstellingen voor 2021 heeft behaald. Biocartis plaatste vorig jaar netto 331 nieuwe Idylla-instrumenten, terwijl het bedrijf naar 300 tot 350 plaatsingen streefde. Ook de verkoop van commerciële cartridges voldeed met 323.000 aan de verwachtingen. De kaspositie is geruststellend: eind vorig jaar had Biocartis 53,5 miljoen euro in kas tegenover een doelstelling van 50 miljoen euro.