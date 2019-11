Euronext Brussel: niezen tot het einde

Nu het hooikoortsmiddel van ASIT biotech nauwelijks iets uithaalt, lijkt het lot van het biotechbedrijf bezegeld. De nakende goedkeuring van een bijkomende luchtwegentest in de VS doet Curetis opveren.

De Europese beurzen trekken hoger nu er weer hoop is op een basishandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. De Volksrepubliek gaat haar regelgeving rond intellectuele eigendom, een van de twistpunten in het handelsconflict, strenger maken. Omstreeks 12.35 uur wint de Euro Stoxx 50 0,4 procent.

De Bel20 zit op dezelfde lijn met een winst van 0,4 procent tot 3.894 punten. De grootste winsten in de index zijn voor Colruyt (+2,3%) en Galapagos (+2,1%).

Ook Barco zit in de lift, met een winst van 1 procent tot 209 euro. . ‘Barco verhoogde zijn guidance bij de trading update over het derde kwartaal. Dat steunt onze overtuiging dat het positieve verhaal nog lang niet voorbij is’, zegt ING-analist Marc Hesselink. In een rapport over de Benelux-techwaarden behoudt hij zijn koopadvies voor de beeldvormingsgroep en laat hij zijn koersdoel stijgen van 220 tot 245 euro.

Luchtwegentest

Voor de grootste bewegingen moeten we op de brede markt zijn. Daar schiet Curetis 31 procent hoger tot 0,533 euro. Het diagnosticabedrijf verloor sinds begin dit jaar zowat driekwart van zijn waarde omdat het er niet in slaagt meer zaklabo’s te plaatsen in ziekenhuizen en laboratoria. Het Nederlands-Duits-Amerikaanse bedrijf gaf zijn Europese distributie uit handen en werkt nu aan een fusie met zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen.

In een trading update zei Curetis dat die operatie – waarbij OpGen feitelijk Curetis overneemt – op schema zit. De aandeelhouders van beide bedrijven moeten ze begin volgend jaar goedkeuren. Intussen is het aantal geplaatste zaklabo’s in het derde kwartaal gedaald van 170 tot 165. Het bedrijfsverlies werd over de eerste negen maanden wel teruggedrongen van 17,9 tot 16,3 miljoen euro.

De positieve koersreactie heeft er wellicht mee te maken dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA binnenkort naar verwachting een tweede luchtwegentest zal goedkeuren. Die werkt met een vloeibaar longstaal en zou toelaten longinfecties efficiënter te bestrijden. Het gebruik van onnodige antibiotica zou zo kunnen vermeden worden.

Hooikoorts

Het is nog steeds wachten op een koers voor ASIT biotech . Het Luikse biotechbedrijf publiceerde vanmorgen de langverwachte resultaten van het fase 3-onderzoek met gp-ASIT+, zijn immunotherapiemiddel tegen graspollenallergie of hooikoorts, en die vielen lelijk tegen. Het middel werkte veel minder goed dan gehoopt en lijkt dus een maat voor niets.

ASIT biotech, dat nog 3,8 miljoen euro in kas heeft en 20 mensen tewerkstelt, gaat de data van de studie nu verder analyseren en ‘de beste opties voor het bedrijf beoordelen’. Het aandeel was in de aanloop naar de onderzoeksresultaten sinds begin deze maand verdubbeld in waarde.

KBC Securities laat zijn koersdoel verschrompelen van 0,80 tot 0,15 euro. ASIT heeft nog een middel tegen pindanotenallergie in de pijplijn, dat op hetzelfde AIT-platform (allergy immunotherapy) steunt als gp-ASIT+. Nu dat laatste middel maar half zo goed scoort als verwacht, werpt dat een negatieve schaduw op het hele platform en komt ook de rest van pijplijn in gevaar, menen analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse. ‘Met slechts 3,8 miljoen euro in kas zal het moeilijk zijn de andere programma’s voor te zetten’, merken ze op. Ze herhalen hun verkoopadvies.

Volksaandeel

Dexia krijgt een nieuwe klap en speelt nog eens 26,3 procent kwijt tot 0,435 euro. Vrijdagavond valt definitief het doek over de notering van de restbank op Euronext Brussel en dat vertaalt zich voor veel aandeelhouders in een versnelde uitstap. De beurscarrière van Dexia, ooit een volksaandeel, zal alles samen 23 jaar geduurd hebben.

Floridienne wordt beloond voor een positieve kwartaalupdate. De agro- en chemieholding meldde vrijdagavond dat in het derde kwartaal zowel omzet als winst verbeterden en dat alle drie de divisies er op vooruitgingen. De grootste groei was voor de tak Life Sciences, waartoe hommelbestuiver Biobest behoort. Floridienne herhaalt de verwachting over 2019 hogere resultaten te boeken dan vorig jaar. Het aandeel wint 2,1 procent tot 193,98 euro.

Volgens Herman van der Loos van Degroof Petercam rapporteerde Ascencio vrijdagavond 'gemengde resultaten'. De winst per aandeel over het boekjaar 2018/19 was zoals verwacht, maar dat was te danken aan twee positieve eenmalige elementen: gevoelig lagere overheadkosten (door het wegvallen van een eenmalige kost in 2017/18) en lagere financiële uitgaven.

Het grootste probleem vindt de analist het gebrek aan portefeuillegroei en aan overnames. Van der Loose heeft zijn ramingen verlaagd en laat zijn koersdoel zakken van 62 tot 60 euro. Aangezien het aandeel dit jaar al 26 procent is gestegen en dicht bij zijn koersdoel zit, handhaaft hij zijn 'houden'-advies. Ascencio zakt 1 procent tot 58,80 euro.

Derde speler

Orange Belgium (+2,2%, 18,86 euro) kreeg een stevige verhoging van zijn koersdoel van ING-analist David Vagman. Het werd opgetrokken van 22 naar 28 euro terwijl het koopadvies werd herhaald. Vagman denkt dat Proximus en Telenet nadeel zullen ondervinden van druk op de prijzen, het groeiend aantal kabelknippers en van Orange Belgium, dat een derde speler in vaste verbindingen zal worden.