Euronext Brussel: nóg een scepticus over Umicore

Een nieuw somber rapport stuurt Umicore voor de vijfde dag op rij lager. Sequana Medical heeft een nieuwe fan die een hoop opwaarts potentieel ziet.

De rode start van Wall Street deed maandag de winsten op de Europese beurzen wegsmelten, zodat de EuroStoxx50 met 0,4 procent verlies afklokte. Het ziet ernaar uit dat we dinsdag in versneld tempo dezelfde weg opgaan. De EuroStoxx50 opende 0,5 procent in de plus, maar omstreeks 12.30 uur is de winst gekrompen tot 0,1 procent.

De markten moeten dezer dagen laveren tussen bedrijfsnieuws – onder meer een nieuwe miljardendeal in de farmasector – en allerlei berichten over de razendsnelle verspreiding van omikron en hoe ernstig die variant nu wel of niet is. Komt daarbij dat de agenda barstensvol rentebesluiten van centrale banken staat, met woensdag de Federal Reserve en donderdag de Bank of England en de Europese Centrale Bank.

In Brussel biedt de Bel20 beter weerstand. Dankzij de zwaargewichten AB InBev (+1,3%) en Argenx (+0,8%) noteert de index 0,3 procent hoger op 4.157 punten. Werken tegen: de autochipontwikkelaar Melexis (-1,2%) en de farmaceut UCB (-0,6%).

Zonnepanelen

Ook Umicore staat onder druk, en dat al voor de vijfde dag op rij. De materialentechnologiegroep laat nog eens 1,8 procent liggen tot 36,22 euro. Maandag was een somber rapport van Goldman Sachs de oorzaak, dinsdag komt Berenberg met een al even onrustwekkend commentaar.

In een reactie op de strategiewissel in batterijmaterialen en de winstwaarschuwing voor die activiteit die Umicore vorige week uitstuurde, schroeft analist Sebastian Bray zijn advies terug van ‘kopen’ naar ‘houden’. Hij verlaagt zijn koersdoel ook drastisch, van 60 naar 38 euro.

Bray vreest dat de markt voor kathodes gedeeltelijk dezelfde weg zal bewandelen als de zonnepanelen in het vorig decennium. 'Pioniers uit westerse landen maken initieel stevige winsten en claimen dat hun technologische superioriteit Chinese concurrentie op afstand zal houden. Waarna prijzendruk en grote investeringen van spelers uit opkomende markten tot een lange serie van ontgoochelingen voor de pioniers leiden. Met optimisten die in de opportuniteit blijven geloven tot de winstmarges geen uitstaans meer hebben met de sterke groei van de eindmarkt.'

Het beurshuis Berenberg is net als Goldman Sachs kritisch voor de joint venture van Umicore met Volkswagen.

Bray erkent dat de vergelijking met zonnepanelen verre van perfect is, aangezien de batterijmaterialentak van Umicore nog altijd winstgevend is. Toch is hij net als de collega's bij Goldman Sachs sceptisch over de joint venture met Volkswagen. 'We kunnen ons niet voorstellen dat VW of andere toekomstige partners in Europa of de Verenigde Staten Umicore veel meer zullen laten verdienen dan de eigen kapitaalkosten, gelet op de prijzendruk in de sector.’

Sequana

Sequana Medical schiet 5,4 procent hoger naar 7,84 euro. Degroof Petercam start de opvolging van het Gentse medtechbedrijf met een koopadvies. Analisten Laura Roba en Kris Kippers klinken dan ook behoorlijk positief in hun uitgebreid rapport dat ze passend de titel ‘Pump it!’ meegeven.

Door vergrijzing en ongezonde leefgewoonten heeft de westerse wereld steeds meer te maken met levercirrose en ascites (vocht in de buik), stellen ze vast. De bestaande oplossingen zijn lastig, duur en vaak inefficiënt. De alfapump van Sequana, ‘het eerste implanteerbaar, patiëntvriendelijk toestel om ascites te behandelen’, kan soelaas brengen. ‘Op basis van de tot dusver gepubliceerde klinische data, die een goede efficiëntie en een verbeterde levenskwaliteit tonen, geloven we dat de technologie gemakkelijk haar plaats op de markt zou moeten vinden.’

Een tweede toepassing vindt het pompje bij vochtoverbelasting ten gevolge van hartfalen. Sequana kon voor de alfapump DSR, die het teveel aan natrium aanpakt, onlangs al sterke tussentijdse resultaten van zijn Sahara Desert-onderzoek voorleggen. In de tweede helft van 2022 worden definitieve resultaten verwacht.

De analisten geven de levertoepassing 75 procent kans en die voor hartfalen 35 procent. Ze komen zo tot een koersdoel van 12,4 euro, dat tegenover de slotkoers van maandag (7,44 euro) liefst 67 procent opwaarts potentieel biedt.

VGP zet de eerste stappen om een belangrijke lacune in zijn Europees imperium van logistieke parken op te vullen: het betreedt ook de Franse markt. VGP heeft een eerste kantoor geopend in Lyon en een countrymanager voor VGP Frankrijk aangesteld. Aurélien Coudert is begin deze maand begonnen en moet de portefeuille in Frankrijk vormgeven. In eerste instantie zal zijn opdracht bestaan uit ‘het identificeren van geschikte ontwikkelingslocaties’.

Het aandeel VGP, dat dit jaar mede door de boomende e-commerce zowat verdubbeld is in waarde, wint 0,2 procent tot 240,50 euro.