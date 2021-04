Euronext Brussel: onderbroken tango doet Exmar struikelen

UCB kent een kleine tegenvaller met een kandidaat-geneesmiddel. Het kwartaalverlies van Exmar valt in slechte aarde, al zaten er volgens analisten ook positieve elementen in het rapport.

De sfeer op Wall Street sloeg donderdag om door berichten dat president Biden van plan is rijke Amerikanen fors meer belastingen te laten betalen. Ook in Europa blijft het sentiment vrijdag somber. De wereldwijde toename van het aantal coronabesmettingen tempert het optimisme over een sterk resultatenseizoen. Dat de economische activiteit in de eurozone aantrekt en de dienstensector weer groeit, zet geen zoden aan de dijk. Omstreeks 12.30 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,3 procent in de min.

De Bel20 kan zich niet aan de neerwaartse trend onttrekken en zakt 0,4 procent tot 4.015 punten. Het grootste verlies in de index is voor UCB , dat 1,8 procent verzwakt tot 82,06 euro. Het farmaconcern maakte donderdagavond bekend dat zijn kandidaat-geneesmiddel zilucoplan niet blijkt te werken om de zeldzame spierziekte IMNM te behandelen. Uit de resultaten van het fase 2-onderzoek bleek er geen effect van betekenis te zijn in vergelijking met een placebo. UCB zet zijn IMNM-ontwikkelingsprogramma stop.

Voor zilucoplan loopt wel een fase 3-onderzoek rond de behandeling van de spierziekte algemene myasthenia gravis (gMG). De resultaten daarvan verwacht UCB in het vierde kwartaal. Mogelijk kan zilucoplan ook voor andere ziekten soelaas brengen.

Een tegenslag die geen impact heeft, reageert analist Thomas Guillot van Degroof Petercam. In zijn waardering voor zilucoplan hield hij geen rekening met deze indicatie. Veel belangrijker is hoe het kandidaat-geneesmiddel presteert om gMG te behandelen, benadrukt hij. Zijn koopadvies en koersdoel van 110 blijven overeind.

Tangolied

Herinnert u zich ‘Il postino’, de veel geprezen Italiaanse film uit 1994 over een eenvoudige postbode die elke dag per fiets de in ballingschap levende Pablo Neruda de post bezorgt? In een van de mooiste scènes danst de Chileense dichter met zijn geliefde op een tangolied van Carlos Gardel. Een innige, passionele dans die plots onderbroken wordt door een geërgerde buurvrouw.

De tangoscène uit 'Il Postino'

Dat is precies wat Exmar vorig jaar is overkomen toen het Argentijnse energiebedrijf YPF onverwacht het langetermijncontract voor de Tango FLNG opzegde. De drijvende lng-fabriek zit sindsdien zonder werk en tot een nieuwe tewerkstelling is gevonden, moet Exmar het zonder inkomsten van de Tango stellen.

Met als gevolg dat het nettoresultaat van de gastankerrederij over het eerste kwartaal 2,2 miljoen dollar rood kleurde. Beleggers reageerden ontzet en stuurden het aandeel bij de openingsbel meer dan 13 procent lager. Intussen is het verlies al gehalveerd tot 6 procent op 3,29 euro. Dat alles bij een stevig handelsvolume van 174.000 stukken, bijna drie keer zoveel als op een doorsnee handelsdag. De openingsdreun leek vooral te wijten aan de verkoop van enkele grote pakketten.

Analisten zijn zeker niet uitgesproken negatief. ‘De eerstekwartaalresultaten van Exmar waren in lijn met de verwachtingen, zonder groot nieuws over de Tango FLNG (…) terwijl de arbitrage rond de FSRU nog loopt’, zegt Bart Cuypers van KBC Securities.

De FSRU, een drijvende hervergassingseenheid, is verhuurd aan grondstoffentrader Gunvor. Dat bedrijf betaalt de maandelijkse huur, ook al is er momenteel geen opdracht voor de FSRU. Exmar heeft voor de FSRU echter een sale-and-lease-backovereenkomst afgesloten met het Chinese CSSE en daarover is Gunvor boos.

Cuypers wijst op het ‘goede resultaat’ - een bedrijfswinst van 7,7 miljoen dollar - van de scheepvaarttak. Het gebrek aan inkomsten van de Tango in combinatie met enkele resterende operationele uitgaven voor het schip en de hoge schuldenlast zullen wel op de resultaten van 2021 wegen, en mogelijk ook nog op die van 2022 mocht er intussen geen tewerkstelling voor de drijvende lng-fabriek zijn gevonden. Hij handhaaft zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 3,30 euro.

Ook Quirijn Mulder van ING is niet bepaald negatief over de kwartaalcijfers. Hij heeft het over een ‘redelijke start van het jaar’. De cijfers waren een fractie lager dan hij had verwacht, maar hij ziet ook positieve zaken, onder meer de daling van de schulden.