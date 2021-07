Euronext Brussel: opvallende margeverbetering zet Econocom op rozen

Sofina kan een sterke nieuwsbrief niet vertalen in extra koerswinst. De sterk verbeterde winstmarges geven Econocom vleugels, al houden de meeste analisten een slag om de arm.

In het zog van een licht positief Wall Street gaan ook de Europese beurzen vrijdag de goede kant uit. De ECB toonde zich donderdag nog meer inschikkelijk – de rente zal nog langer ultra laag blijven – en de bedrijfsresultaten rechtvaardigen doorgaans optimisme. De economische groei in de eurozone is in juli ook toegenomen dankzij de verdere heropening, bleek uit de PMI-cijfers. De groei is nu het hoogst in 21 jaar. Gemiddeld winnen de beurzen op het oude continent omstreeks 12.25 uur 0,9 procent.

In Brussel staan Argenx en defensieve waarden als WDP en Proximus op de rem. De winst van de Bel20 blijft daardoor beperkt tot 0,4 procent op 4.236 punten. Bij de voortrekkers vinden we cyclische waarden als inoxproducent Aperam (+2,75%) en chipontwerper Melexis (+1,5%) terug.

Premie

Na de sterke nieuwsbrief die Sofina donderdagavond uitstuurde, was het uitkijken of de Boël-holding vandaag de kaap van 400 euro zou ronden, maar dat gebeurt niet. In de aanloop naar de halfjaarlijkse publicatie trok het aandeel al 2,5 procent hoger. Vandaag gaat er 0,15 procent af tot 394,40 euro.

De essentie van de nieuwsbrief was dat de netto-actiefwaarde van Sofina eind juni was opgelopen tot 10 miljard euro of 297 euro per aandeel. De toename is vooral te danken aan de recordwaarderingen in de private equity-markt en aan een reeks beursintroducties.

Over het voorbije jaar hebben beleggers Sofina flink hoger gestuurd, daartoe aangezet door een rush naar topspelers op het vlak van private equity met een significante blootstelling aan snelgroeiende bedrijven, zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities. Hierdoor is een discount van circa 15 procent vóór de coronacrisis omgeslagen in een premie van 33 procent. Hoewel hij de rally van het aandeel overdreven vindt, heeft hij er toch begrip voor gezien het momentum op de private equity-markten en de recordwaarderingen.

Hij vindt een (hogere) premie van 25 procent tegenover de totale bedrijfswaarde, die hij becijfert op 298 euro, gerechtvaardigd. Daarom trekt hij zijn koersdoel op van 330 tot 375 euro. Zijn advies blijft op ‘houden’ staan.

Kepler Cheuvreux verandert geen jota aan zijn advies (houden) en koersdoel (280 euro). ‘Begrijp ons niet verkeerd, Sofina’s prestatie blijft indrukwekkend. Maar terwijl we vast geloven dat een premie tegenover de netto-actiefwaarde passend is (…), vermoeden we dat de huidige niveaus waartegen Sofina verhandeld wordt, groeiverwachtingen weerspiegelen die op langere termijn mogelijk niet duurzaam zijn’, klinkt het nuchter.

Beperkte visibiliteit

Met een straatlengte voorsprong voert Econocom de stijgers in Brussel aan: het aandeel veert 8,2 procent op tot 3,57 euro. De Franse informaticadienstengroep kon dankzij de kostenbesparingen die sinds 2019 werden doorgevoerd fors betere cijfers voorleggen.

Daarnaast is Econocom ook weer op het overnamepad. Op 20 juli nam de speler voor een niet nader genoemd bedrag een meerderheidsbelang de Britse informaticaverdeler Trams. Het gaat om een klein bedrijf met 40 werknemers en een omzet van 42 miljoen pond in 2020.

Thomas Couvreur van KBC Securities is best tevreden met de halfjaarcijfers van Econocom, in het bijzonder met de marge-ontwikkeling. ‘De top line was perfect in lijn met onze verwachtingen, maar de winstgevendheid kreeg een mooie boost.’ Dat zet de analist ertoe aan zijn koersdoel licht te verhogen, van 2,90 tot 3 euro.

Als deze omzet en marges worden aangehouden, is er zeker nog meer opwaarts potentieel, zegt Couvreur, maar voorlopig blijft hij bij zijn ‘houden’-rating gezien de beperkte visibiliteit. Het management geeft trouwens aan te wachten met financiële doelstellingen tot de coronacrisis helemaal achter de rug is.

Kris Kippers van Degroof Petercam looft de ‘indrukwekkende margestijging’ die Econocom in het eerste halfjaar realiseerde. ‘Het doet deugd te zien dat Econocoms focus op winstgevendheid en het transformatieplan de marges positief blijven beïnvloeden.’ Hij verhoogt nogmaals zijn winstramingen, met circa 6 procent voor 2021 en met 4 à 5 procent voor 2022. Zijn koersdoel stijgt van 3,75 tot 4,10 euro. Hij blijft Econocom koopwaardig vinden.

De analist van Kepler Cheuvreux is op zijn hoede. De winstgevendheid is in het eerste halfjaar sterk verbeterd ondanks een vertragende omzetgroei. De ‘fundamentals’ van het bedrijf lijken dus te verbeteren, maar financiële communicatie en goed bestuur (governance) blijven een punt van zorgen. Hij stelt zich ook vragen bij het hervatten van de externe groei ‘gezien de recente geschiedenis’. Het advies blijft ‘houden’, het koersdoel 35 euro.