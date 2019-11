Euronext Brussel: overnamespeculatie en pieken voor Galapagos en Cofinimmo

Het logo van Galapagos op een celonderzoeksmachine in het labo in Leiden

Op een licht hogere beurs bereikt Galapagos een nieuwe recordkoers en stijgt Cofinimmo dankzij goede resultaten naar zijn hoogste niveau in elf jaar. Umicore schiet hoger door overnamespeculatie.

De Europese beurzen lassen vrijdag na een rally van vijf dagen een adempauze in. Over de voortgang van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen kwamen er gemengde signalen. Beleggers worden weer onzekerder of de twee grootmachten wel een deal zullen bereiken.

In Brussel doet de Bel20 het een stuk beteer. De graadmeter gaat omstreeks 12.45 uur 0,6 procent hoger op 3.899 punten.

De winst is voor een heel deel aan Umicore te danken, veruit de beste klimmer in de index. De materiaaltechnologiegroep schoot rond de middag plots van enkele procenten verlies naar 7,6 procent winst. Volgens Bloomberg, dat een bericht van Betaville overneemt, is er speculatie op een overnamebod van Total op Umicore. Bloomberg verwijst naar FT Alphaville, maar dat is vermoedelijk een vergissing.

Solvay (+1,1%) herstelt ten dele van de klap van 4,1 procent van donderdag. De chemiegroep stelde toen de winstvooruitzichten neerwaarts bij. In een exclusief interview met De Tijd en L'Echo zegt Ilham Kadri, de CEO van Solvay, vrijdag dat ze nog veel groeimogelijkheden ziet voor de kunststoffen en composieten die de Belgische groep maakt. Ze zegt ook dat er momenteel geen plannen zijn om bepaalde activiteiten af te stoten.

Momentum

Galapagos en Cofinimmo verkennen nieuwe hoogten. Het aandeel Galapagos stijgt met 1,5 procent naar 171,30 euro en komt zo op een nieuw record. Specifiek nieuws over Galapagos is er niet, maar het aandeel zit wel al enkele weken in de lift. Sinds begin oktober ging de koers al ruim 28 procent hoger. Galapagos staat ook in de belangstelling via zijn CEO Onno van de Stolpe, die in een podcast van De Tijd openhartig over de toekomst van de farmasector spreekt.

Cofinimmo wint 1,2 procent na de publicatie van zeer degelijke negenmaandenresultaten. Het aandeel is nu 133,80 euro waard. Dat is niet alleen de hoogste koers van het jaar, maar het hoogste peil sinds mei 2008.

Volgens analisten waren de resultaten in lijn met de verwachtingen. Een belangrijk, niet-financieel cijfer is echter dat zorgvastgoed nu al 56 procent van de portefeuille uitmaakt. Als dat percentage naar 60 procent gaat, zakt de roerende voorheffing die aandeelhouders op dividenden moeten betalen van 30 tot 15 procent.

De vastgoedanalisten van KBC Securities, Jan Opdecam en Wido Jongman, hebben hun model aangepast op basis van ramingen en nieuwe financiële parameters, en komen zo tot een nieuw koersdoel van 136 euro (tegen voorheen 125 euro). Hun advies blijft ‘kopen’.

Bij Kepler Cheuvreux gaat het koersdoel van 135 naar 140 euro. Volgens analist Frédéric Renard zou het momentum inzake zorgvastgoed moeten aanhouden. Zijn advies blijft ‘kopen’.

Kleiner is de aanpassing van het koersdoel bij Degroof Petercam: met 1 euro tot 136 euro. Herman van der Loos handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies.

Myring

Het grootste procentueel verlies in de Bel20 is voor Argenx, dat 3,1 procent zakt tot 114,20 euro. In het kader van zijn kapitaalverhoging geeft het biotechbedrijf 600.000 aandelen extra uit. De opbrengst stijgt zo (omgerekend) van 437 tot 502 miljoen euro. Tegelijk neemt de verwatering voor bestaande aandeelhouders toe.

Hoewel het nog steeds in de eerste plaats uitkijken is naar de fase 3-resultaten van efgartigimod, die in de tweede helft van volgend jaar worden verwacht, verwacht Degroof Petercam dat de nieuwsstroom rond andere kandidaat-geneesmiddelen nu zal toenemen. Argenx beschikt nu immers over voldoende middelen om de ontwikkeling van zijn ‘early-stage pipeline’ te versnellen en de commercialisering van zijn voornaamste product, efgartigimod, voor te bereiden. Het advies blijft kopen, het koersdoel blijft op 140 euro staan.

Mithra (-0,3%, 27,28 euro) had gunstig nieuws over zijn anticonceptiering Myring maar kan daar niet van profiteren. De vaginale ring moet van de Europese geneesmiddelenautoriteit niet langer in de koelkast worden bewaard. Daarnaast is de houdbaarheidsdatum verlengd van 18 tot 24 maanden.

Deze dubbele aanpassing heeft gunstige gevolgen voor de transport- en opslagkosten, merkt Mithra op, en maakt de ring ook een meer praktische optie voor distributeurs, apothekers en patiënten. Een en ander zou de verkoopvolumes in Europa moeten ten goede komen.

Xitron

Global Graphics, de Britse maar op Euronext Brussel noterende specialist in digitale inkjet-technologie, krijgt applaus voor een overname en wint 6,2 procent tot 3,79 euro. Global Graphics legt 4,5 miljoen dollar op tafel voor het Amerikaanse bedrijf Xitron. Dat ontwikkelt workflow-systemen en interfaces voor de prepress-industrie. Xitron is al jaren een partner van Global Graphics.

Texaf, het Belgische bedrijf dat in Congo actief is in vastgoed, zandsteen en binnenkort ook technologie, verwacht over het lopende boekjaar een nettowinst tussen 10,5 en 11 miljoen euro te behalen. Dat is iets minder dan in 2018 (12,9 miljoen euro), toen het resultaat werd aangedikt door een onteigeningsvergoeding.