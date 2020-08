Euronext Brussel: postbode met flinke rugwind

Op een hogere beurs zijn twee aandelen aan het feesten: Bpost en Ahold Delhaize klopten allebei met verve de verwachtingen en dat weten beleggers te smaken. De geplande streaming van de Disney-prent Mulan ligt Kinepolis op de maag.

In Europa gaat het vandaag weer hoger. Rond 12.30 uur wint de Euro Stoxx 50 circa 0,8 procent. Vooral toeristische waarden, grondstoffen aandelen en retailers zijn in trek.

Ook Euronext Brussel gaat de goede kant uit, al is de winst van de Bel20 wel iets kleiner: een komt 0,5 procent bij tot 3.337 punten. Umicore (-1,4%) en Ageas (-1,1%) staan wat op de rem. De grootste winst is voor Solvay (+3,9%) dat na een zwakke week weer herstelt.

De twee feestnummers moeten we echter op de brede markt zoeken. Voor zowel Bpost als Ahold Delhaize waren de lockdowns een zegen. Door het verplicht thuisblijven kochten we massaal online en dat resulteerde in flink meer pakjesvervoer. Bij Bpost groeide het pakjesvolume in België en Nederland in het tweede kwartaal met liefst 78 procent.

De omzet van groep groeide zo – ondanks een 18 procent lager briefvolume – met 12,5 procent tot 1,05 miljard euro, ruim boven de verwachte 910 miljoen euro. De bedrijfswinst zakte weliswaar met 30 procent, maar de 75 miljoen euro was dubbel zoveel als verwacht. Een opsteker is voorts dat de Amerikaanse pakjesdochter Radial weer winstgevend werd.

Bpost haalt de in mei opgeborgen vooruitzichten weer uit de kast en rekent voor 2020 op een bedrijfswinst van 240 tot 270 miljoen euro. Minder leuk voor beleggers is dat er over dit jaar geen dividend komt. Bpost wil op die manier zoveel mogelijk cash in huis houden.

Dat analisten blij zijn met de cijfers, hoeft geen betoog. 'Bpost heeft de verwachtingen met kilometers voorsprong geklopt', stelt KBC Securities vast. Analisten Thomas Couvreur en Ruben Devos verhogen het advies van 'houden' naar 'kopen', het koersdoel ligt op 8,50 euro. 'De pakjesafdeling presteerde gewoon belachelijk sterk', klinkt het.

Ook Degroof Petercam zet Bpost op de kooplijst. 'De positieve impact van Covid-19 had een veel grotere impact dan verwacht op de winstgevendheid van zowel de Europese pakjes als Radial', zegt analist Frank Claassen. 'Ook al is de extreme volumegroei in pakjes tijdelijk, we denken wel dat een deel structureel is nu veel consumenten e-commerce voor het eerst ontdekt hebben. De huidige beurskoers weerspiegelt nog niet die structureel hogere groei.' Claassen verhoogt het advies van 'houden' naar kopen', het koersdoel gaat van 7 naar 9 euro.

‘In het geheel een sterk resultaat voor het tweede kwartaal en hogere vooruitzichten voor 2020, maar we zullen moeten zien hoe de schrapping van het dividend wordt onthaald’, zegt ING-analist Marc Zwartsenburg. Niet makkelijk, want veel hangt af van de verhouding tussen dividendfondsen en niet-dividendbeleggers. Hij handhaaft zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 8,25 euro.

Beleggers zijn voorlopig alvast best tevreden en sturen het aandeel 15 procent hoger naar 7,03 euro.

'Verbazingwekkende cijfers'

Voor een tweede positieve verrassing zorgde vanmorgen Ahold Delhaize . De Nederlands-Belgische retailer is eveneens een van de winnaars van de coronacrisis. Hij profiteerde eerst van het hamsteren, later van de sluiting van restaurants en het voorzichtiger gedrag van consumenten – die meer thuis aan het fornuis gingen staan en ook meer online kochten.

Ahold Delhaize rapporteerde een 16 procent hogere omzet van 19,1 miljard euro, ruim een miljard meer dan verwacht. Ook de bedrijfswinst, die 69 procent steeg tot 1 miljard euro, overtrof ruimschoots de verwachting. Topman Frans Muller verhoogt de verwachtingen en mikt nu op een winstgroei van meer dan 20 procent.

‘Verbazingwekkende tweedekwartaalcijfers’ luidt het algemene oordeel van KBC Securities-analist Alan Vandenberghe. Hij verhoogt zijn ramingen met 3 à 10 procent en trekt zijn koersdoel op van 26 naar 28,50 euro. Op basis van het opwaarts potentieel van 14 procent, het uitstekende track record en het gezond financieel profiel bevestigt hij zijn koopadvies.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam trekt zijn koersdoel op van 26 naar 27,50 euro. Hij handhaaft zijn koopadvies. ‘Ahold Delhaize is een cashuitkeermachine’, merkt hij op verwijzend naar het lopende aandeleninkoopprogramma. ‘Sinds 2007 en met inbegrip van het nieuwe aandeleninkoopprogramma zal Ahold Delhaize meer dan 20 miljard euro hebben uitgekeerd aan zijn aandeelhouders', berekende hij.

Ahold Delhaize snelt 6,8 procent vooruit naar 26,68 euro. Dat is de hoogste koers sinds midden mei 2002, in ruim 18 jaar dus.

Mulan

Bij de dalers staat Kinepolis , dat 2,3 procent laat liggen op 29,75 euro. Disney heeft besloten om de nieuwe film Mulan meteen te lanceren op zijn streamingplatform. Een gevaarlijk precedent voor bioscoopuitbaters.

De beslissing van Disney ‘zal het beleggerssentiment over bioscopen niet helpen’, zegt Kepler Cheuvreux in een reactie. Het beurshuis wil wel eerst zien of de lancering succesvol zal zijn en of mensen bereid zijn 30 dollar neer te tellen om de film thuis te bekijken. Mocht het theatrical window - dat films eerst in cinema's worden vertoond - verdwijnen, zou dat ‘een structurele klap voor het winstvermogen’ betekenen voor bioscoopuitbaters, zegt het beurshuis.

Kepler Cheuvreux wijst erop dat Kinepolis-topman Eddy Duquenne niet gelooft dat de lancering van films via streamingplatforms de norm kan worden, omdat het winstpotentieel betwistbaar is en aanzienlijk lager is dan bij distributie via bioscopen.

Boekarest

Atenor (+0,7%, 58,40 euro) heeft een financiering van 80 miljoen euro (met een looptijd van 5 jaar) afgesloten met Deutsche Pfandbrief en Erste Bank voor drie gebouwen van de door het bedrijf ontwikkelde Hermes Business Campus in Boekarest. De gebouwen zijn samen goed voor 75.000 m² aan kantoorruimte en zijn verhuurd aan 'prestigieuze huurders'. Ze genereren huurinkomsten van zowat 10,3 miljoen euro per jaar.