Euronext Brussel: postkoets zonder koetsier

De Bel20 ruilde een kleine winst bij slot voor een klein verlies. Bpost heeft zijn CEO aan de deur gezet, maar daarmee zijn de problemen van het bedrijf niet opgelost.

Euronext Brussel zat op dezelfde golflengte als de Europese collega's. De Bel20 liet 0,1 procent liggen tot 3.861 punten.

Een uitblinker was Telenet, met een klim van 2,3 procent tot 34,36 euro. De telecom- en mediagroep kondigde maandagochtend aan Ericsson en Nokia te kiezen als leveranciers van apparatuur voor het supersnel mobiel internet 5G. Zoals min of meer verwacht vallen Chinese bedrijven uit de boot. De Veiligheidsraad vroeg telecomspelers vorig jaar ‘hoogrisicoleveranciers’ uit de kern van hun netwerk te weren. Hoeveel Telenet investeert in zijn 5G-netwerk komen we voorlopig niet te weten.

De koersklim heeft echter vooral te maken met een positief rapport van Credit Suisse, dat zijn koersdoel van 52 euro en koopadvies handhaaft. Analist Jakob Bluestone geeft drie redenen voor zijn positieve visie: het kabelnetwerk van Telenet is superieur aan dat van Proximus; de regelgever (BIPT) is meer pro-investeringen geworden, met hogere tarieven voor virtuele operatoren om het netwerk te huren; en de verkoop van VOO vormt een strategische opportuniteit om een nationale voetafdruk te krijgen, via een groter marktaandeel in Wallonië.

Nog veel werk voor de boeg

Het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet als CEO van Bpost leidt misschien tot opluchting, maar brengt geen oplossing voor de aanhoudende problemen bij de post- en pakjesbezorger. De federale regering stuurde zondag een brief aan de raad van bestuur van Bpost waarin het onmiddellijke ontslag van Van Avermaet werd geëist. Kort na middernacht werd dat ook aangekondigd in een persbericht. Voorzitter François Cornelis neemt voorlopig het CEO-schap waar, maar minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) benadrukt dat er ‘heel snel’ een nieuwe koetsier op de postkoets moet komen.

De druk op Van Avermaet was heel groot geworden. Vorige zomer raakte bekend dat hij in zijn vorige functie, als topman van het beveiligingsbedrijf G4S in België, mogelijk betrokken was bij prijsafspraken. Bij Bpost maakte hij geen al te beste beurt. De vierdekwartaalresultaten waren vorige week een lelijke tegenvaller, hoewel de verwachtingen hooggespannen waren voor het pakjesrijke eindejaarsseizoen en na de prima cijfers van sectorgenoot PostNL.

Thomas Couvreur van KBC Securities vindt het vertrek van Van Avermaet niet noodzakelijk negatief. In combinatie met de vierdekwartaalresultaten maakt het echter duidelijk dat Bpost nog veel meer werk voor de boeg heeft dan de analist verwachtte op basis van de tweede- en derdekwartaalresultaten. ‘In vergelijking met andere Europese concurrenten, bleef Bpost aanzienlijk achter in het vierde kwartaal. Dat wijst erop dat veranderingen nodig zijn.’

Van Avermaets vertrek leidt tot onzekerheid wegens de bijbehorende interne vertraging. Couvreur denkt dat een aantal efficiëntiewinsten verder worden vooruitgeschoven. Hij verlaagt zijn koersdoel van 11 tot 10 euro. Zijn advies blijft ‘houden’.

Jefferies heeft geen goed woord over voor de voormalige CEO. ‘Mijnheer Van Avermaet kwam pas in februari vorig jaar in dienst bij Bpost en stelde in december een ontgoochelende strategische update voor, wat resulteerde in een halvering van de dividendverwachtingen.’ In combinatie met een aantal recente managementveranderingen leidt dat tot een waardering van Bpost die 32 procent lager is dan het gemiddelde voor de Europese postsector, zegt Jefferies. Het advies blijft wel ‘kopen’, het koersdoel staat op 11,75 euro.

Het aandeel Bpost trok aanvankelijk hoger, maar zakte bij slot 1,8 procent tot 8,105 euro. Sinds begin dit jaar verloor Bpost ruim 3 procent, terwijl de Bel20 bijna 6 procent won. De klap van 17 procent die vorige woensdag volgde op de tegenvallende resultaten is de oorzaak.

Italië en Spanje

Cofinimmo gaat mogelijk fors investeren in Italië en Spanje. Het vastgoedbedrijf heeft daartoe een exclusiviteitsovereenkomst afgesloten met Lagune International, een dochteronderneming van de groep Batiport.