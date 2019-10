Euronext Brussel: salamiblues en tankervreugde

Op een licht hogere beurs verliest Ter Beke nog eens een tiende van zijn waarde. Tankerrederij Euronav profiteert van een opstoot van de tankertarieven en noteert op het hoogste peil in meer dan drie jaar.

De Europese beurzen openden vlak, maar boeken op de middag kleine winsten. Beleggers zijn voorzichtig en hebben daar diverse redenen voor. De Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen worden deze week weer opgepikt. Het blijft onduidelijk welke richting de brexit uitgaat. De slabakkende Duitse economie baart eveneens zorgen: de industriële bestellingen zijn in augustus met 0,6 procent gekrompen, harder dan verwacht . Fed-voorzitter Jerome Powell speecht bovendien vandaag en zal mogelijk aanwijzingen geven over een nieuwe renteverlaging.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.30 uur 0,45 procent hoger op 3.626 punten. Bierreus AB InBev, een van de zwaargewichten in de index, stijgt 1,1 procent. Ook de bankwaarden gaan de goede richting uit: KBC wint 0,2 procent, ING 0,7 procent.

De telecomsector is weer in beweging nu de Waalse regering de verkoop van de Waals-Brusselse kabelmaatschappij VOO ongedaan heeft gemaakt. ING-analist David Vagman verwacht dat het verkoopproces weer zal worden opgestart, maar dan wel ‘op een veel transparantere wijze’. De geannuleerde deal was immers in het geniep gesloten.

De kans is nu aanzienlijk groter geworden dat Orange Belgium of Telenet een meerderheidsbelang in het Waals-Brusselse kabelbedrijf kunnen kopen, meent Vagman. Tegelijk neemt de kans af dat een nieuwe, disruptieve operator actief wordt op de Belgische telecommarkt. De analist heeft het dan ook over ‘een algemeen positieve zaak voor de Belgische markt’.

Dit alles neemt niet weg dat er aandeelspecifieke risico’s zijn voor Telenet en Orange Belgium, met name dat ze te veel gaan betalen voor een strategisch actief. Telenet stijgt 0,3 procent tot 42,92 euro, Orange Belgium blijft nagenoeg stabiel (+0,1%, 18,66 euro) en Proximus wint 1,1 procent tot 27,84 euro. Vorige week tikte Proximus al geruisloos de hoogste koers sinds begin 2018 aan.

Winstwaarschuwing

De notering van Ter Beke werd vrijdagmiddag opgeschort. Het aandeel donderde op dat ogenblik 8,9 procent lager nadat bekend was geraakt dat er een listeriabesmetting was aangetroffen in een fabriek van de Nederlandse versnijdingsdochter Offerman. Drie mensen zouden bezweken zijn aan de besmetting.

Ter Beke gaf vanmorgen een eerste impressie van de financiële impact. Door de tijdelijke sluiting van de fabriek in Aalsmeer en het terugroepen van vleeswaren uit supermarkten zal de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) ongeveer 10 procent lager uitvallen. De notering van Ter Beke werd om 9.30 uur hervat en daarop kelderde de koers meer dan 20 procent. Intussen is het verlies gemilderd tot 10,7 procent op 100 euro.

Ten gevolge van de problemen bij Offerman en de winstwaarschuwing zet analist Guy Sips van KBC Securities de schaar in zijn winstprognose voor 2019: zijn verwachting voor de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) zakt van 50,2 tot 45 miljoen euro. Hij past zijn koersdoel aan van 125 tot 110 euro, maar handhaaft het houden-advies.

Een gelijkaardige reactie zien we bij Fernand de Boer van Degroof Petercam. De analist noemt de financiële impact kleiner dan gevreesd, maar wijst erop dat er nog een eenmalige last kan volgen. Hij verwacht nu dat de brutobedrijfswinst van Ter Beke dit jaar zo'n 30 procent lager zal uitkomen dan in 2018. Aangezien hij een verdere impact in 2020 niet uitsluit, verlaagt hij zijn ebitda-raming voor volgend jaar met 2 à 3 miljoen euro. Gezien het eenmalige karakter van het probleem vindt de analist de koersreactie (van vrijdag) overdreven en handhaaft hij zijn koopadvies. Om de onzekerheid en de lagere ramingen te weerspiegelen verlaagt hij zijn koersdoel van 150 tot 135 euro.

Graspollenallergie

Ook van werd vrijdag de notering geschorst in afwachting van een persbericht. Dat kwam vanmorgen en bevatte positief nieuws. Het Brusselse biotechbedrijf heeft van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de GMP-certificering (Good Manufacturing Practices) ontvangen voor zijn productievestiging in Luik. Dat betekent dat het ASIT biotech het actieve farmaceutische ingrediënt voor zijn kandidaat-geneesmiddel tegen graspollenallergie (gp-ASIT+) in eigen huis kan produceren, zowel voor toekomstig klinisch als commercieel gebruik.

In december verwacht ASIT biotech de resultaten van het tweede fase 3-onderzoek met zijn hooikoortsmiddel. Als die positief uitvallen, kan het bedrijf een aanvraag indienen om het middel op de markt te brengen. ASIT biotech moest de fase 3-studie overdoen nadat een eerste onderzoek in het voorjaar van 2017 geflopt was, onder meer door een moeilijk pollenseizoen. Het aandeel stijgt 3,4 procent tot 1,20 euro.

Vrachttarieven

Euronav gaat andermaal hoger en dat is te danken aan een forse klim van de vrachttarieven voor olietankers. De Baltic Dirty Tanker Index, die de vrachttarieven voor 17 belangrijke vaarroutes voor olietankers bundelt, schoot vorige week liefst 27,4 procent hoger. Een gevolg van Amerikaanse sancties tegen twee dochterbedrijven van de Chinese rederij Cosco die Iraanse olie zouden hebben verscheept. Verladers moeten dringend op zoek naar andere tankers, wat de vrachttarieven de hoogte in jaagt.