Euronext Brussel: sociale wantoestanden en knallende kurken

Proximus staat onder druk nadat op werven van de telecomgroep inbreuken op de arbeidswetgeving werden vastgesteld. De herstelde vraag naar champagne heeft Vranken-Pommery Monopole vorig jaar een mooie omzetgroei opgeleverd.

Na de stevige verliezen in New York woensdagavond zitten ook de Europese beurzen in achteruit. Rond het middaguur zakt de Euro Stoxx 50 met 1,2 procent, waarmee er – als de trend aanhoudt – een einde komt aan een zes dagen durende winstreeks. Enkele zwakke economische cijfers in de VS doen de vrees voor een slabakkende wereldeconomie weer toenemen.

Met een verlies van 1,3 procent tot 3.869 punten verwijdert de Bel20 zich weer van de begeerde 4.000 punten. Een drempel die voor het laatst in mei 2022 werd overschreden.

Onderaan in de korf is Proximus terug te vinden. De telecomgroep komt negatief in het nieuws omdat de sociale inspectie op werven voor de uitbreiding van het glasvezelnetwerk illegale tewerkstelling en inbreuken op de arbeidswetgeving heeft vastgesteld. Proximus doet voor de werken een beroep op onderaannemers, die vaak nog verder uitbesteden en het blijkbaar niet altijd zo nauw nemen. Daar staat tegenover dat Proximus voor iets meer dan de helft (53,51 procent van de aandelen) een overheidsbedrijf is, waarvan een correcte toepassing van sociale regels en wetten mag worden verwacht.

Het nieuws komt erg ongelegen voor Proximus dat begin deze week op een beleggersdag aankondigde vanaf 2025 het dividend te halveren. Het aandeel zakt meer dan 3 procent en sleurt sectorgenoten mee: Telenet verliest 3,6 procent tot 15,36 euro en Orange Belgium verzwakt 3,2 procent tot 15,56 euro.

Besparingen

Bij de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert zitten vakbonden en directie vandaag samen om te praten over de aanhoudende besparingen. Gazet van Antwerpen becijferde dat er in dik een jaar tijd op de hoofdzetel in Mortsel bijna 400 mensen minder werken, deels door de verkoop van de offsetdivisie, deels door afdankingen. Volgens communicatiedirecteur Viviane Dictus moet Agfa fors besparen om gezond te blijven. Beleggers zijn er niet gerust op en sturen het aandeel 3,6 procent lager naar 2,835 euro

Dat 2022 een uitstekend jaar voor champagne is geworden, is intussen ruimschoots bekend. Ondanks de inflatie- en oorlogszorgen was de knaldrang groot, zodat in de eindejaarsperiode ook veel kurken knalden. Ook Vranken-Pommery Monopole profiteerde daarvan. Zijn omzet uit de verkoop van champagne nam met 12 procent toe en de groepsomzet – inclusief Provence-, Camargue-, Portugese en schuimwijnen – groeide met 11 procent tot 334,5 miljoen euro. Voor de volledige jaarcijfers is het geduld oefenen tot 30 maart nabeurs.

Het aandeel schoot in de vroege handel 3,9 procent hoger, maar op de middag is de winst bekoeld tot 1,8 procent op 17 euro.

Twijfels

Bij de dalers staat ook Gimv (-2,2%, 44,75 euro). ING-analist Hans D’Haese heeft zijn koersdoel verlaagd van 54,50 tot 47 euro, terwijl de rating op ‘houden’ blijft staan. Hij heeft zijn som-der-delenmodel voor Gimv bijgewerkt.

De halfjaarresultaten van de investeringsmaatschappij – het gaat over de periode april-september want Gimv heeft een gebroken boekjaar – lieten indrukwekkende omzetgroeicijfers zien bij de bedrijven in portefeuille, zegt hij. De vooruitzichten zijn echter voorzichtig wegens de macro-economische toestand en het management van Gimv voorspelt dat de huidige groeiniveaus waarschijnlijk niet houdbaar zullen zijn in de nabije toekomst.

‘Wij zien momenteel hardnekkig hoge inflatie, stijgende rentevoeten en de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie. Dat alles draagt bij tot een vermindering in dealwaarde en lagere waarderingen voor private equity-transacties’, zegt D’Haese. Hij heeft dan ook twijfels bij de rendabiliteit en verdere groei in de loop van 2023.

Over het dividend maakt hij zich minder zorgen. ‘Het dividendrendement is Gimvs voornaamste aantrekkingskracht’, brengt hij in herinnering. Het management zal op de volgende algemene vergadering een stabiel dividend van 2,60 euro per aandeel voorstellen, zegt D’Haese. Dat levert ten opzichte van de huidige koers een rendement van 5,7 procent op.

Zelfstroom

Een beperkte positieve reactie ziet we bij TINC . De infrastructuurinvesteerder wint 0,3 procent tot 12,60 euro. TINC maakte bekend nog eens 12 miljoen euro te investeren in de Nederlandse verhuurder van zonnestroomsystemen Zelfstroom. TINC stapte in juni 2022 in Zelfstroom met een aanvangsinvestering van 5 miljoen euro. Omdat de vraag naar zonnepanelen momenteel zeer sterk is drijft TINC zijn engagement op.

‘Vanwege de hogere nadruk die zowel beleggers als consumenten leggen op duurzame energiebronnen geloven we dat TINCs investeringen op dit vlak tot de creatie van bijkomende aandeelhouderswaarde zullen leiden’, zegt Sharad Kumar Surendran Palani van KBC Securities. Hij handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 14 euro.