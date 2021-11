Euronext Brussel: sprinters KBC en Aperam hebben last van kramp

KBC Groep en Aperam overtroffen beide de verwachtingen met hun kwartaalcijfers, maar worden daar niet voor beloond. Samen met Umicore, dat onder druk blijft staan, duwen ze de Bel20 in het rood.

Het gaat er vrijdag voorzichtig aan toe in Europa. De Euro Stoxx 50 noteert omstreeks 12.30 uur met een winstje van 0,1 procent. Twee ECB-bestuurders - de centraal bankiers van Finland en Litouwen - waarschuwden dat de inflatie in de eurozone langer dan verwacht hoog kan blijven, onder meer omdat de flessenhalzen in de bevoorradingslijnen aanhouden. Europa is ook opnieuw het epicentrum van de coronapandemie.

Tegenover die vlakke beurzen zit de Bel20 in de put. De index noteert 0,8 procent lager op 4.335 punten. Drie aandelen zijn vooral de boosdoeners: Aperam, KBC en Umicore.

De materiaaltechnologiegroep kreeg donderdag een klap van 6,1 procent nadat haar Britse rivaal Johnson Matthey had aangekondigd uit batterijmaterialen voor elektrische auto’s te stappen wegens onvoldoende rendabel. Dat zaaide twijfel over de toekomst van de NMC-kathodes (nikkel-mangaan-kobalt), waarin Umicore marktleider is. NMC-batterijen bieden een grotere actieradius, maar zijn vrij duur. Voor de instapmodellen nemen almaar meer autoconstructeurs hun toevlucht tot de goedkopere LFP-batterijen (lithium-ijzer-fosfaat).

De druk op Umicore houdt vrijdag aan: het aandeel verliest nog eens 1,6 procent tot 46,08 euro. Sinds de recordkoers deze zomer is de beurswaarde van de materialengroep met 3 miljard afgenomen, tot 11,3 miljard euro.

ING-analist Stijn Demeester verlaagde zijn koersdoel van 54 tot 43 euro. Hij schrijft dat toe aan lagere ramingen en lagere multiples waartegen sectorgenoten noteren.

Hij herhaalt zijn voorzichtig ‘houden’-advies. Op korte termijn ziet hij weinig ruimte voor het aandeel om sterk te presteren gezien de beperkte zichtbaarheid op het herstel van de aanvoerlijnen in de automobielsector, de vertragende groei in China en de structurele zorgen rond het winstpotentieel van de kathodebusiness.

Ierland

KBC Groep legde over het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten voor. De nettowinst kwam uit op 601 miljoen euro, wat precies 100 miljoen meer is dan waar analisten gemiddeld op rekenden. Voorzieningen voor de uitstap uit Ierland wogen voor 319 miljoen euro op de winst, maar dat werd gecompenseerd door de terugname van 260 miljoen euro aan provisies om kredietverliezen door de pandemie af te dekken.

‘Een stevige set cijfers', zegt Jefferies, waarbij KBC op alle lijnen van de resultatenrekening beter deed dan verwacht. Analiste Flora Bocahut merkt op dat CEO Johan Thijs de prognose voor heel 2021 ongemoeid voor de netto-rente-inkomsten, maar licht optimistischer is over de werkingskosten en provisies. Ze handhaaft haar koopadvies en koersdoel van 83 euro.

Ondanks de puike cijfers zakt het aandeel met 3,1 procent tot 83,30 euro. Tot de vrijdagse openingsbel was het aandeel dit jaar al 50 procent gestegen. Na zo’n stevige rally kan de kleinste ontgoocheling volstaan om winst te nemen.

Klap

Dat is wellicht ook wat gebeurt bij Aperam , een aandeel dat tot vrijdagmorgen al 52 procent was geklommen. De inoxproducent rapporteerde over het derde kwartaal recordresultaten, maar incasseert een klap van 4,6 procent tot 49,01 euro.

Het verscheepte staalvolume lag 12 procent lager dan in het tweede kwartaal, maar dankzij stevige prijzen kwam de omzet toch iets hoger uit. Met zijn brutobedrijfswinst (ebitda), bedrijfswinst en nettowinst klopte de roestvrijstaalmaker de verwachtingen. De nettowinst van 201 miljoen euro lag echter lager dan in het tweede kwartaal. Topman Timoteo Di Maulo verwacht een iets hoger resultaat in het vierde kwartaal.

Alle analisten zijn positief. ‘Andermaal een solide kwartaal en gezonde vooruitzichten’ klinkt het bij ING-analist Stijn Demeester die zijn koopadvies en koersdoel van 58 euro herhaalt.

Dat beleggers toch niet tevreden zijn, heeft wellicht te maken met een combinatie van factoren: de lagere verschepingen in het derde kwartaal, de iets lager nettowinst dan in het tweede kwartaal en de netto financiële schuld die gestegen is. Er zit dit keer ook geen extraatje voor de aandeelhouders bij. Het afgelopen zomer aangekondigde aandeleninkoopprogramma werd in amper twee maanden afgerond.