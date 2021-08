Euronext Brussel: stabiele prognose Tessenderlo kan niet bekoren

Tessenderlo Group presteerde beter dan verwacht, maar behoudt de jaarprognose. Moederbedrijf Picanol zag de winst verdubbelen. Smartphoto dook in het rood en dat zorgt even voor een wazig beeld.

De Amerikaanse indexen lieten woensdag hun zoveelste record van het jaar optekenen, maar de Europese beurzen gaan niet door op dat elan. Omstreeks 12.50 uur verliest de Euro Stoxx 50 0,5 procent. Er is voorzichtigheid gelet op de top van centraal bankiers in Jackson Hole die vrijdag plaatsvindt.

De verliezen in Europa treffen onder meer grondstofbedrijven en retailers. Aangezien die minder vertegenwoordigd zijn in de Bel20 , houdt de Brusselse graadmeter beter stand. De Bel20 laat 0,3 procent liggen op 4.312 punten. Onder meer Telenet (+0,9%) en Galapagos (+0,6%) bieden weerwerk. In de onderste gelederen vinden we Proximus (-2%) en Solvay (-0,9%) terug.

De twee beursgenoteerde bedrijven van zakenman Luc Tack – Picanol en diens dochter Tessenderlo – gaven klokslag 8 uur de halfjaarcijfers vrij en brengen wat extra leven in de brouwerij.

Kunststofbuizen

Chemiegroep Tessenderlo deed beter dan verwacht zowel wat omzet als ruime winst betreft. De omzet kwam 9 procent hoger uit dan in het sterke eerste halfjaar van 2020, de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) ging 1,5 procent hoger. De prestatie is vooral te danken aan de kleinste tak, Industrial Solutions, en meer bepaald aan kunststofbuizenfabrikant Dyka. De tak Agro, waar meststoffenfabrikant Kerley deel van uitmaakt, had te lijden onder duurdere grondstoffen. Dit laatste zet Tessenderlo tot voorzichtigheid aan, zodat de jaarprognose stabiel blijft.

Lees Meer Kosteninflatie zet Tessenderlo tot voorzichtigheid aan

Wim Hoste van KBC Securities had dat ook verwacht. Hij blijft Tessenderlo appreciëren wegens de weerstand biedende resultaten en de aantrekkelijke waardering. Hij behoudt zijn advies (bijkopen) en koersdoel (43 euro).

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam wordt er allemaal niet warm van. ‘Je zou kunnen zeggen dat Tessenderlo ondergewaardeerd is, maar wij zien maar weinig trekkers om het te ontsluiten aangezien Tack meer dan 65 procent van de stemrechten controleert’, klinkt het. Zijn advies blijft ‘houden’, zijn koersdoel blijft op 38 euro staan.

Beleggers zijn evenmin onder de indruk en sturen het aandeel 4,1 procent lager naar 35,15 euro.

Weefmachines

Een heel andere impressie geeft moederbedrijf Picanol , dat een sterk rapport kan voorleggen. Behalve aan de hierboven genoemde Tessenderlo-tak Industrial Solutions is dat hoofdzakelijk te danken aan Machines & Technologies, zeg maar de weefmachines en de andere industriële activiteiten. Het 'oer-Picanol' met andere woorden. Dit segment droeg met een omzetstijging van 66 procent een flink steentje bij tot de totale omzetgroei van 19 procent.

De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) kwam ruim een vijfde hoger uit op 236 miljoen euro. Netto tekent Picanol een winst van 75,4 miljoen euro op, meer dan het dubbele van een jaar eerder. De groep trekt haar winstprognose op en mikt nu op stijging met ongeveer 10 procent van de aangepaste brutobedrijfswinst. Tot dusver ging Picanol van een stabiel cijfer uit.

Met zijn 21 procent hogere brutobedrijfswinst zorgt Picanol voor een positieve verrassing, zegt Wim Hoste van KBC Securities. Bovendien werd de jaarprognose opgetrokken. De analist merkt op dat de geplande aanbesteding van een nieuwe gascentrale door de Belgische overheid in de tweede jaarhelft voor een belangrijke nieuwsstroom kan zorgen bij Picanol. Zijn advies blijft op ‘bijkopen’ staan, zijn koersdoel op 83 euro.

Het aandeel Picanol wint 1,3 procent tot 77 euro.

Fotoboeken

Smartphoto legde over het eerste halfjaar een minder goed rapport voor. De verkoop van fotoboeken en -prints, die in de lockdowns van 2020 piekte, viel terug naar een normaal niveau. Dat werd grotendeels goedgemaakt door verdere groei van de fotogeschenken. Hogere vaste kosten deden de brutobedrijfswinst (ebitda) dalen van 2,7 tot iets minder dan 1 miljoen euro en duwden Smartphoto netto voor 0,8 miljoen euro in het rood. Niettemin handhaaft het bedrijf de verwachting over het hele jaar een hogere omzet en brutobedrijfswinst te realiseren. Het zwaartepunt van de verkoop ligt immers in de tweede jaarhelft.

‘Het is geen verrassing dat de lage volumes in het eerste halfjaar, gecombineerd met de reeds aangekondigde hogere vaste kosten door de opening van de nieuwe fabriek en de verwachte toename van de personeelskosten, druk zetten op de winstgevendheid’, stipt Guy Sips van KBC Securities aan.

Hij handhaaft evenwel zijn koopadvies en koersdoel van 40 euro gezien de behouden positieve prognose. ‘Onze positieve houding stoelt op het geloof dat niet alleen de tweede jaarhelft traditioneel het belangrijkst is voor de activiteiten van Smartphoto, maar de terugkeer van opportuniteiten als reizen, familiebijeenkomsten en party’s zal ook de vraag naar fotoproducten en gepersonaliseerde geschenken doen stijgen.’