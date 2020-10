Euronext Brussel: telecom en aardgas brengen streepje zon

Op deze bewolkte herfstdag staan de telecomwaarden in het zonnetje. Fluxys Belgium bereikt zijn hoogste koers in meer dan zes jaar. Xior knipt een niet precies becijferd dividend.

De Europese beurzen trappelen ter plaatse. Tegenover rooskleurige vooruitzichten van enkele retailers en vernieuwde hoop op extra stimulus in de VS staan steeds erger wordende coronacijfers op het oude continent.

Omstreeks 13 uur is ook de winst van de Bel20 zo goed als verdwenen. De index noteert 0,1 procent hoger op 3.373 punten. De minieme winst is vooral aan KBC (+1,15%) en de telecomwaarden te danken. Bank-verzekeraar KBC trok donderdag al 2,8 procent hoger na een lovend rapport van Deutsche Bank en geniet nog wat na.

De telecomsector staat in de spotlights nadat zowel Proximus als Orange Belgium liet weten dat ze voor de bouw van hun nieuwe 5G-netwerk en de modernisering van hun bestaande netwerken niet meer op Huawei een beroep zullen doen.

Proximus kiest voor het Zweedse Ericsson en het Finse Nokia, respectievelijk voor de kernapparatuur en de masten met antennes. Het zegt bovendien dat het zijn mobiel netwerk tegen een lagere kostprijs kan vernieuwen dan eind maart aangekondigd. Orange Belgium, dat met Proximus bepaalde netwerkactiviteiten gaat delen, opteert helemaal voor Nokia. Ericsson en Nokia scoren trouwens ook goed in andere Europese landen.

Positief nieuws, reageert David Vagman. ‘We denken dat het nieuws van de beperkte investeringsimpact van de vervanging van het mobiel netwerk (…) als een opluchting zal opgevat worden door de markt en sterk toegejuicht zal worden door beleggers’. De ING-analist handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 29 euro voor Orange Belgium en zijn verkoopadvies en koersdoel van 19 euro voor Proximus.

Proximus gaat 1,1 procent hoger tot 16,76 euro, Orange Belgium wint 2,2 procent tot 14,62 euro. Sectorgenoot Telenet gaat mee en stijgt 0,9 procent tot 33,58 euro.

EVS

EVS (+0,9%, 13,98 euro) heeft geen last van een koersdoelverlaging bij ING. David Vagman was aangenaam verrast door de halfjaarresultaten van de Luikse beeldserverfabrikant. Omzet, ordervolume en brutomarges hielden goed stand. Bovendien zijn studio’s hun oude EVS-servers aan het vervangen door de nieuwste apparatuur. Daarentegen staan de klanten van de zendwagens duidelijk onder druk, zoals blijkt uit de omzetdaling met ruim een vijfde in dat segment.

Vagman past zijn ramingen en koersdoel aan de laatste trends aan en integreert ook de overname van het Nederlandse Axon. Hoewel hij de waardering en de synergieën met Axon aantrekkelijk vindt, handhaaft hij zijn ‘houden’-advies. De reden daarvoor is dat hij nog geen organische groei op lange termijn ziet in zendapparatuur. Groeien via overnames in zendtechnologie houdt dan weer risico’s in. Hij laat zijn koersdoel zakken van 23 tot 16 euro.

Weinig bewegingsvrijheid

De vastgoedanalisten van KBC Securities, Wido Jongman en Joachim Vansanten, hebben een uitgebreid rapport geschreven over Leasinvest Real Estate . Daarin hebben ze hun financieel model bijgewerkt en besteden ze in het bijzonder aandacht aan liquiditeit en solvabiliteit. Hun conclusie is dat met een schuldgraad van meer dan 55 procent de balans maar weinig bewegingsvrijheid biedt gezien de coronagerelateerde risico’s.

Positief is wel dat Leasinvest sinds eind juni diverse looptijden van schulden heeft verlengd of (her)financieringen heeft doorgevoerd. Op die manier is het vastgoedbedrijf nu bijna volledig gefinancierd tot eind 2021, ‘wat belangrijk is in de huidige bewolkte omgeving’. Het advies blijft ‘houden’, maar het koersdoel zakt van 116 tot 80 euro. Het aandeel Leasinvest verliest 1,2 procent tot 80 euro.

Fluxys Belgium

Een opgemerkte stijger is Fluxys Belgium. De aardgasnetbeheerder gaat 1,7 procent hoger naar 30 euro, de hoogste koers sinds het voorjaar van 2014. De klim lijkt nog een reactie - in uitgesteld relais weliswaar - op het sterke halfjaarrapport van eind september. Fluxys Belgium rapporteerde toen een sterke toename van de brutobedrijfswinst (ebitda), met 10 procent tot 160,8 miljoen euro. Netto ging de winst over de eerste jaarhelft 16 procent hoger naar 36,6 miljoen euro of 0,52 euro per aandeel.

Net zoals in 2019 kregen de resultaten een stevige boost door de investeringen van de voorbije jaren in de LNG-aardgasterminal in Zeebrugge, waar de trafiek fors toeneemt. Bovendien zijn beleggers steeds meer gecharmeerd door het dividend: over boekjaar 2019 beliep de uitkering 1,30 euro bruto. Bij de huidige koers is dat nog altijd 4,3 procent rendement netto, of 3 procent netto.

Ahold Delhaize blijft stabiel op 24,51 euro. Jefferies laat zijn rating zakken van 'kopen' naar 'houden'. Het beurshuis geeft daarvoor een dubbele verklaring. De waardering tegenover sectorgenoten staat dicht bij een piek. En volgend jaar verwacht Jefferies dat de supermarktaankopen - na een toename door de coronapandemie - weer zullen normaliseren.

365 Rooms

De verhuurder van studentenkoten Xior noteert vandaag zonder coupon nr. 14 die recht geeft op het dividend over de periode van 1 januari tot 7 oktober. Hoe groot dat dividend zal zijn, is nog niet precies bekend. Bruto zou het circa 1,04 euro per aandeel bedragen. Pas wanneer 2020 voorbij is en het bestuur over het boekjaar heeft vergaderd, zal daar 100 procent zekerheid over zijn.