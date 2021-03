Euronext Brussel: terug naar de ‘ko’ in Miko

Miko doet de kunststofverpakkingstak van de hand en wordt weer een pure koffieservicespeler. Euronav waagt zich niet aan vooruitzichten gelet op de onvoorspelbare loop van de pandemie.

De Europese beurzen blijven woensdagmiddag rond hun slotstanden van dinsdag hangen. De Euro Stoxx 50 noteert 0,1 procent lager, de brede Stoxx Europe 600 0,1 procent hoger. De Amerikaanse rente is opnieuw aan het klimmen en de beursintroductie van Deliveroo in Londen is een regelrechte flop. Een sterke kwartaalprestatie van de Europese aandelenmarkten verliest zo flink wat glans.

De Bel20 gaat licht lager met een verlies van 0,1 procent tot 3.922 punten. Grootste daler in de korf met steraandelen is KBC (-1,2%), dat dinsdag 3 procent won. Ook Solvay (-1,2%) en AB InBev (-0,9%) staan op de rem.

Dé verrassing van de dag is dat Miko zowat de helft van zijn activiteiten verkoopt. De kunststofverpakkingstak wordt voor een niet nader genoemd bedrag overgelaten aan het Duitse Paccor. De divisie zag in de jaren 70 van de vorige eeuw het levenslicht en was in 2020 de sterkhouder van de groep. De koffieservice-afdeling had sterk te lijden onder het vele thuiswerken en de sluiting van de horeca. Niettemin is het op koffie – de ‘ko’ in Miko (van Michielsen koffie) – dat het Turnhoutse familiebedrijf zich nu terugplooit.

In een eerste reactie op de verkoop verhoogt KBC Securities het advies voor Miko van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’. 'Als we Miko Pac op zeven keer de genormaliseerde ebitda (brutobedrijfswinst, red.) waarderen, ramen we verkoopprijs op 105 miljoen euro', becijfert analist Guy Sips. Om dat even in perspectief te plaatsen: de marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ongeveer 125 miljoen euro.

'We schatten bij een geslaagde verkoop Miko op 168 euro per aandeel, maar bouwen gelet op de strenge reputatie van de Duitse kartelwaakhond een veiligheidsmarge in', zegt Sips. Daarom verhoogt hij het koersdoel van 120 naar 145 euro.

De notering van Miko, dat op de fixingmarkt noteert, is opgeschort. Het persbericht over de verkoop werd met enige vertraging op de website van het bedrijf gezet.

Te veel schepen, te weinig ladingen

Euronav wint 1 procent tot 7,77 euro. De tankerrederij zette in 2020 haar beste financiële prestatie ooit neer. Ze sloot ‘een van de meest tumultueuze jaren in de geschiedenis van de tankermarkt’ af met een nettowinst van 473,2 miljoen dollar. Dat is nog een tikkeltje meer dan begin februari was gemeld. In de eerste jaarhelft kon Euronav volop profiteren van de torenhoge vrachttarieven, maar de tweede jaarhelft was zeer uitdagend.

Voorlopig is er geen beterschap. ‘De markt blijft uit evenwicht doordat te veel schepen op te weinig ladingen jagen’, zegt topman Hugo De Stoop in een persbericht. Het is wachten tot het aardolieverbruik herstelt tot precoronaniveaus om de tankersector weer rendabel te maken. Momenteel zijn de vrachttarieven historisch laag en allesbehalve kostendekkend

Euronav waagt zich niet aan voorspellingen. Momenteel kijkt de tankersector tegen een lagere vraag naar olie aan, terwijl bovendien geleidelijk aan schepen vrijkomen die voor opslag werden gebruikt. Deze negatieve factoren kunnen volgens Euronav echter gecompenseerd worden door logistieke vertragingen van schepen in havens, meer sloop, minder nieuwe scheepsbestellingen en een hogere olieproductie. Hoe dat allemaal zal verlopen en wat de impact zal zijn op Euronavs resultaten, is echter moeilijk te voorzien.