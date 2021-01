Euronext Brussel: tussen virusvrees en herstelhoop

De korte of de lange termijn, daar draait het vandaag om in Brussel. Kijken we naar de impact van de langdurige pandemie of naar de groei die daarna mogelijk wordt? Onder meer Umicore, Barco, Aperam en CFE krijgen hogere koersdoelen.

De Europese beurzen gaan licht lager. Van het coronafront is er nog geen goed nieuws. Mede door de nieuwe varianten blijft het aantal nieuwe besmettingen hoog, terwijl vertragingen bij de levering van vaccins ontmoedigend werken. Het herstel van de Duitse economie, de hoofdmotor van de eurozone, lijkt bovendien stilgevallen, zoals uit de Ifo-indicator bleek. Omstreeks 12.30 uur zakt de Euro Stoxx 50 met 0,1 procent.

Euronext Brussel zit op dezelfde lijn met 0,2 procent verlies voor de Bel20 tot 3.735 punten. In de korf zijn er grote tegenstellingen. AB InBev , dat ernstig te lijden heeft onder de lockdowns, zakt 1,8 procent en ING gaat 1,9 procent lager.

Umicore staat aan het andere uiteinde met 1,9 procent winst tot 48,46 euro. De materiaaltechnologiegroep kreeg een hoger koersdoel van Degroof Petercam.

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam heeft zijn winstramingen (voor de recurrente bedrijfswinst of rebit) voor dit en de volgende jaren met 3 à 4 procent opgetrokken. De verhoging stoelt vooral op de aanhoudend sterke vooruitzichten voor de recyclagetak, met onder meer een piekende rodiumprijs.

Recyclage staat opnieuw voor een sterk jaar, zegt de analist. De tak zal blijven profiteren van de goede aanvoer van elektronisch afval en de hogere edelmetaalprijzen. De katalysatoren zouden dit jaar moeten herstellen door een stijgende autoverkoop. Hoe de tak E&ST - waartoe de batterijmaterialen behoren - zal presteren, blijft een vraagteken. In Europa trekt de verkoop van e-auto's aan, maar het zou wel eens langer kunnen duren voor de verkoop de overcapaciteit in China absorbeert.

Claassen trekt zijn som-der-delenwaardering verder door naar 2023 en komt op basis van 17 keer de bedrijfswinst tot een nieuw koersdoel van 47 euro per aandeel, tegenover 39 euro voorheen. Zijn advies blijft 'houden'. 'Hoewel Umicore een uniek groen groeiprofiel heeft, prijst de huidige waardering in onze ogen al het grootste deel van het potentieel in', aldus Claassen.

Over de pandemie heen

Ook Barco (+1,15%, 17,55 euro) geniet van een hoger koersdoel. Analist Guy Sips van KBC Securities heeft zijn ramingen voor 2021 tot 2023 wat bijgesteld. Hij blikt daarbij voorzichtig over de pandemie heen. Zijn koersdoel stijgt van 20 naar 22 euro, zijn advies blijft ‘bijkopen’.

Aperam wint 0,9 procent tot 37,13 euro. JPMorgan heeft het advies verlaagd van ‘overwegen’ (kopen) naar ‘neutraal’ (houden). Het koersdoel stijgt wel van 28 naar 30,70 euro. De aanpassingen gebeuren in het kader van een ruimer rapport over de staalsector. De vooruitzichten voor staalbedrijven zijn aanzienlijk verbeterd, zegt het Amerikaanse beurshuis.

Winstherstel en de Orion

Op de brede markt zakt CFE 3,25 procent tot 83,20 euro. Degroof Petercam haalt de Brusselse bouwgroep, waartoe baggeraar- en windparkenbouwer DEME behoort, van de kooplijst. Het advies zakt tot ‘houden’.

Analist Luuk van Beek heeft zijn koersdoel opgetrokken van 85 tot 90 euro. Hij doet dat op basis van de voor 2022 verwachte verhouding tussen ondernemingswaarde en brutowinst. Die waardeert CFE tegen 18 keer de bedrijfswinst, wat hoger is dan de historische mediaan van 12. Twee zaken rechtvaardigen volgens de analist de hogere multiple: winstherstel zodra de markt verbetert en de bijdrage van de Orion, het installatieschip waarvan de levering vertraging heeft opgelopen door een ernstig ongeluk met de kraan. De Orion wordt normaal eind dit jaar opgeleverd.

Aangezien er na de recente rally maar weinig opwaarts potentieel tot het nieuwe koersdoel is, verlaagt van Beek zijn rating.

Stabiele waardering

Retail Estates , de verhuurder van perifeer winkelvastgoed, kwam vanmorgen met een corona-update en was bemoedigend. Voor de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels tussen 2 november en 1 december heeft Retail Estates opnieuw huurkortingen toegestaan, voor een totaal bedrag van 1,85 miljoen euro. Met 23 huurders is er nog geen deal gesloten.

Sinds midden december zijn alle Nederlandse winkels in de portefeuille nu verplicht gesloten, voorlopig tot 9 februari. Retail Estates verwacht dat een aantal huurders een tegemoetkoming zal vragen. De huurkortingen zouden echter niet hoger uitvallen dan 3 miljoen euro.

Geruststellend is voorts dat de waarderingen van het vastgoed in portefeuille vorig jaar hebben standgehouden. ‘Een stabiele waardering van de portefeuille geeft ons vertrouwen over de stabiliteit van de hoge schuldgraad, die dicht bij 55 procent ligt’, zegt ING-analiste Francesca Ferragina, die haar advies (houden) en koersdoel (60 euro) handhaaft.

Retail Estates gaat 0,3 procent hoger tot 60,50 euro.

City Dox

Een deal tussen twee beursgenoteerde vastgoedbedrijven is geen dagelijkse kost en verdient aandacht. Vrijdagavond raakte bekend dat Home Invest Belgium de bouwgrond Lot 4 van het project City Dox en de bijbehorende bouwvergunning overkoopt van vastgoedontwikkelaar Atenor . City Dox is een grootscheeps multifunctioneel herontwikkelingsproject in Anderlecht, gelegen langs het kanaal Brussel-Charleroi. Lot 4 omvat 171 wooneenheden en 2.700 m² ruimte voor productie-activiteiten. De totale investering voor Home Invest Belgium bedraagt ongeveer 50 miljoen euro.

Een zeer grote deal voor Home Invest, goed voor circa 8 procent van de portefeuille, merkt Kepler Cheuvreux. De analist wacht echter tot alles is goedgekeurd en de bouw voldoende is gevorderd vooraleer het project in zijn ramingen op te nemen. Het koersdoel blijft intussen 73 euro, het advies ‘kopen’.