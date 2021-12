Euronext Brussel: twee kortingen en een premie

Het zag er bij het ochtendgloren naar uit dat de Europese beurzen hun rally zouden hervatten en dat deden ze ook. Het enthousiasme was van korte duur. Na een uur was de 1 procent openingswinst van de Euro Stoxx 50 al sterk geminderd en omstreeks 12.30 uur noteert de index 0,1 procent in de min.

Opvallend is dat Celyad de kersverse aandelen met een premie uitgeeft: tegen 5 dollar het stuk (circa 4,42 euro). Die prijs houdt een premie van 18,5 procent in tegenover de gemiddelde koers van de voorbije 30 dagen. Dat, en het feit dat Celyad nu voldoende in kas heeft om het te rooien tot in de eerste helft van 2023, doet beleggers weer geloven in het verhaal. Celyad trok in 2013 tegen 16,65 euro naar de beurs - onder de naam Cardio3 Biosciences - en was ooit bijna 70 euro waard, maar door tegenslagen en geldschaarste schiet daar niet veel meer van over.