Euronext Brussel: twee tegenvallers en een korte koopkans

De lagere Chinese groei beroert ook de Europese beurzen. Umicore tempert de winstprognose en dat valt in slechte aarde. Het uitstel voor Bimzelx in de VS kan UCB niet deren.

De groei van de Chinese economie is in het derde kwartaal fors vertraagd. Van 7,9 procent groei in het tweede kwartaal ging het naar 4,9 procent in de periode juli-september. Het lager dan verwachte groeicijfer weegt wereldwijd op de beurzen. In Europa, waar de Euro Stoxx 50 omstreeks 12.30 uur 0,9 procent laat liggen, zijn onder meer de luxewarengroepen - met China als voornaamste afzetmarkt - de kop van Jut.

Bij de openingsbel was het verlies van de Bel20 groter dan het Europese gemiddelde, maar intussen is het een pak kleiner. De Brusselse graadmeter zakt 0,4 procent tot 4.188 punten. De hoofdrolspelers vinden we aan de uiteinden: UCB en Umicore.

Zaterdag raakte bekend dat de Amerikaanse farmawaakhond FDA het licht nog niet op groen zet voor de lancering van UCB’s psoriasismiddel Bimzelx - in beleggerskringen wellicht nog altijd beter bekend onder zijn wetenschappelijke naam bimekizumab.

Het FDA kon zijn onderzoek nog niet afronden. Door reisbeperkingen was het niet mogelijk de productievestiging in Europa te bezoeken. UCB wijst er wel op dat het FDA dit als enige reden voor de uitgestelde goedkeuring aanhaalt.

Niettemin een tegenvaller voor UCB, vooral daar Bimzelx tot de grootste blockbuster in de geschiedenis van het farmabedrijf zou kunnen uitgroeien. Analisten rekenen op piekverkopen van meer dan 2,5 miljard euro tegen 2030.

Analisten blijven er rustig onder. Er is geen reden om te geloven dat dit een aanwijzing is dat de FDA in de komende maanden ‘bime’ niet zal goedkeuren als psoriasismiddel, klinkt het bij KBC Securities (kopen, koersdoel 120 euro).

Kepler Cheuvreux (kopen, koersdoel 105 euro) denkt dat de vertraging in de goedkeuring iets van een 4 à 5 maanden zou kunnen bedragen. ‘Dit maakt weinig verschil voor UCB’s of bime’s uiteindelijke waarde, maar kan leiden tot kleine aanpassingen aan de winstverwachtingen voor 2022.’ De analist wijst er bovendien op dat het grootste deel van de piekverkopen van bimekizumab van andere aandoeningen zou moeten komen. Fase 3-resultaten hiervoor worden rond het einde van het jaar verwacht en zullen, zo denkt Kepler Cheuvreux, goed zijn. ‘Wij zouden UCB vandaag op elke zwakte kopen gezien de resultaten die er de volgende weken aankomen.’

Ook Jefferies (kopen, koersdoel 130 euro) zit op die lijn: ‘Koerszwakte zou een koopkans kunnen zijn’. Jammer genoeg duurde de koopkans vanmorgen niet lang. UCB dook even 3 procent lager, maar was na 10 minuten al voor de helft en na 20 minuten al bijna helemaal hersteld. Het aandeel wint nu zelfs 1,9 procent tot 99,98 euro en kroont zich tot beste Bel20’er.

Lagere autoproductie

Umicore verliest flink wat glans. De materiaaltechnologiegroep stuurde voorbeurs een winstwaarschuwing uit. Hoewel die niet dramatisch is, zakt het aandeel 4 procent tot 50,68 euro.

De verwachting van Umicore is nu over het hele jaar 2021 een aangepaste bedrijfswinst (ebit) te realiseren die 1 miljard euro zal benaderen. Tot dusver rekende het bedrijf op een aangepaste bedrijfswinst die lichtjes boven 1 miljard euro zou uitkomen. De reden voor de bijstelling is dubbel: de prijzen van edelmetalen - vooral rodium - zijn wat gedaald na hun zomerpiek en de impact van de wereldwijde tekorten een halfgeleiders op de autoproductie is groter dan verwacht.

KBC Securities-analist Wim Hoste hield al rekening met lagere edelmetaalprijzen, maar heeft nu ook zijn verwachtingen voor katalysatoren en batterijmaterialen herzien. Zijn nieuwe winstprognose komt op 983 miljoen euro uit, wat nog altijd 83 procent meer zou zijn dan in 2020. Hij handhaaft zijn ‘bijkopen’-rating en koersdoel van 54 euro.

De voornaamste reden voor de koersdruk is volgens Kepler Cheuvreux niet zozeer de winstwaarschuwing zelf, maar wel het feit dat Umicore in zijn persbericht schreef dat de start van de commerciële productie van de kathodematerialenfabriek in het Poolse Nysa met zes maanden is uitgesteld, tot het tweede kwartaal van 2022. De vertraging vloeit voort uit ‘aanpassingen in de productie- en kwalificatieschema’s van elektrische voertuigen als gevolg van het tekort aan halfgeleiders’.

Leon Van Rompay

Een mooie sprong maakt Mithra . De Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen gaat 3,8 procent vooruit naar 19,54 euro. De raad van bestuur van Mithra heeft de benoeming bevestigd van Leon Van Rompay als CEO, een functie die hij al sinds februari ad interim uitoefende.

Hij verving toen François Fornieri die een stap opzij had gezet omdat hij in rechtszaken was verwikkeld. Fornieri komt niet terug als manager maar blijft wel referentieaandeelhouder en zal de directie van Mithra strategisch advies geven.