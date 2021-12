Euronext Brussel: uitbollen naar de kerstkalkoen

Op de halve handelsdag vóór Kerstmis houden de beurzen het rustig. Barco en Kinepolis herstellen verder na een stevige klap. Xior heeft Quares voor circa 90 procent in handen.

Kerstavond is doorgaans een kalme, nieuwsarme dag op de beurzen en dit jaar is dat niet anders. Op diverse plaatsen – onder meer in Frankfurt, Zürich en New York – is er helemaal geen handel. Elders wordt de handelsdag ingekort. Dat is het geval op de meeste Euronext-beurzen en in Londen, waar de deuren respectievelijk om 14 en om 13.30 uur dichtgaan. Eveneens klassiek is dat de handelsvolumes dunnetjes zijn. Omstreeks 11.10 uur blijft de Euro Stoxx 50 nagenoeg stabiel.

Dat is ook het geval voor de Bel20 die op 4.267 punten noteert. In de korf met steraandelen staat Galapagos vooraan met 1,6 procent winst tot 49,46 euro.

Het biotechbedrijf heeft een tweede bar slecht jaar achter de rug. Nadat in 2020 de Amerikaanse droom uiteenspatte en het aandeel 57 procent lager ging, zakte het in 2021 nog eens met 38 procent door een nieuwe reeks tegenslagen. Resultaat: een beurswaarde die 2 miljard euro kleiner is dan het geld in kas. Begin december bereikte Galapagos zijn laagste koers in 5,5 jaar en sindsdien is er wat herstel.

De ‘American dream’ van Argenx (-0,2%, 308,70 euro) zal wel uitkomen. Op 17 december kreeg het Gentse bedrijf van de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA groen licht om Vyvgart in de VS op de markt te brengen als behandeling van de zeldzame spierziekte MG. Wellicht kan het middel nog veel heel wat andere aandoeningen worden ingezet zodat het volgens analisten miljarden inkomsten zou kunnen genereren. De Tijd praatte met Tim Van Hauwermeiren, de CEO van Argenx, over de doorbraak in de VS en de uitdagingen die er nu aankomen.

Xior

Begin oktober raakte bekend dat Xior , specialist in studentenkoten, zijn Belgische portefeuille uitbreidde met de overname van Quares Student Housing. Dat fonds telt 29 panden, goed voor 1.107 studentenkoten.

Over de overname had Xior een overeenkomst bereikt met de vier referentieaandeelhouders van Quares: de families Essers en Costermans, Argenta Verzekeringen en KBC Asset Management. Xior bracht tevens een bod uit op alle resterende aandelen en op de converteerbare obligaties die door Quares zijn uitgegeven.

De resultaten van dat bod zijn nu bekend. Xior bezit 90,3 procent van alle aandelen in Quares Student Housing en slaagde er in alle converteerbare obligaties te verwerven. Xior heeft echter de bedoeling ook de resterende aandelen Quares te bemachtigen. Het aandeel wint 1,1 procent tot 48,45 euro.

Barco en Kinepolis herstellen verder

Barco stuurde dinsdagavond een winstwaarschuwing uit die was ingegeven door hogere kosten. Daardoor zal de brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar amper hoger uitkomen dan in 2020. Kepler Cheuvreux en Degroof Petercam verlaagden prompt hun koersdoel.

Woensdag kreeg het aandeel van het Kortrijkse beeldvormingsbedrijf een klap van 9,1 procent. Hoewel analisten denken dat het herstel bij Barco meer tijd in beslag zal nemen, werd het aandeel donderdag al gretig opgevist, wat 4,4 procent koerswinst opleverde. Die trend zet door, maar meer ‘moderato’: Barco wint 1,6 procent tot 18,50 euro.

Ook Kinepolis zet de opwaartse trend van donderdagmiddag voort en schrijft 1,8 procent bij tot 49,58 euro. Daarmee heeft het bioscoopaandeel de lockdown van de Belgische cinema's met kerst, een cruciale periode op een voor de groep cruciale makrt, verteerd.

Kepler Cheuvreux-analist Matthias Maenhaut beschouwde net als andere analisten elke terugval als een koopkans voor de langetermijnbelegger en die belegger lijkt die boodschap ter harte te nemen.