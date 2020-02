Euronext Brussel: vallende pakjes en vliegende foto's

Op een licht hogere beurs flasht Smartphoto hoger dankzij sterke groeicijfers over 2019. Bpost maakt een duik na een streng verkoopadvies van Jefferies.

De Chinese beurzen heropenden vanmorgen na een sluiting van zowat tien dagen en doken bijna 8 procent lager door vrees dat de economische impact van het coronavirus veel groter zal uitvallen dan tot dusver gedacht. De Europese beurzen, die al dagenlang het virusnieuws verwerken, houden vandaag echter stand en laten zelfs lichte winsten optekenen. Omstreeks 12.50 noteren ze 0,2 procent in de plus.

De Bel20 zit op dezelfde lijn met 0,35 procent tot 3.921 punten. De biotechwaarden Galapagos (+3%) en Argenx (+0,9%) nemen het voortouw, terwijl Ontex (-1,7%) de rode lantaarn draagt in de index.

Zwaargewicht AB InBev verliest 0,7 procent tot 67,95 euro. In China staat het openbaar leven op een laag pitje door de virusepidemie, wat ongetwijfeld op het bierverbruik zal wegen. Ook in de buurlanden zijn mensen op hun hoede. De regio Azië/Stille Oceaan tekent voor meer dan 10 procent van de brutobedrijfswinst van AB InBev.

Mogelijk werkt ook een verkoopadvies van Exane BNP Paribas nog na. Analist Jeff Stent startte vrijdag de opvolging met een verkoopadvies ('underperform') en een (laag) koersdoel van 65 euro.

Fotogeschenken

Voor stevige koerssprongen moeten we, zoals wel vaker, op de brede markt zijn. In de kopgroep staat vooral Smartphoto in de spotlights met een winst van 6,4 procent tot 16,60 euro. De specialist in fotoprints en fotogeschenken meldde vrijdagavond in een trading update dat de omzet vorig jaar met 10,6 procent is toegenomen tot 51,5 miljoen euro en de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda vóór IFRS) met 14,2 procent tot 7,9 miljoen euro. De winstgroei schrijft Smartphoto toe aan verdere groei in mobiel en ‘gifts’ (fotogeschenken).

Bovendien blijft de kas met een overschot van 8,2 miljoen euro goed gevuld. Smartphoto stipt aan dat de nettogeldmiddelen stabiel bleven, ondanks de uitkering van het dividend, de inkoop van eigen aandelen en de investering in een nieuw gebouw.

Als reactie trekt Guy Sips van KBC Securities zijn koersdoel op van 17,50 naar 18,50 euro, terwijl zijn advies op ‘bijkopen’ blijft staan. Zowel het omzet- als het winstcijfer van Smartphoto kwam hoger uit dan de analist had geraamd: hij rekende op respectievelijk 50,3 miljoen en 7,5 miljoen euro. Sips gelooft in de volgehouden focus bij Smartphoto op producten met meer toegevoegde waarde zoals fotoboeken, kaarten en geschenken - op ‘een volledig mobielvriendelijke website’ – in combinatie met meer doelgerichte marketinginspanningen.

Amazon Logistics

Bpost gaat de andere richting uit en duikt 5,7 procent lager tot 8,49 euro. Dat is de laagste koers sinds begin augustus. Het vertrouwen in de post- en pakjesbedeler neemt nog wat af nu Jefferies als tweede beurshuis een verkoopadvies plakt op Bpost. Bovendien wordt het koersdoel verlaagd van 8 tot 7,50 euro. Van alle analisten die het bedrijf opvolgen is dat het zwakste koersdoel.

Er zijn heel wat redenen waarom analist David Kerstens zo negatief is over Bpost. Om te beginnen is er de aanhoudende krimp van de brievenpost. Die kan tot 11 procent bedragen door de invoering van alternerende postbezorging. Veranderingen in het management zorgen ook voor onzekerheid. Op 26 februari stopt CEO Koen Van Gerven en neemt Jean-Paul Van Avermaet de fakkel over.

Dan is er de Amerikaanse dochter Radial, waar de zichtbaarheid op het omzetherstel beperkt blijft. Het onverwachte vertrek van de topman boezemt Kerstens ook weinig vertrouwen in.

Last but not least is er de groeiende bedreiging van Amazon Logistics. 'De kans op een intrede in de Belgische pakjesmarkt groeit, na de expansie in het Verenigd Koninkrijk (2014), Duitsland (2015) en Oostenrijk (2018)’, klinkt het.

Financiële impact

Na een opschorting van bijna drie weken werd vanmorgen de handel in Picanol hervat. De Ieperse weefgetouwenproducent werd getroffen door een zware cyberaanval, waardoor de hele productie kwam stil te liggen. De notering van het aandeel werd op 14 januari opgeschort tot Picanol zicht had op de kosten van de aanval.

Vrijdag liet het bedrijf weten dat de financiële impact minder dan 1 miljoen euro zal bedragen. Het gaat vooral om kosten voor IT-experts. De verloren productie zal Picanol in de komende weken en maanden inhalen. Het aandeel verliest 1,2 procent tot 64,20 euro.

KBC Ancora (-1%, 44,54 euro) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging bij Degroof Petercam. Analist Bart Jooris trekt zijn koersdoel op van 48,6 naar 51,6 euro en behoudt zijn koopadvies. Zijn aanpassing heeft vooral te maken met de holdingkorting.