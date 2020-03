Euronext Brussel verbiedt shorten voor 17 aandelen

De beurswaakhond FSMA voert tijdelijk een verbod op shortselling in voor een beperkt aantal aandelen op Euronext Brussel. Dat moet helpen om koersverliezen niet nog groter te maken.

Verwijzend naar een Europese regelgeving die toelaat in te grijpen bij ongewoon grote koersvallen, kondigde de FSMA maandagavond een verbod aan op shortselling en vergelijkbare transacties voor 17 aandelen. Het gaat dus niet om een algemeen, maar om een selectief shortverbod. Het verbod geldt voorlopig alleen dinsdag, maar is wel verlengbaar.

Als beleggers short gaan, verkopen ze aandelen die ze hebben geleend. Ze doen dat in de hoop die aandelen later goedkoop te kunnen terugkopen en daar winst op te boeken.

Shortselling kan echter aanleiding geven tot extra volatiliteit en koersvallen nog verergeren. Gezien de turbulente periode die we meemaken - de Bel20 is sinds midden februari al met zo'n 40 procent gekelderd - hopen beurstoezichthouders met een shortverbod iets meer stabiliteit in te voeren.