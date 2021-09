Euronext Brussel: verliezers aan de winnende hand

Enkele biotechbedrijven die goed nieuws dit jaar niet in koerswinst konden vertalen, worden opgevist. Ageas verteert een koersdoelverlaging. Een positief geluid rond UCB’s psoriasismiddel komt uit het VK.

De Europese beurzen moeten het vandaag zonder de drive van Wall Street stellen. De Amerikanen vieren Labor Day en nemen een dagje vrij, wat in een dunnere Europese handel resulteert. Niettemin staan er behoorlijke indexwinsten op de meeste borden. Omstreeks 12.10 uur wint de Euro Stoxx 50 0,9 procent. Beleggers speculeren dat de Federal Reserve na het tegenvallend Amerikaans banenrapport langer zal wachten met het terugschroeven van de obligatieaankopen.

De Bel20 loopt achter en noteert nagenoeg vlak op 4.304 punten. Het zijn vooral de defensieve waarden, die goed vertegenwoordigd zijn in de Brusselse graadmeter, die druk zetten: netwerkbeheerder Elia verliest 1,5 procent en zorgvastgoedverhuurder Aedifica 1,1 procent lager.

Ageas lijkt geen last te hebben van een koersdoelknip en gaat 0,5 procent hoger tot 42,68 euro. In een lijvig sectorrapport over de Europese verzekeraars na het 'cijferseizoen' van afgelopen zomer verlaagt JPMorgan het koersdoel voor Ageas van 60 tot 49 euro. Het advies blijft wel 'kopen', maar de favorieten onder de Europese levensverzekeraars zijn NN Group en Poste Italiane.

De sectoranalisten verlagen de winstprognose voor 2021 en 2022 met ongeveer 5 procent. 'We zijn voorzichtiger geworden over de rendabiliteit in Azië, gelet op de lokale renteontwikkelingen', luidt het. Beleggers tobben al een tijdje over de impact van het moeilijker Chinese beursklimaat op de rendabiliteit van Ageas' joint venture in de Volksrepubliek.

Bime

UCB kon gunstig nieuws melden over zijn psoriasismedicijn bimekizumab in het Verenigd Koninkrijk. Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE), de Britse geneesmiddelenwaakhond die bevoegd is voor Engeland en Wales, heeft een positief oordeel geveld over Bimzelx, de merknaam waaronder ‘bime’ op de markt zal komen. Eind augustus kreeg het Belgische farmabedrijf al groen licht van de Europese Commissie om het middel ter behandeling van psoriasis op de markt te brengen.

In zijn definitieve ‘technology appraisal guidance’ beveelt het NICE ‘bime’ aan als een mogelijk optie voor volwassenen met ernstige psoriasis die geen baat vonden bij andere behandelingen of deze niet verdroegen. Het is de eerste positieve ‘health technology assessment’ (HTA) voor Bimzelx in de wereld. UCB denkt dat terugbetaling door de National Health Service binnen de maand beschikbaar kan zijn in Engeland en Wales.

Het belang van een positieve HTA is niet te onderschatten. De biofarma-analisten van KBC Securities zeggen daarover het volgende: ‘HTA’s vormen de basis van economische analyses in de gezondheidszorg. Als dusdanig zijn zij een belangrijke stap naar terugbetaling door lokale overheden. Met een snel groen licht van NICE lijkt bimekizumab op weg naar een snelle terugbetaling en marktintroductie in het VK.’

Hoewel het aandeel UCB sinds begin juni al flink geklommen is, zien Lenny Van Steenhuyse en Thomas Vranken ruimte om in de laatste maanden van het jaar verder te schitteren. ‘Het laatste kwartaal van UCB zal naar verwachting barsten van het nieuws, met onder meer niet minder dan drie cruciale data’, merken ze op. Hun koersdoel blijft 119 euro, hun advies ‘kopen’.

Het aandeel UCB reageert amper: het zakt 0,1 procent tot 97,90 euro.

Verliezers

Het weekendartikel in De Tijd over aandelen die het sinds begin dit jaar niet goed hebben gedaan, mist zijn effect niet. Enkel biotechaandelen die ondanks goed nieuws tot dusver een rood jaar kenden, worden opgepikt. Dat is onder meer het geval voor Sequana Medical en Acacia Pharma.

Vorige week liet Sequana weten dat door de aanhoudende schaarste aan elektronisch onderdelen het goedkeuringsproces voor de alfapump in de VS zes maanden vertraging oploopt. De alfapump pompt overtollig vocht weg bij bepaalde leveraandoeningen, terwijl ook andere toepassingen mogelijk zijn. In Europa is het pompje al goedgekeurd bij leverziekten. Het aandeel Sequana, dat dit jaar meer dan 40 procent is verzwakt, gaat 2,1 procent hoger tot 6,82 euro.

De koers van Acacia Pharma is dit jaar gedaald, hoewel Barhemsys, een middel tegen postoperatieve misselijkheid, en het kort werkend sedativum Byfavo beide zijn goedgekeurd in de VS. Acacia stijgt 3,1 procent tot 2,34 euro.

Een flopper van dit jaar die nog wat dieper wegzakt is Bone Therapeutics . Een week geleden meldde het Waalse biotechbedrijf dat zijn kandidaat-geneesmiddel JTA-004 geen zier hielp om de pijn bij knieartrose te verlichten. Waarop de koers nagenoeg halveerde. De afstraffing is nog niet ten einde: vandaag gaat er nog eens 2,3 procent af tot 1,36 euro.