Euronext Brussel: verse groenten en warme dranken

Op een licht lagere beurs speelt het fruit- en groenteconcern Greenyard zich in de kijker met een hogere winstprognose. Sioen profiteert van een gunstig analistenrapport. Fountain hield in het eerste halfjaar het hoofd nipt boven water.

Na het vrij teleurstellende rentebesluit van de Federal Reserve noteren de Europese beurzen met verlies. Beleggers wachten op de Britse centrale bank, die vermoedelijk wat extra stimulus zal aankondigen, terwijl de vastgoedsector op zijn grondvesten davert nadat een grote speler forse ingrepen aankondigde.

Zakken de Europese beurzen gemiddeld 0,8 procent, dan houdt de Bel20 iets beter stand. De index zakt omstreeks 12.20 uur met 0,15 procent tot 3.387 punten. Winst is er onder meer voor Sofina (+2,6%), dat wat pluimen verloor in de recente technologiecorrectie, en Argenx (+1,75%) dat na enkele zwakkere weken aan een remonte bezig is.

Transformatie-initiatieven

Greenyard schiet 7,4 procent hoger tot 5,51 euro. Het fruit- en groenteconcern zag in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21 niet alleen de omzet sterk stijgen (met 11,4%), maar ook de rendabiliteit aanzienlijk verbeteren. Dat is te danken aan ‘verschillende transformatie-initiatieven’ die het voorbije anderhalf jaar werden genomen, zegt Greenyard. Het bedrijf trekt zijn winstprognose voor het hele boekjaar op van 100 à 105 miljoen naar 106 à 110 miljoen euro.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam vindt dat bijzonder positief. De markt was wat ontgoocheld dat dit niet gebeurde bij de publicatie van de kwartaalupdate op 27 augustus. Met het persbericht van vandaag schept Greenyard voldoende vertrouwen dat het zijn marge in Fresh (verse groenten en fruit) op circa 2,5 procent zal kunnen brengen, meent de analist. Dat zou zich vertalen in een waardering van 9,6 euro per aandeel.

Maar vermits de visibiliteit nog steeds relatief laag is en Greenyard volgend jaar een enorm herfinancieringsprogramma voor de boeg heeft, past de Boer een discount van 25 procent toe. Zo verhoogt hij zijn koersdoel van 6 naar 7,2 euro. Zijn advies stijgt van 'houden' naar 'kopen'.

Bij KBC Securities zijn ze niet echt onder de indruk. Het is zeker positief dat Greenyard weer winstgevende groei kent en zijn winstprognose verhoogt, maar de strategische beslissing om alleen door te gaan (stand-alone) leidt ertoe dat het bedrijf minstens de komende twee jaar onder een zware schuldenlast zal gebukt gaan, zeggen Alan Vandenberghe en Guy Sips. Ze handhaven hun ‘houden’-rating en koersdoel van 5,4 euro.

Retailvastgoed

De Frans-Nederlandse verhuurder van retailvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield (URW) kondigde woensdag een ingrijpende herstructurering aan met onder meer een kapitaalverhoging van 3,5 miljard euro en de verkoop van 6 miljard euro aan activa. URW kreunt onder een loodzware schuldenlast en door de coronacrisis zijn de huurinkomsten en de waarderingen gedaald.

Belgische winkelverhuurders delen in de klappen: Retail Estates zakt 1,5 procent en Wereldhave Belgium 1,2 procent. Ook de bredere vastgoedsector (kantoren en magazijnen) staat onder druk.

Sioen Industries maakte over het eerste halfjaar ‘indrukwekkende’ resultaten bekend te midden de coronapandemie, zeggen de ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester. Zo bleef de omzetdaling beperkt tot 5,4 procent en bleef de brutobedrijfswinst (ebitda) nagenoeg stabiel (-0,5%). Voor de tweede jaarhelft rekenen de analisten op een aangepaste brutobedrijfswinst van 26 miljoen euro, wat ruim 10 procent hoger is dan de Bloomberg-consensus.

Het aandeel van de fabrikant van technisch textiel heeft dit jaar gevoelig zwakker gepresteerd dan sectorgenoten. Sinds begin dit jaar verloor het circa 17 procent, terwijl sectorgenoten zowat stabiel noteren en de markt slechts met 13,3 procent daalde. De ING-analisten verhogen hun koersdoel van 23 naar 24 euro en herhalen hun koopadvies. Sioen stijgt 3,8 procent tot 19,05 euro.

Licht winstgevend

Fountain , de Waalse leverancier van warme dranken aan kmo's, maakte woensdagavond de halfjaarresultaten bekend. Als gevolg van de coronacrisis zakte de omzet met 29 procent en verslechterde de ebitda-marge van 13,5 tot 6,2 procent. Fountain bleef wel licht winstgevend.

Over de nakende kapitaalverhoging, waarover een buitengewone algemene vergadering op 29 september moet beslissen, was er geen bijkomend nieuws. Fountain legt wel uit waarvoor het extra geld zal gebruikt worden: de impact van de coronacrisis opvangen en de nieuwe strategie ten uitvoer brengen. Die bestaat er vooral in de verkoop aan te zwengelen in België en Frankrijk door meer in te zetten op digitale marketing, de verkoopploeg beter op te volgen en het productenaanbod uit te breiden.

Het aandeel Fountain, dat een zeer zwakke zomer kende, veert tijdens de eerste fixing 7 procent op tot 0,84 euro.

Aandeleninkoopprogramma

De Wetterse foto-e-commercegroep Smartphoto start een nieuw aandeleninkoopprogramma. Het is de bedoeling tussen 17 september 2020 en (ten laatste) 30 juni 2021 voor maximaal 3 miljoen euro eigen aandelen te verwerven. Smartphoto ziet de eigen aandelen enerzijds als een investering, anderzijds kunnen ze dienen 'voor de financiering van mogelijke toekomstige overnames'.

Met het nieuwe aandeleninkoopprogramma komt het vorige ten einde. Daarbij kocht Smartphoto 150.041 aandelen in. Het bedrijf heeft momenteel 151.552 eigen aandelen in bezit, wat overeenstemt met 3,84 procent van het aandelenkapitaal.

Smartphoto wint 2,7 procent tot 18,90 euro.