Euronext Brussel: verwatering licht Bone voetje

Grootste daler is echter Solvay , dat 2,6 procent laat liggen op 95,58 euro. De chemiegroep kreeg nochtans een lovend rapport van Degroof Petercam, maar kan daar geen munt uitslaan. Volgens analist Frank Claassen biedt Solvay goed weerstand tijdens deze coronacrisis dankzij zijn brede portefeuille en kostenbesparingen, en is het bedrijf ook goed gepositioneerd om van de groei in het postcoronatijdperk te profiteren. Hij herhaalt zijn koopadvies en trekt zijn koersdoel met 32 procent op, van 83 tot 110 euro.

125 miljoen

Door de koersval van donderdag (-12,7%) lag het gewogen gemiddelde van de beurskoers op 20,15 euro. Mithra past ook hier de minimaal voorziene premie - de vork was 25 à 30 procent - van 25 procent toe. Bijgevolg kunnen de obligaties tegen een beurskoers van 25,19 euro omgezet worden in aandelen Mithra.

Private plaatsing

Verwatering treft ook Bone Therapeutics . Het aandeel gaat zwaar onderuit nadat het Waalse biotechbedrijf een private plaatsing aankondigde. Bone geeft tot 4,4 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 2,25 euro per aandeel, waarmee het zijn kas met 10 miljoen euro aanvult. Met die extra middelen zou de specialist in celtherapie voor botaandoeningen moeten voort kunnen tot eind 2021.

Finland en Nederland

Zorgvastgoedverhuurder Aedifica kondigde donderdagavond twee belangwekkende deals aan. In Finland legt het bedrijf 26,5 miljoen euro op tafel voor een portefeuille van zeven recent gebouwde zorgvastgoedgeboouwen. De aankoop gebeurt via de Finse dochter Hoivatilat.

Daarnaast sluit Aedifica een joint venture met Korian, een uitbater van zorggebouwen in verscheidene Europese landen. De samenwerking heeft betrekking op Nederland en schept voor Aedifica de mogelijkheid om daar verder te groeien met een lagere investering. Binnen de 50/50 joint venture zullen eigendom en financiering immers worden gedeeld. In een eerste fase verwerft de joint venture één gebouw dat reeds in exploitatie is en zijn drie projecten in ontwikkeling. Daarmee is een totaalbedrag van 35 miljoen euro gemoeid.