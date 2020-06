Euronext Brussel: voorzichtig Greenyard, ‘opbreekbaar' Recticel

De Brusselse beurs gaat stevig door op zijn elan. Umicore staat op verlies na de uitgifte van een converteerbare obligatielening. Greenyard is voorzichtig in zijn prognose. ING ziet veel waarde in een opgebroken Recticel.

De Europese beurzen verloren maandag gemiddeld 0,55 procent door vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen. Vandaag maken ze dat verlies helemaal goed. Omstreeks 12.20 uur trekken ze 2,7 procent hoger. Bijkomende stimulus, vooral in de Verenigde Staten, stut het sentiment. De Federal Reserve lanceert volgende week een opkoopprogramma van bedrijfsobligaties. De Amerikaanse regering overweegt bovendien een gigantisch investeringsprogramma in infrastructuur. De Japanse centrale bank kondigde dan weer extra leningen voor bedrijven in moeilijkheden aan. En de Duitse ZEW-index, die het beleggersvertrouwen weergeeft, staat op het hoogste peil sinds 2006.

De Bel20 fietst dapper mee in het indexenpeloton en wint 3 procent tot 3.440 punten. Met uitzondering van Umicore staan alle steraandelen in het groen. De grootste winsten zijn voor Barco (+4,8%), Aperam (+4,4%), AB InBev (+4,4%) en Solvay (+4,3%). Niet toevallig zijn dat allemaal conjunctuurgevoelige aandelen.

Umicore zorgt voor een valse noot door 1,1 procent te zakken tot 43,03 euro. Maandag was de materiaaltechnologiegroep 4,2 procent gestegen na een optimistische update. Umicore smeedde het ijzer terwijl het heet was en kondigde nabeurs de uitgifte van een converteerbare obligatielening aan voor een bedrag van 500 miljoen euro. Zo’n operatie betekent potentiële verwatering. Bovendien werd een ‘gelijktijdige versnelde plaatsing’ van bestaande aandelen doorgevoerd – waarmee obligatiekopers zich kunnen indekken door het aandeel tegelijk te shorten – tegen 41,75 euro, met een korting dus.

Heel wat analisten reageerden ook op de vrij positieve resultaatsvooruitzichten van Umicore voor het eerste halfjaar, wat vooral in hogere koersdoelen resulteerde. Wim Hoste van KBC Securities gaat van 37 naar 44 euro. Dit nieuwe koersdoel biedt volgens de analist echter onvoldoende opwaarts potentieel om het advies aan te passen en dit blijft dus ‘houden’.

De analisten van Credit Suisse hebben hun ramingen voor Umicores bedrijfswinst (ebit) voor de komende twee jaar met ongeveer 18 procent opgetrokken. Hun koersdoel stijgt van 25 naar 26 euro. Hun advies blijft echter ‘underperform’ (verkopen). De problemen in kathodematerialen – een overspoelde markt, hoge klantenvoorraden en een zwakke Chinese groei – zijn immers niet van de baan. Bovendien noteert Umicore met een premie van 111 procent tegenover sectorgenoten.

Nathalie Debruyne van Degroof Petercam trekt haar koersdoel op van 42 naar 46 euro. Ze blijft Umicores langetermijnverhaal, dat vooral stoelt op de omslag naar schonere mobiliteit, appreciëren. Na de stevige rally sinds midden maart noteert het aandeel echter weer bijna op precoronaniveau. Bij gebrek aan trekkers op korte termijn laat Debruyne haar advies zakken van ‘kopen’ tot ‘houden’.

Transformatie 1

Bij Greenyard begint het transformatieplan dat in het rampzalige boekjaar 2018/19 werd opgesteld, volop vruchten af te werpen. Dat bleek althans uit de fors verbeterde resultaten van 2019/20 - waarvan de grote lijnen al waren vrijgegeven door de fruit- en groentegroep. De omzet kwam 3,8 procent hoger uit en de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met bijna de helft tot 95,7 miljoen euro. Netto bleef Greenyard wel nog diep in het rood: in de boeken verscheen een verlies van 68 miljoen euro.

Dat het aandeel 4,9 procent zakt (tot 5,47 euro) lijkt vooral met de vooruitzichten te maken hebben. Greenyard rekent voor het lopende boekjaar 2020/21 op een aangepaste brutobedrijfswinst tussen 100 en 105 miljoen euro.

Alan Vandenberghe en Guy Sips (KBC Securities) vinden die guidance aan de ‘softe’ kant. Ze wijzen er ook op dat de schuldgraad – de schulden belopen 4,4 keer de brutobedrijfswinst - hoog blijft. Door de keuze van Greenyard om op eigen kracht verder te gaan, zal de groep nog zeker anderhalf jaar een zware schuldenlast torsen, denken ze. Ze handhaven hun advies (houden) en koersdoel (5,4 euro).

Ook Fernand de Boer van Degroof Petercam noemt de vooruitzichten van Greenyard ‘voorzichtig’. Hij vermoedt dat dit te maken heeft met de onzekerheid rond Covid-19 en de droogte. De analist handhaaft zijn advies (houden) en koersdoel (6 euro).

Transformatie 2

Uitblinker op het Brusselse koersenbord is Recticel, dat 11 procent opveert tot 7,77 euro. De schuimrubbergroep kreeg een hoger koersdoel van ING: 11 in plaats van 9,5 euro. De stijging vloeit volgens analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester uit twee zaken voort. In de eerste plaats hebben ze de waardering voor het resterend deel van de tak Soepelschuim met 25 procent opgetrokken op basis van vergelijkbare transacties. Voorts zijn sectorgenoten van de tak Isolatie & Bouwmaterialen sinds eind maart met circa 30 procent gestegen.

‘Nu het eerste deel van ons M&A-scenario (de verkoop van 51 procent van de auto-interieurtak en van het 50 procent-belang in de joint venture Eurofoam, red. ) zich sneller dan we verwachtten heeft gerealiseerd, hebben we meer vertrouwen dat Recticels transformatie zal verder gaan in de komende jaren.’