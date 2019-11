Euronext Brussel: waarschuwingen nekken Bekaert en Jensen-Group

Bekaert voorspelt een lastig vierde kwartaal en Jensen-Group stuurde een winstwaarschuwing uit. Sioen kende dan weer een matige zomer.

Positieve en negatieve signalen over de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen wisselen elkaar dag na dag af. Vandaag neemt de hoop op een handelsakkoord weer toe nadat Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, zei dat de twee grootmachten dichtbij een deal staan. De Europese beurzen gaan rond 12.30 uur lichtjes hoger.

In Brussel blijft de Bel20 wat achter. De index zakt 0,1 procent tot 3.864 punten. Het verlies is vooral te wijten aan AB InBev (-0,6%). Bank Sabadell verlaagde het koersdoel voor de bierbrouwer van 91,95 tot 83,40 euro.

KBC noteert 0,2 procent in de plus. De Vlaamse bank-verzekeraar krijgt na de beter dan verwachte resultaten van donderdag een hoger koersdoel van Deutsche Bank: 73 in plaats van 68 euro. 'KBC denkt dat de rente-inkomsten voor het hele jaar zullen uitkomen op 4,6 miljard euro, tegenover een eerder voorspelde 4,55 miljard. Wij denken dat de consensus zijn prognoses iets verhoogt.' Het advies blijft ‘kopen’.

Een jaar om te vergeten

Het aandeel Bekaert maakte bij de openingsbel een duik van 7 procent. Intussen is het verlies gemilderd tot 3,6 procent op 25,74 euro. De kwartaalupdate was nogal gemengd en globaal eerder negatief.

De geconsolideerde omzet over de eerste negen maanden was iets hoger dan verwacht, maar door toenemend protectionisme en aanhoudende onzekerheid is Bekaert voorzichtig voor het vierde kwartaal. De groep verwacht een vertraging van de bandenmarkten en een verdere krimp in de staaldraadtoepassingen.

In die laatste tak sluit Bekaert ook twee fabrieken – in de VS en Maleisië – wat samen met enkele andere ingrepen tot ongeveer 50 miljoen euro eenmalige kosten zal leiden. De groep gaat ook een stevige minwaarde slikken op zijn voorraden, wat een impact zal hebben op het eigen vermogen.

Analisten veranderen voorlopig niets aan hun adviezen en koersdoelen. Bekaert organiseert vandaag een Capital Market Event.

'Weinig munitie voor stieren in dit persbericht', is de mening van ING-analist Stijn Demeester die zijn koopadvies en koersdoel van 29 euro handhaaft. Hij hoopt op meer steunbiedende verklaringen op het event in Zwevegem.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam hoopt daar 'een beter gevoel' te krijgen. '2019 wordt een jaar om te vergeten met zware herstructureringskosten.' Bekaert treft wel maatregelen om de toestand recht te trekken die het margeherstel in 2020 zouden moeten helpen, merkt hij op. Genoe vindt de waardering interessant en blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 33 euro.

Onverwacht

Jensen-Group (-1,8%, 32,80 euro) stuurde donderdagavond onverwacht een trading update uit, hoewel de fabrikant van industriële wasserijsystemen vorig jaar had aangekondigd geen kwartaalupdates meer te publiceren. Het bericht bevatte een omzet- en winstwaarschuwing: beide zullen in 2019 lager uitvallen dan in 2018. De oorzaak is te zoeken bij de lagere verkoop van grote projecten in West-Europa en Azië.

Analist Guy Sips van KBC Securities hield al rekening met een lichte omzetdaling (van 1,7%) in 2019 en heeft dit nu bijgesteld tot een omzetdaling van 4,6 procent of een omzetcijfer van 328 miljoen euro. Dit zet hem ertoe aan zijn koersdoel te verlagen van 42,50 naar 39,50 euro. Zijn advies zakt van 'kopen' naar 'bijkopen'.

Pathé

Kinepolis (+0,2%, 59,90 euro) breidt uit in Nederland met de overname van Arcaplex, een goed onderhouden bioscoopcomplex met 9 zalen en 851 zitplaatsen in Spijkenisse. De Belgische groep bezit nu 18 complexen in Nederland, samen goed voor 130 zalen en ruim 22.000 zitplaatsen.

ING-analist David Vagman denkt dat Arcaplex jaarlijks ruim 1 miljoen euro brutobedrijfswinst kan bijdragen. Niet materieel maar niettemin positief. Het gaat immers om een deal die wellicht erg waardescheppend is.

Een andere evolutie is minder gunstig voor Kinepolis. Donderdag raakte bekend dat de Franse groep Pathé de Belgische bioscoopketen Euroscoop overneemt. Daarmee krijgt Kinepolis er een tweede grote concurrent bij in België naast UGC, aldus Vagman. Hij ziet vooral de grootte van Pathé – dubbel zo groot als Kinepolis – als een risico. Hij blijft bij zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 59 euro.

Dekzeilen

Uit een beknopte trading update bleek dat de omzet van Sioen Industries (-2,4%, 22,70 euro) in het derde kwartaal met 0,9 procent is gestegen. De stijging is helemaal te danken aan de Apparel-divisie (beschermkledij); de andere divisies (Coating en Chemicals) zagen de omzet dalen. Coating, dat een beschermlaag aanbrengt op textiel, had vooral last van zwakte in de transportsector. Sioen maakt onder meer dekzeilen voor vrachtwagens.

ING legt onmiddellijk een verband met de sterke daling van de orderinname van Volvo Group. In de eerste negen maanden kreeg de Zweedse vrachtwagenbouwer een derde minder bestellingen binnen.

Het omzetcijfer van Sioen was overigens lager dan analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester hadden verwacht. Zij rekenen nu op een omzet tussen 507 en 510 miljoen euro voor het hele jaar en verwachten dat de consensusprognose met 2 procent zal zakken. Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 29,50 euro.

De notering van ASIT biotech werd om 11.30 uur hervat na een opschorting van ruim een etmaal. Tijdens een buitengewone algemene vergadering distantieerde bestuurder Everard van der Straten zich van de beslissing van de raad van bestuur om de private plaatsing van converteerbare obligaties van 28 juni jl. goed te keuren. Van der Straten is de vroegere financieel directeur van het Brusselse biotechbedrijf.