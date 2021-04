Euronext Brussel: waterstofplannen en spruwzorgen

Umicore start een interessante samenwerking die het tanken van waterstof sterk zou vergemakkelijken. UCB’s psoriasismiddel bime is efficiënt maar blijkt ook vervelende bijwerkingen te hebben.

De Europese beurzen blijven maandagmiddag dicht bij huis. Optimisme vuurt de heropeningsaandelen aan, terwijl sterke metaalprijzen de mijnbouwers hoger stuwen. In Schotland worden de coronamaatregelen fel versoepeld en volgens een EU-beleidsverantwoordelijke zouden gevaccineerde Amerikanen deze zomer weer naar Europa kunnen reizen. Luchtvaartaandelen veren op. In Brussel gaan met name de ‘bioscoopaandelen’ Kinepolis (+3,5%) en Barco (+3,3%) hoger.

Voor de Bel20 is er meer winst weggelegd: de graadmeter stijgt 0,4 procent tot 4.008 punten. Sterkste stijger is KBC , dat 2,3 procent wint, gevolgd door Galapagos (+1,7%) en Solvay (+1,4%).

Umicore en Anglo American

Umicore kondigde een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst aan met Anglo American Platinum, de PGM-divisie van mijnbouwer Anglo American. De twee bedrijven gaan katalysatoren op basis van platinagroepmetalen (PGM) ontwikkelen voor vloeibare organische waterstofdragers (liquid organic hydrogen carriers, LOHC) in elektrische voertuigen met brandstofcellen (FCEV’s).

Volgens Umicore kan deze katalysatortechnologie de opslag van waterstof als brandstof voor elektrische voertuigen met brandstofcel veel praktischer maken. Waterstof zou niet langer gecomprimeerd moeten worden; door het chemisch te binden aan een ander product zouden mensen het kunnen tanken is een gewoon tankstation.

Umicore krijgt ook een hoger koersdoel van Berenberg - 60 in plaats van 56 euro – als reactie op de verhoogde winstprognose. Analist Sebastian Bray denkt dat de discussie tussen stieren en beren daarmee niet beslecht is. De verhoging is naar zijn mening voor 75 procent te danken aan de recyclagetak – en dus aan de hogere edelmetaalprijzen – en voor 25 procent aan katalyse. Hij handhaaft wel zijn koopadvies.

Het aandeel Umicore, dat vorige week omhoogschoot na de optimistisch trading update, reageert lichtjes: het wint 0,3 procent tot 49,96 euro.

Bimekizumab

UCB kan geen munt slaan uit extra nieuws over bimekizumab als psoriasismiddel. Op de (virtuele) vergadering van de American Academy of Dermatology gaf het farmaconcern vrijdag een mondelinge presentatie over bimekizumab. Het farmaconcern maakte tegelijk bekend dat twee studies rond bimekizumab waren gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’.

Uit de fase 3b-studie ‘Be Radiant’, die bimekizumab als psoriasismiddel vergeleek met Cosentyx van Novartis, bleek dat het UCB-middel beter scoort zowel inzake responssnelheid als zuivering van de huid. ‘Dit is enkel een bevestiging dat bimekizumab significant superieur is aan Cosentyx. Wij verwachten daarom geen grote koersreactie na deze presentatie en publicatie’, zeggen de ING-analisten Maxime Stranart en David Vagman, die hun koopadvies en koersdoel van 120 euro handhaven.

Ook Thomas Guillot van Degroof Petercam benadrukt de superioriteit van bimekizumab tegenover Cosentyx. Hij wijst echter op een probleem dat het marktpotentieel kan reduceren en dat is dat er bij gebruik van bimekizumab vaker candidiasis in de mond voorkomt, een schimmelziekte die bekend is als spruw. Bijna een vijfde had er last van tegen amper 3 procent van de Consentyx-gebruikers.

Daardoor kunnen dermatologen minder bereid zijn om bimekizumab voor te schrijven, denkt Guillot. Andere problemen zijn dat het uitdagend is bime te lanceren in een virtuele omgeving en dat het in de VS tijd vraagt om op de geneesmiddelenlijsten van ziekenhuizen te worden opgenomen. De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 110 euro. Het aandeel UCB zakt 0,2 procent tot 79,94 euro.

Gunvor

Exmar kreeg vrijdag een klap van 5,2 procent doordat de eerstekwartaalresultaten slecht werden onthaald. Analisten waren niet zo negatief maar beleggers schrokken blijkbaar van het (beperkte) kwartaalverlies.

Vanmorgen had de Antwerpse specialist in het maritiem vervoer en de behandeling van gassen wat goed nieuws. Exmar heeft een tussentijdse uitspraak ontvangen in het kader van de lopende arbitrage die werd ingesteld door Gunvor. ‘Het arbitragetribunaal heeft een gedeeltelijke definitieve uitspraak gedaan op twee voorafgaandelijke vragen, waarin Gunvors vraag naar een declaratoire uitspraak is geweigerd’, aldus een persbericht. Gunvor had een stopzetting of heronderhandeling van het contract gevraagd.

Deze uitspraak lijkt dus positief te zijn voor Exmar, al is ze nog niet definitief. Ze heeft volgens Exmar geen negatieve impact op de brutobedrijfswinst (ebitda) die door het chartercontract met Gunvor wordt gegenereerd. De - belangrijke - inkomsten blijven dus binnenstromen.

Het geschil tussen Exmar en Gunvor draait rond de FSRU (drijvende hervergassingsfabriek) die de grondstoffentrader van het Antwerpse bedrijf huurt. Gunvor heeft nog geen concrete opdracht voor de FSRU maar blijkt wel getrouw te betalen. Het conflict heeft betrekking op een interne sale-and-leasebackoperatie bij Exmar, die plaatsvond in het kader van een interne reorganisatie en die volgens Gunvor niet in overeenstemming is met de charterovereenkomst.

Het aandeel Exmar wint 0,6 procent tot 3,34 euro.