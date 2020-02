Euronext Brussel: wuivende palmen en een zure appel

De omzetwaarschuwing van Apple weegt dinsdag op de financiële markten. In Brussel krijgt vooral chipmaker Melexis ervan langs. Een koopadvies en fors hoger koersdoel zetten Sipef in de tropische zon.

De verspreiding van het coronavirus is mogelijk stilaan onder controle, maar de economische impact van de epidemie wordt met de dag groter. Maandagavond waarschuwde Apple dat het zijn omzetprognose voor het eerste kwartaal niet zal halen. De maker van de iPhone wordt van twee kanten belaagd: veel Chinese Apple-winkels zijn gesloten terwijl de Chinese fabrieken waar Apple-producten worden gemaakt, stilliggen of maar op halve kracht draaien.

Dat ’s werelds meest waardevolle technologiebedrijf een alarm uitstuurt wegens het coronavirus stuurt een schokgolf over de financiële markten. De Europese beurzen zakken gemiddeld met 0,5 procent.

In Brussel is het verlies van de Bel20 nog iets groter: de index laat 1 procent liggen op 4.155 punten. De sterkste dalers zijn niet toevallige bedrijven die een link met China hebben. Barco (-3,6%) verkoopt er onder meer projectoren voor cinema’s, maar tal van bioscopen in de Volksrepubliek zijn al een maand lang dicht. Voor Umicore (-3,1%) is China niet alleen een belangrijke markt, de materiaaltechnologiegroep bouwt in Jiangmen ook een fabriek voor batterijmaterialen. Ook Solvay (-1,8%) heeft in China diverse productievestigingen.

Extra druk op Umicore komt mogelijk van een adviesknip. Investec-analist Marc Elliott verlaagt zijn rating voor Umicore van 'kopen' naar 'houden'. Zijn koersdoel stijgt wel van 40,25 euro naar 45 euro.

Aanvullende overname

Ook de bankaandelen in de Bel20 gaan lager. ING zakt 2 procent tot 10,52 euro en KBC 1,4 procent tot 72,34 euro. De Vlaamse bank-verzekeraar bevestigde maandagavond OTP Banka in Slovakije over te nemen van de Hongaarse groep OTP. De deal werd al sinds vorige zomer verwacht. Een overnamebedrag maakte KBC niet bekend.

‘Het strategisch doel van de aanvullende overname is om het marktaandeel van KBC’s dochter ČSOB in Slovakije te versterken en het kruisverkooppotentieel met ČSOB Insurance, ČSOB Leasing en ČSOB Asset Management te verbeteren’, verduidelijkt Albert Ploegh van ING. De overname zal maar een beperkte impact hebben op de kapitaalratio en de kapitaalpositie van KBC Groep, merkt hij op. De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 67 euro.

Melexis

Voorts is er weinig nieuws over de in Brussel noterende bedrijven. Sectorbewegingen en analistenrapporten zijn vooral bepalend.

Dat is onder meer het geval bij Melexis . De maker van chips en sensoren die in auto’s worden ingebouwd, gaat 2,55 procent lager tot 70,70 euro. De hele chipsector krijgt klappen na de omzetwaarschuwing van Apple.

Bovendien was er vanmorgen een onthutsend slecht cijfer over de Europese automarkt. De verkoop van personenwagens in de Europese Unie is in januari met 7,5 procent gekelderd. Als oorzaken noemt de sectorvereniging ACEA nieuwe regelgeving die dit jaar van kracht werd, maar ook onzekerheid rond de brexit en de slappere Europese economie.

Palmolie

Sipef gaat tegen de trend in en wint 3,8 procent tot 52,50 euro. De plantageholding boekte – zoals verwacht – een nettoverlies over 2019 en dat resulteerde sinds vorige donderdag in drie verliesdagen op rij. De koersopstoot van vandaag is te danken aan een koopadvies.

De sterk verbeterde palmolieprijs, de dalende schuldgraad en de interessante waardering zetten Kepler Cheuvreux ertoe aan zijn koersdoel stevig op te trekken, van 38 naar 60 euro.

De analist legt uit dat hij een fors overaanbod van palmolie vreesde, met zwakke prijzen tot gevolg. Het omgekeerde is echter gebeurd: krimpende voorraden hebben de palmolieprijs naar hoge niveaus gestuwd. De vraag lijkt vandaag de dag duurzaam, deels door de stijgende verwerking tot biobrandstof in een aantal Aziatische landen. Naar de toekomst toe zal de palmolieproductie bovendien te lijden hebben onder het te lage gebruik van meststoffen de voorbije jaren (vooral de kleine boeren bespaarden daarop, een gevolg van de lage palmolieprijs, red.) en onder verouderende plantages (die een lagere oogst opleveren, red.).

De Kepler-analist houdt nu rekening met een palmolieprijs van 675 tot 750 dollar per ton. Voor Sipef zal dit resulteren in een hogere rendabiliteit en ook de schuldgraad onder 2x doen zakken.