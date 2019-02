Euronext: EVS scoort met royale dividendbelofte

Terwijl EVS belooft zeker de komende vier (!) een royaal dividend uit te keren, stelt Kinepolis teleur met een (pro)centje meer dividend.

Een goed geïnformeerde belegger was deze ochtend een wakkere belegger. Een pak bedrijven - allemaal buiten de Bel20 - kwamen met de resultaten over 2018.

Meest opvallend was EVS . De beeldvormingsgroep zag voor het eerst sinds de beursgang in 1998 de omzet krimpen in een even jaar, normaal gezien dankzij grote sportevents altijd goed voor stevige groei. Vorig jaar dus niet en ook in 2019 rekent interim-CEO Pierre De Muelenaere in het beste geval op een stabilisatie.

Maar in afwachting let De Muelenaere op de kleintjes. En vooral: beleggers worden stevig beloond voor hun geduld. Niet alleen over boekjaar 2018 is er 1 euro bruto dividend, maar dat komt er behoudens calamiteiten ook over de boekjaren 2019, 2020 en 2021. Bij de huidige koers een brutorendement van zo'n 5 procent. Aardig als 'wachtgeld' en dus sturen beleggers het aandeel van de technologiegroep 3 procent hoger naar 20,95 euro.

Voorlopig heeft de interim-CEO dus de beleggersvrede afgekocht. ING-analist David Vagman wijst er wel op dat De Muelenaere waarschuwt dat de klanten - de televisiezenders dus - blijven besparen en er dus weinig hoop op een snelle structurele verbetering is. Hij denkt dat op basis van de de outlook de analistenconsensus voor 2019 zo'n 5 à 10 procent te optimistisch is, maar handhaaft wel het 'kopen'-advies.

Iets minder enthousiast zijn analisten over het dividend van Kinepolis . De bioscoopuitbater verhoogt na de jaarresultaten het dividend met één (pro)cent tot 92 cent bruto per aandeel. De consensus lag op 95 cent.

De resultatenrekening over 2018 oogt trouwens behoorlijk schizofreen: een spectaculaire groei van de bovenste lijn door de overname van het Canadese Landmark, terwijl de onderste lijn een krimp liet zien. Dit als gevolg van de lagere rendabiliteit van de Canadese bioscopen, hogere rentelasten door de deal en een belastingmeevaller in 2017.

KBC Securities-analist Guy Sips stipt aan dat dat de zwakke bezoekersaantallen in Europa (hittegolf, WK voetbal) het nut van de Canadese deal illustreren, als geografische diversificatie. Met schulden die 2,3 keer de brutobedrijfswinst belopen blijft volgens hem het financieel beleid voorzichtig, te meer daar het management stilaan een indrukwekkende staat van dienst heeft wat de noemer in die breuk betreft: de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg voor het tiende jaar op rij. Sips handhaaft het koopadvies en koersdoel van 63 euro.

Deceuninck koerst 1 procnet lager op 2,19 euro. De bouwer van pvc-profielen boekten nochtans over 2018 de sterkste winstmarge sinds de financiële crisis van 2008, maar CEO Francis Van Eeckhout laat zich gelet op de onzekere toestand op de cruciale Turkse markt vrij voorzichtig uit voor 2019. Op korte termijn is de crisis op die markt uiteraard negatief, al zijn er op langere termijn daardoor opportuniteiten om marktaandeel te winnen.

Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne stipt aan dat Turkije de belangrijkste winstmotor is van de groep is en handhaaft daarom het 'houden'-advies.

Na het horrorjaar 2018 hakt Qrf stevig in het dividend. De uitkering zakt met 40 procent naar 0,80 euro bruto per aandeel. De specialist in binnenstadswinkels heeft te lijden onder een aanslepend conflict met zijn belangrijkste huurder (H&M) en onder de crisis in de winkelstraten door de opmars van de e-commerce.

Dat vertaalde zich in een zelden geziene afstraffing op de beurs. Qrf noteert bij de huidige beurskoers (14,80 euro) tegen een korting van 36 procent op de intrinsieke waarde (23,11 euro per eind december). Dat is du jamais vu voor de sector, aangezien de meeste vastgoedgroepen tegen een premie op hun intrinsieke waarde noteren.

KBC Securities juicht de belissing om steivg het mes te zetten in het dividend toe en denkt dat het nieuwe management de juiste focus heeft. Het aandeel herstelt goed 1 procent naar 15 euro.

In de vastgoedsector gaat het heel wat beter met Leasinvest . Dat verhoogt na de recente dealkoorts het dividend over het boekjaar 2018 met 2 procent naar 5,10 euro bruto, met dank aan het boomende Groothertogdom. Het aandeel koerst 0,6 procent hoger op 95,80 euro.

Bij Montea ging er nauwelijks aandacht naar de cijfers. Wel naar de forse kapitaalronde die de specialist in logistiek vastgoed voor de tweede keer in nauwelijks anderhalf jaar aankondigt, om de snelle expansie te financieren.

Vanaf vrijdag tot 28 februari kunnen aandeelhouders per 9 aandelen intekenen op twee nieuwe, tegen de vriendenprijs van 56,20 euro per aandeel. Dat is een korting van 17 procent op de slotkoers van gisteren (67,40 euro). De korting beloopt 11 procent rekening houdend met het inschrijvingsrecht en het dividend over 2018 die deze avond van de koers af gaan.