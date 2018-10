Euronext: Engie-coupon knabbelt aan Bel20

Na de late remonte van dinsdag, nadert de Bel20 door heropflakkerende Italiaanse onrust én het dividend van Engie weer het laagste peil sinds februari 2017.

De Bel20 heeft de remonte tijdens de late handel dinsdag geen vervolg kunnen geven. Door een nieuwe klim van de Italiaanse rente, met op dit ogenblik zo'n 10 basispunten naar 3,57 procent, koerst de Bel20 weer 0,7 procent in het rood naar 3.620 punten.

Het verlies is extra groot door de Franse nutsgroep Engie . Dat - waarschijnlijk afscheidnemend - zwaargewicht in de Brusselse beursbarometer, noteert namelijk zonder het recht op het interimdividend van bruto 37,5 cent. Een coupon die de Bel20 bij de aftrap 13,3 punten afhandig maakt. Met andere woorden: de Bel20 moet al 0,4 procent 'onderliggend' stijgen om het dividend van Engie goed te maken.

Engie-CEO Isabelle Kocher belooft over het volledige boekjaar 2018 een brutodividend van 75 cent. Gekoppeld aan de recente koersval - tot dicht tegen een diepterecord - als gevolg van de problemen met de Belgische kerncentrales, vertaalt zich dat nu in een dividendrendement van bruto 5,9 procent.

Engie koerst 39 cent of 3 procent - ongeveer het dividend dus - lager op 12,42 euro.

Zeggen dat AB InBev geen goede zomer heeft beleefd, is een understatement. De biergigant is naar het laagste peil in vier jaar weggezakt. Niet alleen raakt de groeimarktcrisis 's werelds grootste brouwer midscheeps, ook de hyperinflatie in Argentinië zal waarschijnlijk aan de resultaten vreten.

Vorige week begeleidde Morgan Stanley een koopadvies met de oproep aan het management om het dividend te halveren en zo de trage schuldenafbouw te versnellen.

Deutsche Bank breekt vandaag een lans voor AB InBev. 'Wij geloven dat de bezorgdheid overtrokken is en het aandeel na een koersval van 20 procent sinds juli ondergewaardeerd is', stelt analist Andrea Pistacchi.

'Fundamenteel blijft het aandeel aantrekkelijk met een verbetering van de verkochte volumes, een betere prijsmix en een flink kostenbesparingen uit de fusie met SABMiller die nog in de pijplijn zitten.' Pistacchi knipt wel het koersdoel licht bij van 103 naar 98 euro, maar dat is nog altijd ruim boven de huidige beurskoers en dus ook ruim voldoende om het koopadvies te handhaven.

Echt veel haalt de fanmail niet uit. Het aandeel AB InBev zakt opnieuw 0,3 procent naar 75,23 euro.

Een betere zomer beleeft Proximus . De telecomoperator bodemde in het begon van de zomer uit op 19,31 euro, maar lijkt bij analisten stilaan zijn straf te hebben uitgezeten. Beleggers lijken in tegenstelling tot in het begin van de zomer minder bevreesd voor het risico dat er bij de spectrumveiling in 2019 een vierde speler op de Belgische markt voor telecomdiensten komt.

Dat is ook de reden waarom JPMorgan onlangs Proximus op de kooplijst zetten. Volgens het beurshuis is de kans groot dat de veiling een slag in het water wordt, omdat de voorwaarden gewoon niet interessant genoeg zijn voor de Franse prijzenbreker Iliad.

Proximus gaat 1,3 procent hoger op 21,57 euro en noteert nu 12 procent boven het zomerse dieptepunt.

Qrf, de vastgoedgroep gespecialiseerd in stadswinkels, verkoopt vier panden voor 7,3 miljoen euro. Logischerwijs zakken zo de de recurrente huurinkomsten, maar anderzijds dringt de groep wel haar schuldenlast terug. Dat is nodig, want het eigen vermogen is gehavend door de afboeking die Qrf eerder dit jaar moest doorvoeren. Die vloeide voort uit een conflict met de belangrijkste huurder, de Zweedse kledingketen H&M.

-37% Retailblues Qrf noteert bijna 10 euro of 37 procent onder de intekenprijs van bijna vijf jaar geleden

Bovenop dat conflict worstelt Qrf ook met de crisis die er algemeen in de 'bakstenen' retail heerst, als gevolg van de opmars van e-commerce, en onzekerheid over de houdbaarheid van het dividend. Het gevolg is dat de beurskoers van Qrf tot een dieptepunt van 15,70 euro is weggezakt. Dat is bijna 10 euro of 37 procent onder de intekenprijs van december 2013, 25 euro.

Gelet op die lage beurskoers is een kapitaalverhoging om het eigen vermogen aan te sterken geen aantrekkelijke optie, omdat dan de verwatering voor de 'oude' aandeelhouders te groot dreigt te worden. En dus is een verkoop van panden nog de minst onaantrekkelijke optie om de schulden af te toppen.