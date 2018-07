Euronext: Lotus klopt Bel20 met 16 tegen 1

De Bel20 promoveert van Europese achterblijver tot koploper, met dank aan Proximus en Engie.

Bleef de Bel20 donderdag door de koersval van AB InBev nog achter bij het Europees peloton, dan zijn de rollen nu omgekeerd. Met een winst van 1 procent naar 3.914 punten. De Brusselse beursbarometer gaat 1 procent hoger naar 3.913 punten.

Proximus is de ster van de dag met een winst van 6,7 procent naar 21,44 euro, al noteert de telecomoperator door de vrees voor de impact van een nieuwe speler op de Belgische markt nog altijd ruim een vijfde onder de koers van begin dit jaar.

De ruim beter dan verwachte resultaten zijn voor beleggers echter zalf op de wonde. CEO Dominique Leroy houdt spijts het sterke tweede kwartaal de jaarprognose onveranderd. Kepler Cheuvreux denkt dat die prognose nu 'conservatief' is. Met andere woorden: er is ruimte om die met de eigenlijke jaarcijfers te overtreffen. 'De marktramingen voor die winst zullen nu logischerwijs stijgen', merkt het beurshuis op.

Ook Engie stelde met de halfjaarcijfers gerust. De Franse nutsgroep houdt ondanks de problemen met de Belgische kerncentrales de jaarprognoses intact. Dat wordt door beleggers beloond met een klim van 2,2 procent naar 14,12 euro.

Elia houdt via een eentweetje met KfW het Chinese State Grid uit de Duitse netbeheerder 50Hertz. De groepswinst ging over het eerste halfjaar 39 procent hoger, onder meer dankzij de extra 20 procent die Elia eerder al in 50Hertz verwierf. Beleggers reageren onderkoeld met een 1,3 procent lagere beurskoers, maar daarbij natuurlijk de kanttekening dat het aandeel sinds de publicatie van verrassend sterke jaarcijfers al dicht tegen een record noteert.

De Bel20 telt op dit ogenblik exact één rood vlekje: Cofinimmo , met een minusje van 0,5 procent tot 111,40 euro. Het halfjaarrapport van de vastgoedgroep kan analisten niet echt enthousiasmeren.

ING-analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom stippen aan dat de huurinkomsten organisch jaar op jaar ontgoochelend evolueerden, met een plusje van 1,2 procent. Dat is minder de indexatie voor inflatie. Ze tonen zich wel tevreden dat de vastgoedgroep 'eindelijk' de investeringen in gezondheidszorg opdrijft. Maar ook daar is de portefeuille nog een eind af van de 60 procent in gezondheidszorg die nodig is om te genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent.

Om te illustreren hoe zeer beleggers een 'pure' speler in gezondheidszorg appreciëren: bij Aedifica nemen ze vrede met een dividendrendement van 3,9 procent, bij Cofinimmo eisen ze 4,9 procent. 'Dat illustreert het opwaarts potentieel bij een verdere focus op gezondheidszorg', vat ING samen. Het koersdoel blijft 105 euro, bij een 'houden'-advies.

Lotus Bakeries koerst bij een handelsvolume van 20 stuks 0,8 procent hoger naar 2.430 euro. De stilaan tot 'tussendoortjesspecialist' omgevormde koekjesbakker neemt de Britse specialist in 'gezonde peutersnacks' Kiddylicious over. Lotus betaalt zo'n twee keer de omzet, wat ongeveer op 50 miljoen euro neerkomt.

KBC Securities verhoogt in een update over het aandeel het koersdoel van 2.500 naar 2.600 euro, het advies blijft 'bijkopen'. Analist Guy Sips merkt op dat Kiddylicious perfect aansluit bij Natural Balance Foods, de Britse producent van gezonde tussendoortjes die de Meetjeslanders in 2015 overnamen.

De Nakd-repen van Natural Balance Foods zie je steeds meer in Belgische supermarktrekken opduiken en Sips denkt dat Lotus ook Kiddylicious buiten het VK op de kaart kan zetten.