Euronext: Novartis helpt Galapagos naar Bel20-kop

In een vlakke Bel20 leveren Galapagos en Aperam een pittige strijd om de koppositie, beide met steun uit Zwitserland.

De Bel20 kan de gezapige hausse van eerder op de week niet doortrekken en gaat - even gezapig - 0,2 procent lager naar 3.814 punten.

Galapagos verstevigt 3,4 procent naar 90,92 euro en herstelt zo van de recente dip als gevolg van de ruzie met partner AbbVie, na teleurstellende resultaten bij het onderzoek naar mucoviscidose.

Het waardevolste biotechbedrijf van de Lage Land strikt Novartis als partner voor zijn eczeemonderzoek. De intrede van de Zwitserse farmareus onderstreept zo wat analisten al een tijd opperden: dat het eczeemonderzoek een verborgen parel is bij Galapagos, waar blockbuster-in-wording filgotinib met de meeste aandacht gaat lopen.

In een lijvige update over de groep verhoogt Degroof Petercam het advies van 99 naar 110 euro. 'Op dit ogenblik vertegenwoordigt het eczeemonderdeel slechts 3 euro van ons koersdoel van 110 euro, maar het opwaarts potentieel is significant', merkt analiste Stéphanie Put op.

'De deal met Novartis onderstreept nog eens de waarde van het onderzoeksplatform van Galapagos. De komende maanden verwachten we ook een belangrijke nieuwsflow, met vooral de eerste resultaten van de derde en laatste klinische testfase voor filgotinib bij de behandeling van reumatoïde artritis'. Recent testresultaten onderstreepten trouwens dat filgotinib intussen veel méér is dan een 'potentieel reumamiddel'.

Het reuma-onderzoek waardeert Put met potentiële Europese en Amerikaanse piekverkopen van 4 miljard euro per jaar tegen 2026 nu op 39 euro per aandeel. Maar daar komen nog - alleen voor filgotinib - de lopende onderzoeken bij rond de ziekte van Crohn (13 euro per aandeel) en colitis ulcerosa (9 euro per aandeel). Daar komt 6 euro per aandeel bij voor andere onderzoeken met filgotinib, onder meer rond psoriasis artritis.

Galapagos en Aperam voeren in de Bel20 strijd om de koppositie. Voorlopig moet Aperam met een dubbele bandbreedte de duimen leggen. De specialist in roestvrij staal herstelt 2,3 procent naar 90,30 euro. Het Zwitserse beurshuis UBS zet Aperam op de kooplijst, met koersdoel van 43 euro. Analisten Carsten Riek wijst op het aantrekkelijke dividendrendement van zo'n 4 procent bruto en de schappelijk waardering, tegen 12,5 keer de verwachte nettowinst over 2018.

De analist denkt dat Aperam zelf te voorzichtig is bij de inschatting van de synergievoordelen die uit de overname van VDM Metals te halen vallen. 'Onze analyse op basis van vergelijkbare deals leert dat de synergieën 50 tot 125 miljoen euro per jaar kunnen belopen, terwijl Aperam het zelf bij 20 miljoen houdt. Dat vertaalt zich in een extra opwaarts potentieel van 14 euro per aandeel, dat we nog niet in ons basisscenario verrekenen.'

Barco koerst na het teleurstellend halfjaarrapport van de beeldvormingsgroep 3,4 procent lager op 103 euro. De mening van analisten is kort samen te vatten als 'geen paniek'. 'Er is onderliggend geen reden om het beleggersverhaal bij te stellen', stelt analist Marc Zwartsenburg. Hij erkent dat de organische groei fors terugviel, van zo'n 7 procent in het tweede kwartaal tot nagenoeg nul in het tweede.

'Het grote verschil zit in de Enterprise-afdeling', schrijft de analist. 'Daar was er een terugval van 13 procent in het tweede kwartaal, na een groei van 15 procent in het eerste. Bij de tak controlekamers, onderdeel van Enterprise, gaat het vaak om grote orders en dus kunnen er van het ene naar het andere kwartaal grote bewegingen zijn.'