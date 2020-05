Euronext: Parijse zon, Brusselse opklaring

Relatief goed nieuws in Parijs klaart ook op de Brusselse beurs de handel een beetje op. De Bel20 nadert weer de 3.000 punten.

Na de verkoopgolf van gisteren krabbelen de Europese beurzen overeind. Beleggers putten moed uit de minder slecht dan gevreesde kwartaalcijfers van de Frans bankreus BNP Paribas en oliereus Total die - in contrast met Royal Dutch Shell vorige week - het dividend ondanks de gedecimeerde olieprijs handhaaft. Een potentiële Duitse donderwolk - Duitse opperrechters die het crisisbeleid van de ECB kritisc beoordelen - kon slechts even voor beroering zorgen, omdat de opperrechters meteen ook aangeven Frankfurt het verbod op schuldfinanciering niet met de voeten treden.

De Bel20 nadert zo met de Franse slag weer de 3.000 punten, met een winst van 1,5 procent tot 2.996 punten. ING en KBC vormen in het spoor van BNP de motor van die hausse. ING gaat 3,7 procent hoger naar 4,89 euro, voor KBC is er 4 procent winst tot 48,65 euro.

Umicore blijft na de uppercut van maandag onder druk staan en brokkelt 0,3 procent af naar 36,10 euro. De materialengroep waarschuwde vlak voor het lange weekend bij monde van CEO Marc Grynberg dat de bedrijfswinst 'een stuk onder' het niveau van 2019 zal uitkomen, als gevolg van de crisis in de autosector. Die treft ook het goudhaantje van de groep, die batterijmaterialen voor elektrische auto's levert. Over het moeilijke boekjaar 2019 was de winst al met 1 procent gezakt, naar 509 miljoen euro.

Ook Bpost waarschuwde maandagavond voor de impact van de coronacrisis op de meest rendabele tak, het klassieke briefverkeer. De postgroep schrapt de outlook voor 2020. Bpost ging half maart - vlak voor de start van de lockdown - uit van een bedrijfswinst tussen 240 en 270 miljoen euro.

Een echt grote verrassing is dat niet: analisten rekenden nog voor het kwartaalrapport gemiddeld voor 2020 op een bedrijfswinst van 212 miljoen euro. ING-analist Marc Zwartsenburg vreest dat ook dat cijfer te hoog zal gegrepen zijn. 'Met de informatie over de impact over het eerste kwartaal kunnen we een vlugge ruwe schatting maken voor heel 2020. En dan komen we uit op een bedrijfswinst tussen 140 en 170 miljoen euro', klinkt het. Dat is potentieel een (ruime) halvering tegenover de 311 miljoen euro over boekjaar 2019.

Het dividend is nog moeilijker in te schatten nu Bpost na de verlaging van het interimdividend en de schrapping van het slotdividend heel de dividendpolitiek - de voorbije jaren vloeide 85 procent van de nettowinst naar de aandeelhouders - tussen haakjes heeft gezet. 'Het dividend zal mogelijk slechts 0,35 à 0,40 euro belopen, áls er al een is', oordeelt Zwartsenburg. Pro memorie: over boekjaar 2019 keerde Bpost 0,62 euro bruto per aandeel uit, een ruime halvering tegenover de 1,31 euro bruto over de voorgaande drie boekjaren.

Bpost zakt 3,5 procent naar 6,02 euro.

Dat Agfa-Gevaert de verkoop een deel van zijn tak gezondheidszorg aan het Italiaanse Dedalus heeft kunnen afronden zou in normale tijden geen verrassing zijn, in tijden van coronapandemie is elke grote deal die afgerond raakt een opluchting.

Dat zegt ook KBC Securities-analist Guy Sips, die zijn koopadvies en koersdoel van 5,80 euro handhaaft. 'Erg positief dat Agfa de verkoop met succes heeft afgerond. We denken dat naast 'met succes afgerond', de belangrijkste woorden in het persbericht 'op dit moment' zijn', vult Sips nog aan. CEO Pascal Juéry zegt namelijk op dit moment er voor te kiezen de opbrengst van 975 miljoen euro 'om de toekomst van de onderneming veilig te stellen'.

'Wij denken dat er in de nabije toekomst een deel van de opbrengst zowel naar de aandeelhouders als naar het pensioenfonds van de groep zal vloeien', besluit de analist. In het pensioenfonds van Agfa gaapte eind 2019 een gat van meer dan 1 miljard euro. Die erfenis slorpt elk jaar zo'n 80 miljoen cashflow op en is dus een molensteen voor de toekomst van de beeldvormingsgroep.