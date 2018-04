Euronext: Proximus, de minst geliefde Bel20'er

Tegendraadse beleggers kunnen tegenwoordig terecht bij Proximus, een aandeel met een zeldzaam sombere consensus.

Net als de Europese collega's, blijft ook de Brusselse beurs dicht bij huis. De Bel20 noteert een fractie lager op 3.928 punten. De iets goedkopere euro zou nochtans een beetje soelaas moeten brengen, maar daar staan de aanhoudende zorgen over de Europese economie tegenover. Dinsdag zakte de Ifo, de vinger aan de pols van de Duitse economie, voor de vierde keer in vijf maanden.

De grootste daler in de Bel20 is - eens te meer - Proximus met een verlies van 2,1 procent naar 25,72 euro. Nochtans noteert de telecomoperator pas woensdag zonder het recht op het slotdividend over boekjaar 2017. Het aandeel verloor tot nog toe 6 procent in 2018 en is op weg om het voor het derde jaar op rij slechter te doen dan de Bel20.

In de aanloop naar de kwartaalresultaten volgende week regent het opnieuw sombere rapporten over Proximus. Vandaag verlaagt UBS het koersdoel van 28,50 naar 26,60 euro, het advies blijft 'houden'. Analist Polo Tang erkent wel dat het dividendrendement van intussen zo'n 6 procent een bodem onder de koers legt.

Andere analisten zijn somberder. Credit Suisse, bijvoorbeeld, bracht eind vorige week zijn verkoopadvies en koersdoel van 21 euro in herinnering. 'Wij blijven denken dat dat de analistenconsensus te optimistisch is over de winst over de komende jaren, gelet op de concurrentie van Telenet en Orange Belgium', klonk het.

Het aandeel moet zowat de minst geliefde Bel20'er in: van de 26 adviezen die informatieleverancier Bloomberg bijhoudt, luiden er welgeteld 3 'kopen'. Liefst tien zijn verkoopadviezen en dat in een beurswereld waar zo'n adviezen eigenlijk schaars geworden zijn.

Galapagos gaat 0,9 procent lager naar 77,96 euro. De biotechreus van de Lage Landen start een drievoudige combinatherapie bij het onderzoek naar taaislijmziekte. Daarbij het wordt het zaak de opgelopen achterstand op de Amerikaanse rivaal Vertex in te halen. En dus wachten beleggers logischerwijs nog even met applaus.

MDxHealth gaat 0,9 procent hoger naar 3,78 euro, maar bij de openingsbel stond er nog een dikke 4 procent winst op de bordjes. De diagnosespecialist kwam voorbeurs met een update over het eerste kwartaal en analisten zijn het niet helemaal eens over de boodschap die we uit de omzetgroei van 50 procent - weliswaar tegenover een erg zwak begin van 2017 - moeten distilleren.

Eerst analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs van KBC Securities (koopadvies, koersdoel van 4,90 euro): 'Een positieve trend in het eerste kwartaal, die hopelijk kan doorgezet worden in de rest van het jaar. De kosten stijgen wel jaar op jaar, maar dat was te verwachten met het uitgebreide verkoopsteam'.