Euronext: Proximus, de minst geliefde Bel20'er

Als Argenx het meest geliefde aandeel van de Bel20 is, is - op Colruyt na - Proximus stilaan de minst geliefde Bel20'er.

De Brusselse beurs deelt in de klappen op de Europese beurzen. Die gaan stevig in het rood door de brexitchaos, de etterende Chinees-Amerikaanse handels- en technologie-oorlog en verse conjunctuurbarometers (Markit en Ifo) die onderstrepen dat de Europese economie ook dit jaar voorjaar in het beste geval tegen een kwakkeltempo blijft groeien.

De Bel20 koerst 0,9 procent lager naar 3.459 punten. Een schaarse stijger is AB InBev , met een winst van 0,6 procent naar 73,92 euro. De biergigant hield maandag een beleggersdag in New York en analisten toonden zich de voorbije dagen vrij overtuigd van de plannen om de krimp op de belangrijke Amerikaanse markt een halt toe te roepen.

Proximus duikt 2,9 procent lager naar 24,94 euro. Citi haalt de telecomoperator van de kooplijst, het advies gaat naar 'houden'.

De reden is vrij eenvoudig: het aandeel is sinds het beurshuis de telecomoperator in september op de kooplijst plaatste, met 25 procent gestegen. Dit vooral omdat de vrees voor een nieuwe vierde Belgische speler - die de cashflow van de bestaande drie spelers zwaar zou aantasten - grotendeels weggeëbt is.

Na die opluchtingsrally dient er zich volgens Citi niet echt een nieuwe katalysator voor de beurskoers aan. Bovendien kan Orange Belgium met zijn kabelknippersaanbod de marktleider potentieel pijn doen, iets wat eerder ook al beurshuis Barclays opmerkte.

Proximus telt nu volgens Bloomberg nog drie fans die 'kopen' adviseren, tegenover 15 neutrale adviezen en 6 verkoopadviezen. Daarmee is Proximus op het universeel als veel te duur gehate Colruyt na het spiegelbeeld van het bijna universeel geliefde Argenx, dat pas onlangs zijn allereerste 'houden'-advies meekreeg.

De Chinese varkenspest is goed nieuws voor de Belgische boeren, maar potentieel slecht nieuws voor de vleesverwerkingspoot van Ter Beke . KBC Securities verlaagt het koersdoel van 190 naar 155 euro en knipt de prognose voor de brutobedrijfswinst (rebitda) van 53,9 naar 50,4 miljoen euro bij. Het advies blijft wel 'bijkopen'.

Analist Guy Sips stipt aan dat varkensvlees één van de belangrijkste grondstoffen is voor Ter Beke en dat de prijzen sinds begin maart jaar op jaar 15 procent stijgen, de jongste weken beloopt de toename zelfs 30 procent.

Vergeleken met de 50,2 miljoen over 2018 zou een rebitda van 50,4 miljoen nog altijd een - heel lichte - stijging zijn, maar dat cijfer zou wel een heel grote tweespalt camoufleren. Voor de tak vleesverwerking voorspelt Sips een marge van 3,8 procent in 2019, terwijl de afdeling bereide gerechten 12,8 procent marge zou scoren. Het is precies gelet op de goede vooruitzichten van die laatste tak dat de analist zijn 'bijkopen'-advies handhaaft.

Het aandeel Ter Beke gaat 2,4 procent lager naar 123 euro.

Gimv surplacet op 53,40 euro. De investeringsmaatschappij krikte de nettowinst over het boekjaar tot 31 maart licht op, tot 112 miljoen euro of 4,41 euro per aandeel. Voor het derde jaar op rij beloopt het dividend 2,50 euro bruto, de zes jaar daarvoor was de coupon 2,45 euro bruto: van stabiliteit gesproken.

De netto-actiefwaarde na dividend beloopt 52 euro per aandeel, tegenover iets meer dan 50 euro een jaar eerder. Bij de huidige beurskoers noteert het aandeel dus tegen een premie van 3 procent op de onderliggende portefeuille.

Opvallend: Gimv is er in geslaagd de berg cash serieus af te toppen over het voorbije boekjaar. Die beloopt nu nog 277 miljoen euro of 10,9 euro per aandeel, tegenover 381 miljoen op 31 maart 2018. Dat komt omdat voor het eerst in vijf jaar de investeringsmaatschappij die naam ook waar maakte door per saldo meer (222 miljoen) te investeren dan te desinvesteren (196 miljoen).