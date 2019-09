Euronext: Umicore op berenjacht, Colruyt op stierenjacht

Umicore zet de Bel20 in zijn eentje op winst. Volgens analisten is via de deal met de Koreaanse batterijreus LG Chem de 'berenjacht' in het aandeel ingezet. En bij Colruyt is er warempel een 'bull' tussen de vele beren.

De Bel20 herstelt na de opdoffer maandag 0,3 procent naar 3.704 punten. Niet dat de gisteren opgeflakkerde recessieangst weer geluwd is, daarvoor was de bescheiden opleving van de Ifo-barometer - de oudste belangrijkste vinger aan de pols van de Duitse economie - verre van overtuigend genoeg.

Zoals ING-econoom Carsten Brzeski het formuleert: 'De Ifo stabiliseert. Maar zoals in een spookkasteel is er altijd de kans dat er achter de volgende bocht een nieuwe horror schuilt (...) Het is een adempauze, die zowel de hoop levendig houdt voor een uitbodeming als de vrees voor een nieuwe glijvlucht.'

De winst voor de Bel20 komt er vooral dankzij Umicore , met een winst van 7,3 procent naar 35,50 euro. De materialengroep sluit een groot meerjarig contract met batterijfabrikant LG Chem voor de levering van kathodematerialen.

De deal is op een opsteker voor de materialengroep. Sinds CEO Marc Grynberg vlak voor Pasen met een forse winstwaarschuwing kwam, regent het pikzwarte rapporten over jarenlange overcapaciteit in de sector.

Beren

KBC Securities verhoogt het koersdoel voor Umicore van 38 naar 40 euro, het advies blijft 'bijkopen'.

'De meerjarenlevering van kathodematerialen, voor in totaal 125.000 ton, is een belangrijke stap voor de kathodeafdeling en kan na de eerdere winstwaarschuwing de onrust op de markt over de concurrentiepositie milderen', stelt analist Wim Hoste. 'Als we de 125.000 ton uitsplitsen over vier of vijf jaar, komen we op een kathodevolume van 25.000 à 31.000 ton per jaar. Dat is stevig, want voor heel 2019 rekenen op we op een productie van 80.000 tot 85.000 ton.' Pro memorie: Umicore ging initieel uit van 100.000 ton over 2019, maar liet die prognose samen met de winstwaarschuwing in april varen.

Eenzelfde teneur bij ING-analist Stijn Demeester: 'Deze aankondiging stuurt een sterk signaal aan de beren (de pessimisten rond het aandeel, red.). Een belangrijk deel van het risico bij de geleidelijke uitbreiding van de productiecapaciteit tot 175.000 ton in 2021-2022 is nu weggenomen'.

Demeester handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 41 euro en wijst ook op berichten in de Koreaanse vakpers. Die stellen dat Tesla voor zijn Chinese Model 3 voor NMC-kathodes (nikkel, mangaan en kobalt) zal kiezen, in plaats van NCA (nikkel, kobalt en aluminium). 'Het zou de eerste keer zijn dat Tesla NMC boven NCA kiest', merkt de analist op. 'Indien bevestigd, zou dat een nieuwe markt openen voor Umicore en bevestigen dat de vroege gok van de groep op NMC voor kathodes de juiste was'.

AB InBev koerst 1,3 procent lager naar 86,36 euro, al blijft de winst sinds begin dit jaar meer dan 50 procent. 's Werelds grootste brouwer lijkt er in tweede zit in te zullen slagen een minderheidsbelang van zijn Aziatische dochter naar de beurs van Hong Kong te loodsen. Dat gebeurt wel tegen de onderkant van de prijsvork, wat het enthousiamse een beetje tempert.

Het beurshuis Jefferies raamt dat de schulden van de groep na de beursgang en de verkoop van de Australische dochter nog 3,4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) zullen belopen, tegenover 4,2 keer nu.

Ook al benadrukt AB InBev dat de opbrengst naar een versnelde schuldenafbouw gaat, toch denkt Jefferies-analist Edward Mundy dat de bierreus met een aparte notering voor zijn Aziatische tak kansen zal krijgen om deals te sluiten.

'We zien bijvoorbeeld mogelijkheden rond San Miguel (de Filipijnse brouwer die deels in handen is van het Japanse Kirin, red.) en Thaibev (de brouwer van het Thaise Chang-beer, red.). En buiten Azië biedt Castel een opportuniteit.' AB InBev controleert sinds de overname van SABMiller 20 procent van de belangrijke Afrikaanse bierpoot van die discrete Franse groep.

'AB InBev heeft traditioneel om de vier jaar een grote deal gesloten - 2004, 2008, 2012 en 2016. En nu de laatste synergieën stilaan uit de SABMiller-deal gewrongen zijn, kijkt de markt uit naar de volgende deal', besluit Mundy. Hij handhaaft zijn 'houden'-advies.

Degroof Petercam heeft vandaag het advies voor Colruyt verhoogd van 'houden' naar 'kopen'. Daarmee is Fernand de Boer de eerste analist - uit een universum van 19 volgens Bloomberg - die de supermarktketen een positief advies geeft. Tot nog toe was Colruyt met de vrijwel unisono verkoopadviezen zowat het meest gehate aandeel van de Europese beurzen. De meeste analisten hebben lof voor het sterke track record van het management, maar vinden de waardering gewoon te duur.