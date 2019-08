Euronext: beurskampioen gevloerd door lauw rapport

De Brusselse beurs kleurt voor de tweede dag op rij rood. Zelfs de beurskampioen van de eerste jaarhelft trapt op de adem, na een eerste lauw in plaats van lovend rapport.

Na een relatief bemoedigende start gaat de Bel20 maandag toch weer meer dan 2 procent in het rood. Eens te meer krijgen bij de escalatie van het handelsconflict alle bedrijven die de autosector als belangrijke klant hebben rake klappen.

Melexis , Recticel en Umicore zakken meer dan 3 procent en bij Solvay en Bekaert gaat er dik 2 procent van de koers af. Die autosector zit in de perfecte storm door een cocktail van handelsoorlogen, krimpende verkopen in China, de opmars van de elektrische auto en nieuwe milieunormen, met weinig zicht op beterschap.

ING tuimelt 4,4 procent of 41 cent naar 8,84 euro, de laagste koers sinds juli 2016. Vandaag zorgt het interimdividend van 24 cent bruto voor extra verkoopdruk, maar de Nederlandse grootbank (en Bel20-zwaargewicht) staat onder druk sinds CEO Ralph Hamers vorige week bij de niet echt overtuigende halfjaarcijfers waarschuwde voor de impact van de lage rente op de rendabiliteit.

AB InBev laat in lijn met de markt 2,2 procent liggen tot 87,91 euro. De biergigant telt nochtans één notoir criticus minder. Beurshuis Jefferies haalt het aandeel van de verkooplijst. Het advies gaat van 'underperform' naar 'houden'. Volgens analist Edward Mundy pakt CEO Carlos Brito overtuigend de twee grote problemen van de voorbije jaren aan.

Eén: het uitblijven van omzetgroei door de merken beter uit te spelen. Twee: de grote schuldenlast, met dank aan de schuldherfinanciering en de lucratieve verkoop van de Australische dochter.

Barco, de Brusselse beurskampioen van de eerste jaarhelft, duikt 5 procent lager naar 173 euro. Het was dan ook even schrikken voor de beleggers in de beeldvormingsgroep: Kempen verlaagt na de sterke recente koersstijging het advies van 'kopen' naar 'houden'. Tot nog toe hanteerden alle zes de analisten die het aandeel volgen een koopadvies.

Fagron koerst 3,6 procent hoger naar 15,44 euro, wat in het huidige beursklimaat een stevige prestatie mag genoemd worden. 'De recente koerszwakte vormt een aantrekkelijke koopgelegenheid', stelt Degroof Petercam-analist Frank Claassen in reactie op het halfjaarrapport. Hij benadrukt dat Brazilië 'een succesverhaal blijft', al valt de groei in de Verenigde Staten wat tegen. 'Het management bevestigt echter dat Wichita (de megafabriek voor steriele bereidingen, red.) op koers zit om tegen 2022 100 miljoen dollar omzet te halen', merkt Claassen op.

'Fagron biedt een voorspelbare omzetgroei met weinig impact van de economische cyclus', vat de analisten samen. Dat laatste is gelet op de onzekerheid over de impact van de handelsoorlog op de wereldeconomie zeker een opsteker.

ING-analist Stijn Demeester blijft bij zijn 'houden'-advies. Hij stipt aan dat Wichita op dit ogenblik 80 producten in voorraad heeft, terwijl de lat voor halverwege 2019 initieel op 110 à 130 lag. 'Mogelijk vertraagde een recordaantal audits in het tweede kwartaal de opstart', oppert Demeester. Hij voegt er wel aan toe dat een positieve koersreactie logisch is, gelet op de koerszwakte in de week vóór de publicatie.

IBA , wereldmarktleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, kondigt een nieuw contract aan. Let wel: het gaat niet om een duur protontherapiesysteem. Het gaat om een Cyclone 70-deeltjesversneller van 13 à 16 miljoen dollar. De Cyclone 70 laat toe om het jaar rond radioactieve isotopen te produceren, die gebruikt worden bij de diagnose van cardiovasculaire en andere ernstige aandoeningen.

IBA heeft tot op vandaag nog maar vier van die deeltjesversnellers verkocht: in Frankrijk, in Rusland en twee in de Verenigde Staten.

Op de halfjaarcijfers van de groep is het nog even wachten: die komen er pas op 22 augustus. In afwachting van die cijfers blijven beleggers op hun hoede: het aandeel koerst niettemin 0,9 procent hoger naar 17,59 euro.