Euronext: bruto vs netto bij Sioen

Temidden de verkoopgolf houdt één al zwaar afgestraft aandeel stand: Sioen. Terwijl de nettowinst fors zakte in 2019, gloort er beterschap bij de brutomarge.

Na de dramatische verkoopgolf van de voorbije week, zijn de Europese beurzen nog altijd niet in rustiger vaarwater. De handel blijft nerveus, met een hogere opening die temidden een reeks waarschuwingen over de impact van het coronavirus al snel in een nieuwe verkoopgolf omsloeg.

De Bel20 koerst 1,2 procent lager op 3.554 punten.

KBC houdt nog relatief goed stand met een vrijwel stabiele koers op 60,98 euro. Barclays verhoogt in een update over de banksector in Frankrijk en de Benelux het advies voor de bank- en verzekeringsgroep van 'verkopen' naar 'houden'.

'We kunnen niet zeggen dat we weten wat de impact van het coronavirus op de sector zal zijn, maar de impact van de fors lagere rentes is nu al duidelijk', zegt analist Omar Fall. 'In deze omgeving is voor KBC met zijn kwaliteitsportefeuille en de relatief hoge Tsjechische rente het neerwaarts potentieel beperkt'.

Buiten de Bel20 noteert Sioen stabiel op 18,50 euro. De specialist in technisch textiel kwam woensdagavond met zwakke resultaten over 2019. Daar waren beleggers duidelijk al op vooruitgelopen, zeker gelet op de crisis in de transportsector: Sioen is marktleider in dekzeilen voor vrachtwagens. Sinds begin dit jaar zakte het aandeel 19 procent tot het laagste peil sinds het najaar van 2016. En dat terwijl CEO Michèle Sioen sindsdien een reeks overnames deed die aan omzet en winst zullen bijdragen.

Dat laatste viel in 2019 echter tegen. De omzet steeg nog wel 1 procent naar 509,6 miljoen, maar de bedrijfswinst dook 17 procent lager naar 39,6 miljoen en de nettowinst ging 19 procent lager naar 27,4 miljoen euro of 1,39 euro per aandeel. Een kleine helft van die nettowinst vloeit als dividend naar de aandeelhouder. De coupon stijgt namelijk met 5 procent naar 0,65 euro bruto.

KBC Securities ziet echter tekenen van beterschap, ondanks de groter dan verwachte daling van bedrijfs- en nettowinst. 'De brutomarge (omzet minus directe productiekosten, red.) steeg in de tweede jaarhelft met 230 basispunten', rekent analist Ruben Devos voor. 'Dat is de eerste stijging in vier jaar. Volgens ons laat een betere prijszettingsmacht en jongste daling van de olieprijs het beste vermoeden voor verdere stijging in 2020.'

Gevolg: Devos verhoogt het advies van 'houden' naar 'bijkopen'. 'In principe vertaalt elke stijging van de brutomarge met een procentpunt zich in een 10 à 15 procent hogere nettowinst. Je moet er in durven geloven gelet gelet op de risico's rond het coronavirus, maar wij denken dat dat de scherpe correctie sinds de start van de coronacrisis en een korting van 25 procent tegenover de sectorgenoten niet gerechtvaardigd is'.

ING-analist David Vagman handhaaft zijn koopadvies voor de textielspecialist. Ook hij wijst op de geleidelijke verbetering van de winstmarge doorheen 2019. 'Die verbetering kwam er ten eerste door de geleidelijke verbetering van de grondstoffenprijzen en ten tweede voor opstartkosten die geleidelijk daalden'.

Biocartis noteert 3 procent hoger op 5,28 euro. Een koersherstel die we net als bij Sioen moeten afzetten tegen wat voorafging: vorige week zakte het aandeel in de algemene verkoopgolf naar een vers diepterecord, bijna 60 procent onder de intekenprijs van vijf jaar geleden.

Kepler Cheuvreux is niet onder de indruk van de prognose voor 2020 die de specialist in zaklabo's voor snelle kankerdiagnose vrijgaf: 'De beloofde groei van 30 procent is duidelijk ontgoochelend en een stuk lager dan de 38 procent groei over de tweede jaarhelft van 2019', merkt het beurshuis op. 'Gelet op de eerdere ontgoochelingen lijkt ons omzichtigheid geboden'.