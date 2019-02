Euronext: de baanwinkel als dividendsnelweg

De recordjacht van Argenx gaat met de meeste aandacht lopen, maar Retail Estates wekt indruk met zijn fors guller dividend.

De Bel20 doet net als de andere Europese beursgraadmeters zijn spurtje van vrijdag dunnetjes over. Met dank aan herwonnen optimisme over de wereldeconomie en - vooral - de plotse versoepeling van de Amerikaanse centraal bankiers dit jaar.

Het gaat vooral hard met Argenx . De Gentse biotechspeler trekt opnieuw 4,5 procent hoger naar 111,40, een vers record en een winst van 30 procent sinds nieuwjaar. Vorige week was CEO Tim Van Hauwermeiren te gast op een conferentie van beurshuis Cowen in Boston, een belangrijk financieel centrum in de Verenigde Staten, en dat lijkt de interesse bij beleggers nog wat meer aangescherpt te hebben.

Het aandeel zit in de lift sinds de deal met het Californische Halozyme. De deal onderstreepte dat Argenx niet aarzelt om zijn berg cash aan te wenden om via de inkoop van extra onderzoek en technologie de productenpijplijn extra te stofferen.

Eerder sloot Argenx ook een monsterdeal rond kankeronderzoek met Johnson & Johnson. Samen met die deal kondigde J&J ook aan in het kapitaal te stappen tegen 100 euro per aandeel. Dat was toen een premie van 16 procent op de beurskoers en nu een korting van 10 procent. Wat meteen mooi illustreert hoe hard het gaat.

In een - zeer tijdige - vooruitblik op de jaarresultaten van 8 maart knipt Credit Suisse het koersdoel van Ontex bij van 21,6 naar 21 euro, het advies blijft een lauw 'neutraal'. Het beurshuis denkt dat de organische omzetgroei over heel 2018 versneld is tot 1,5 procent, van 0,5 procent na negen maanden. Dit onder meer dankzij een gemakkelijke vergelijkingsbasis, gelet op het heel zwakke vierde kwartaal van 2017 in Brazilië.

De winstmarges, daarentegen, is een ander verhaal. Die zit Credit Suisse door de hoge grondstoffenprijzen en de verliezen in Brazilië over 2018 met 1,1 procentpunt zakken tot 10,3 procent. Wat voor het vierde kwartaal slechts 10 procent marge impliceert, stippen de analisten aan.

Ze zeggen vooral uit te kijken naar de 'strategische denkoefening' die het management beloofde nadat hij het bod van het Franse PAI vorige zomer afsloeg. Het aandeel gaat 0,6 procent hoger naar 18,75 euro.

De overname van een pak Nederlandse winkels in december 2017 zet een turbo op de resultaten van Retail Estates , leerden vrijdagavond de resultaten over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar tot 31 maart.

Beurshuis Kepler Cheuvreux zegt onder de indruk te zijn van de dividendprognose, die met 12 procent stijgt van 3,80 naar 4,25 euro bruto per aandeel. Goed voor 5,5 procent rendement en 18 procent meer dan wat over het vorige boekjaar naar de aandeelhouders vloeide. Bovendien is ook voor volgend boekjaar groei verzekert, met een stilaan klassieke 'shoppingtrip' in december. Dit keer sloot Retail Estates in België voor meer dan 100 miljoen deals af, die verse huurinkomsten moeten opleveren.

ING-analisten Pieter Runneboom en Jaap Kuin stippen aan dat de specialist in winkelvastgoed voor het fors hogere beloofde dividend een groter deel van zijn winst zal uitkeren. Dat zal nu 80 procent zijn. Nog steeds vrij bescheiden vergeleken met andere vastgoedgroepen, maar een hoger percentage dan vroeger. Het beurshuis handhaaft het adives op 'houden', bij een intussen bereikt koersdoel van 77 euro.

Ter vergelijking: over boekjaar tot 31 maart 2018 beliep het brutodividend met 3,60 euro per aandeel 70 procent van de courante winst per aandeel van 5,13 euro. In het boekjaar tot 31 maart 2017 was het dividend (3,30 euro) drie kwart van de winst per aandeel (4,34 euro).

Het aandeel Retail Estates koerst 1,6 procent hoger naar 77,90 euro.

Kiadis Pharma , de specialist in stamceltherapie, wapent zich tegen een potentiële overname. Of beter: wil zich wapen. Het Nederlandse bedrijf roept voor 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen.

Voornaamste agendapunt lijkt nummer 5: een toevoeging aan de statuten die de uitgifte van bevoorrechte aandelen toelaat. Die moeten het mogelijk maken dat als er een overname dreigt, de directie een 'onafhankelijke stichting' toelating kan geven op bevoorrechte aandelen in te schrijven om 'de belangen van het bedrijf' te beschermen.

Kiadis trok in de zomer van 2015 tegen 12,5 euro per aandeel naar Euronext. Sindsdien brak het aandeel geen potten, mede door vertraging in het onderzoek en een continuë moeilijke zoektocht naar cash. Het aandeel sloot vrijdag op 8,84 euro, 30 procent onder de introductieprijs van 3,5 jaar geleden.