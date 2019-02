Euronext: de geïsoleerde sterkhouder van Recticel

De autocrisis overschaduwt bij Recticel de jongste glansprestatie van het kroonjuweel, de isolatietak.

Het opvallendste Brussels aandeel op een drukke resultatendag - het overzicht leest u hier - is Recticel , met een koersval van 6 procent naar 6,48 euro.

De chemiegroep zag over 2018 de omzet 1 procent zakken naar 1,45 miljard euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) zakte 2 procent naar 103,8 miljoen euro. Beide cijfers liggen iets onder de analistenverwachtingen. Nettowinst en dividend stijgen wel, met respectievelijk 20 en 9 procent.

Belangrijkst is de waarschuwing voor een 'ongunstige marktomgeving' in de eerste helft van 2019. Die zal niet alleen dit halfjaar op de resultaten wegen - al belooft de groep voor heel 2019 wel een hogere ebitda - maar bemoeilijkt vooral de beloofde verkoop van de auto-interieurafdeling. 'Dat proces is de afgelopen zes maanden een grotere uitdaging geworden vanwege de snel veranderende omstandigheden in de automarkt.'

Als er al een verkoop uit de bus komt, zal het dus zeker niet tegen een royale prijs zijn. 'Wij verwachten nu dat Recticel voor de afdeling potentieel 75 miljoen euro kan ontvangen, 4 keer de brutobedrijfswinst', raamt KBC Securities-analist Wim Hoste.

'De onzekerheid over de verkoop van de auto-afdeling overschaduwt de sterke prestatie van de isolatietak', stelt ING-analist Giel-Jan Triest vast. Die isolatietak, het kroonjuweel van de groep, krikte de winstbijdrage (ebitda) met ruim een tiende op naar 44,7 miljoen euro. De winstmarge verbeterde nog, van 14,8 naar 16,5 procent. Die winstmarge is ruim boven die van de andere afdelingen, Soepelschuim (6,7%), Slaapcomfort (2,8%) en Automobiel (7%).

KBC Securities toont zich tevreden over de jaarresultaten van AB InBev , met de sterker dan verhoopte omzet- en winstgroei in het vierde kwartaal van 2018 en de beloofde volumegroei vanaf 2019.

Analist Wim Hoste: 'De beter dan verwachte winstgroei is deels omdat wij en de consensus de impact van de hyperinflatie in Argentinië overschat hebben, maar ook door de solide verkopen in Noord-Amerika, Latijns Amerika en Azië. Wij beschouwen AB InBev als koopwaardig tegen 16 keer de geraamde nettowinst over 2019 en een ondernemingswaarde die 13 keer de verwachte brutobedrijfswinst beloopt'.

Bij ING-analist Reg Watson heerst na de cijfers vooral opluchting. 'Beleggers zullen opgelucht zijn dat, in tegenstelling tot Kraft Heinz, AB InBev niet gedwongen wordt om de waarde van de 140 miljard dollar goodwill en de 42 miljard merknamen op de balans af te boeken', luidt het.

Operationeel noemt Watson de resultaten niet over de hele lijn overtuigend. Tegenover een zwakke omzet stond een beter dan verwachte brutobedrijfswinst (ebitda). Door hogere belastingen en een minwaarde van 1,5 miljard dollar op de indekking van aandelenopties lag de nettowinst echter een stuk onder de verwachtingen.

De analist merkt ook op dat CEO Carlos Brito voor 2019 een meer 'gebalanceerde' mix tussen volume en prijs belooft. 'Dat staaft onze stelling dat de consument niet langer bereid is prijsverhogingen te accepteren.' Hij handhaaft zijn advies op 'houden'.

Na het beroerde beursjaar 2018 - waarop het aandeel AB InBev zo'n 40 procent verloor - ligt de lat echter laag hoog opdat de opluchting zou overheersen. Het aandeel van de bierreus veert 5 procent op naar 69,20 euro.

UCB was in 2018 daarentegen één van de verrassende sterkhouders van de Bel20 in 2018. De lat lag dus een heel stuk hoger dan bij AB InBev. Na de publicatie van de jaarcijfers over 2018 krijgt het aandeel een weerbots: minus 4,6 procent naar 73,44 euro. Degroof Petercam-analiste Stéphanie Put erkent dat de resultaten over 2018 sterk zijn, met aanhoudende verkoopgroei van de belangrijkste vijf producten.

2019 is een ander paar mouwen. Door het goede nieuws over het onderzoek - onder meer bimekuzemab, het potentiële middel tegen ochtendstijfheid - stijgen ook de kosten voor dat onderzoek. En dat weegt op korte termijn op de winstmarge. De analiste stipt aan dat UCB een omzet van 4,6 à 4,7 miljard euro vooropstelt in 2019, bij een winstmarge tussen 27 en 29 procent. Dat is in beide gevallen minder dan de analistenconsensus: 4,8 miljard omzet en een marge van net geen 29 procent.

'De ondernemingswaarde van UCB beloopt nu 14,6 keer de verwacht bedrijfswinst voor 2019', becijfert Put. 'Dat is een premie tegenover de 13 keer voor grote farmabedrijven, terwijl farmabedrijf met hoge groei tegen 15 keer noteren. Gelet op de onzekerheid rond de toekomstige groei vinden we dat UCB aan de onderkant van die vork hoort te noteren.' Logischerwijs luidt het advies 'houden'.

Engie was net als UCB stevig gestegen in de aanloop naar de jaarcijfers en de beleggersdag en gaat nu 2,9 procent lager naar 13,50 euro.