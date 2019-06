Euronext: de naschokken van Colruyt

Een balans van gewapend beton is geen garantie voor de beurskoers, leert Colruyt. En Umicore mildert met (spot)goedkope schulden de zorgen over de balans wat.

Wie biedt meer? Bij centraal bankiers is er een opbod om het beleid zo soepel mogelijk te makken en het geld zo goedkoop mogelijk. Woensdagavond was het de beurt aan Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, om een renteknip in het vooruitzicht te stellen. Het vooruitzicht helpt ook de Europese beurzen - licht - hoger, met een Bel20 die 0,2 procent hoger sjokt.

De Belgische lange rente hervat zijn tocht richting nulpunt, nu centraal bankiers overal in de wereld - met dus uitzondering van Noorwegen - het ultrasoepele beleid nog wat soepeler maken. In de vroege handel zakt de rente 3 basispunten tot 0,10 procent. Dat is nog iets meer dan het dieptepunt op dinsdag, 0,073 procent, dat er kwam nadat ECB-voorzitter Mario Draghi er geen twijfel over liet bestaan dat er extra stimulus komt.

Een hele reeks bedrijven, waaronder Umicore, Bekaert en Gimv, maken van die extreem lage rente dankbaar gebruik om nog snel tegen bodemtarieven voor lange tijd geld op te halen.

Vooral voor Umicore is de portie goedkope schulden welkom. Bij beleggers lijken zo de zorgen over de balans en de vrees voor een nieuwe kapitaalronde om de zware investeringen in batterijmaterialen te financieren wat gemilderd. Dat helpt het recent zwaar afgestrafte aandeel 1 procent hoger naar 27,94 euro.

Na de mokerslag gisteren is er geen remonte voor Colruyt : het aandeel brokkelt 1,2 procent af naar 52,92 euro. De conferentie met het management gisteren heeft analisten niet echt kunnen verwurwen.

Jefferies-analist James Grzinic blijft bij zijn verkoopadvies en koersdoel van 36 euro. 'De correctie van woensdag is nog maar het begin van het wegwerken van de enorme discrepantie tussen waardering en winstvooruitzichten', luidt het.

'Colruyt is operationeel één van de meest indrukwekkende supermarktketens die we opvolgen. De concurrentiepositie is goed, de marges blijven hoog, de balans is van gewapend beton en het management blijft nauwgezet een zeer geliefd merk koesteren', zalft de analist. Om dan te slaan: 'Maar in de voorbije jaren gaat de omzetgroei ten koste van groeiende investeringen, waar een steeds kleinere toename van marktaandeel tegenover staat'.

Eenzelfde teneur bij KBC Securities, waar analist Alan Vandenberghe het verkoopadvies en koersdoel van 39 euro intact laat. 'Aanhoudende investeringen in de langetermijnstrategie en een moeilijker omgeving zullen ook over de afzienbare toekomst op de marges blijven wegen. Daarom blijven de huidige premie op de sectorgenoten buitensporig vinden.'

Luttele uren nadat beurswaakhond FSMA Nyrstar in een zelden gezien démarche kapittelde, heeft de zinkgroep dan toch rijkelijk laat extra informatie ter beschikking gesteld voor de aandeelhouders in de aanloop naar de - ook vaak uitgestelde - jaarvergadering van 25 juni.

Onderzoeksbureau Duff & Phelps oordeelt in het rapport dat de billijke waarde rond de minus 300 miljoen euro schommelt. Na de herstructurering en schuldherschikking, waarbij de aandeelhouders voor een symbolische euro grotendeels onteigend worden, raamt D&P de waarde van de groep op 747 miljoen euro. 2 procent van die waarde - het restbelang voor het 'oude' Nyrstar na de transfer van alle activa, is 15 miljoen euro of 0,14 euro per aandeel, meteen een schaars houvast voor de kleine aandeelhouder.