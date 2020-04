Euronext: een schuimend Recticel

Met een verrassende dubbele deal is Recticel plots schuldenvrij. Beleggers nemen de rekenmachine en achten de som van de onderdelen plots een derde meer waard.

De Brusselse beurs koppelt haar karretje aan het herstel op de Europese aandelenmarkten. Niet alleen in België zijn er signalen dat de draconische lockdown stilaan resultaten afwerpt en de verspreiding van het coronavirus heeft kunnen vertragen. Dat is ook het geval in Europese brandhaarden als Italië, waar het aantal overlijdens hoog blijft maar wel beginnen dalen is.

'Zaterdag was de eerste dag dat Italië een daling van het aantal patiënten in intensieve zorgen kon rapporteren', stipte Erik Nielsen, hoofdeconoom van de Italiaanse grootbank UniCredit, zondag aan in zijn wekelijkse roundup. Nielsen waarschuwt wel voor voorbarig optimisme: 'Er is licht aan het einde van de tunnel. Maar het slechte nieuws: de tunnel is nog erg lang'.

Beleggers focussen op het licht, niet op de tunnellengte. De Bel20 trekt een spurt van 2,9 procent naar 2.939 punten.

Alle aandacht gaat naar Recticel , dat liefst 33 procent hoger spurt naar 6,05 euro. Bijna twee jaar nadat de chemiegroep die afdeling in de etalage zette, is de auto-interieurafdeling de deur uit. Recticel brengt 51 procent van de tak onder bij de Beierse private-equitygroep Admetos. De resterende 49 procent kan potentieel vanaf maart 2024 de deur uit.

Bijna even opvallend: Recticel verkoopt ook zijn belang van 50 procent in zijn joint venture Eurofoam - ongeveer één derde van de afdeling Soepelschuim - aan de Oostenrijkse partner Greiner. De twee transacties leveren 210 miljoen euro cash op, de nettomeerwaarde beloopt 85 miljoen euro. Het gevolg is dat Recticel zijn balans fors opschoont en nu kan focussen op het kroonjuweel, de isolatietak.

Met de spectaculaire koersremonte heeft het aandeel nu ruim de helft van het verlies sinds begin dit jaar goedgemaakt (zie grafiek).

KBC Securities handhaaft het koopadvies en koersdoel van 9 euro. Analist Wim Hoste doet een poging om de opbrengst van de dubbele deal, 210 miljoen euro, op te splitsen: 'We ramen dat Recticel een kleine vier keer de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) heeft verkregen voor het belang in de auto-interieurtak, zo'n 25 à 28 miljoen euro. De rest, 182 à 185 miljoen, is voor Eurofoam. Dat zou dan zo'n 9 keer de ebitda zijn, wat een erg goede prijs is.'

Degroof Petercam verhoogt na de dubbele deal van deze ochtend het advies voor Recticel van 'houden' naar kopen', het koersdoel gaat van 5,2 naar 6,4 euro. 'We ramen dat Recticel na de deals netto 65 à 70 miljoen cash zal hebben, inclusief de transfer van 36 miljoen leaseschulden. Die gezonde balans biedt ruimte voor verdere expansie in isolatie, via ofwel overnames ofwel uitbreidingsinvesteringen voor de bestaande afdeling', stelt analist Nathalie Debruyne.

Het gevolg is dat beleggers in één trek Recticel als een 'pure' isolatiespeler zoals Kingspan beginnen zien. En dus de 'holdingkorting' in belangrijke mate wegwerken, wat samen met de stevige prijs voor Eurofoam meteen de scherpe koersreactie verklaart. 'Wij denken dat het hier niet stopt', zegt Hoste. 'Op termijn sluiten we ook een verkoop van de matrassenafdeling en het resterende deel van soepelschuim niet uit.'

Opmars en aftocht

Nog een opgemerkte stijger is een andere chemiegroep, Tessenderlo . Die gaat 4 procent hoger naar 26,10 euro.

Grootaandeelhouder Luc Tack blijft na de publicatie van de jaarcijfers en bijbehorende stille periode aandelen in bulk kopen, via de Picanol-holding Verbrugge. Hij heeft eind vorige week luidens de insidertransacties op de site van beurswaakhond FSMA opnieuw een groot pakket aandelen van de chemiegroep gekocht. Hij kocht, buiten beurs, een half miljoen aandelen tegen 12,25 miljoen euro of 24,5 euro per aandeel.

Begin vorige week had hij al 400.000 aandelen Tessenderlo gekocht aan dezelfde koers voor een totale investering van 9,8 miljoen.Tack versterkt al langer zijn greep op het chemiebedrijf. Gewoonlijk is dat met mondjesmaat, maar afgelopen week legde hij de hand op twee grote pakketten aandelen.

Sinds begin dit jaar heeft Tack volgens een berekening van De Tijd - rechtstreeks en onrechtstreeks - 975.067 aandelen gekocht voor 24,34 miljoen euro. Ter vergelijking: vorig jaar kocht hij voor bijna 63 miljoen euro aandelen van de chemiegroep.

Tegenover de opmars van Tack bij Tessenderlo staat de aftocht van de familie Saverys bij Euronav . Een droge participatiemelding leerde vrijdagavond dat de familie Saverys onder de meldingsdrempel van 5 procent is gezakt bij olietankerrederij.

Dat is op zijn minst opmerkelijk: de redersdynastie is de stichtende familie achter de rederij CMB, waaruit Euronav in 2004 is afgesplitst. CMB-CEO Alexander Saverys geeft een woordje uitleg: 'De historische banden tussen onze familie en Euronav zijn zeer sterk. Maar ons belang is over de jaren heen verwaterd en we beheren Euronav als een louter financiële participatie'.