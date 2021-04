Euronext haalt 1,8 miljard op om met Milaan te trouwen

Italië wordt het belangrijkste land in de omzet van Euronext. 'Vanaf vandaag zullen we de resultaten van Borsa Italiana consolideren, wat een grote verandering van schaal en profiel zal zijn voor de groep', verklaarde CEO Stéphane Boujnah. Met 1.870 genoteerde bedrijven en een gezamenlijke marktwaarde van 5.100 miljard euro is Euronext de grootste beurs van Europa. De groep voegt er ook een stevige scheut obligatiehandel aan toe, want Milaan is Europees marktleider in de handel in Europese overheidsobligaties.