Euronext: het verhaal van twee holdings

Terwijl Gimv intussen aan een stevige premie noteert, plakken beleggers volgens beurshuis ING onterecht een extreme korting op D'Ieteren.

Na de 'Draghi-rally' van vorige week, maken de Europese beurzen pas op de plaats. Beleggers kijken nu al nerveus uit naar de G20-bijeenkomst aan het eind van de week in het Japanse Osaka. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet er onder vier ogen zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping en de hoopt leeft dat dat onderonsje de langverwachte doorbraak in de handelsgepsrekken tussen de Verenigde Staten en China kan opleveren.

Dat die handelsoorlog op de groei weegt, onderstreept de Ifo, de oudste conjunctuurbarometer van Europa en invloedrijkste vinger aan de pols van het Duitse bedrijfsleven. Die zakte in juni voor de derde maand op rij en noteert nu op het laagste peil in vijf jaar. De Bel20 noteert 0,1 procent lager op 3.503 punten.

Grootste daler is Ontex , dat 6 procent inlevert en met 12,81 euro op een nieuw diepterecord noteert. De luierfabrikant is aangeschoten wild sinds hij in mei niet alleen met een winstwaarschuwing kwam, maar het management op de daaropvolgende 'beleggersdag' in Londen ook nog eens volledig de mist in ging.

Het aandeel Ontex noteeert nu 40 procent onder het peil van vlak vóór de waarschuwing en 30 procent onder de intekenprijs (18 euro) bij de beursgang goed vijf jaar geleden.

Morgan Stanley bleef ondanks die afstraffing vorige week Ontex als één van de 'favoriete verkooptips' onder de Europese midcaps naar voor schuiven. 'Ontex heeft het moeilijk om over te schakelen van producent van witte producten naar een speler in merkproducten. De risico's zijn veelvuldig: grote concurrentie, de uitvoering van het herstructureringsplan en volatiele grondstoffen- en valutaprijzen in combinatie met lage prijszettingsmacht.'

Die sombere adviezen inspireren duidelijk shorters, beleggers die speculerend op een koersdaling geleende aandelen verkopen. Uit de jongste meldingen op de site van beurswaakhond FSMA blijkt dat de Amerikaanse reus Blackrock intussen 1,9 procent van de aandelen Ontex geshort heeft.

De grootste stijger op de Brusselse beurs is D'Ieteren , met een spurtje van 5,9 procent naar 39,40 euro. ING trekt het advies voor de holding op van 'houden' naar 'kopen' en verhoogt het koersdoel fors, van 43 naar 58 euro.

'Ongeliefd en vergeten', vat analist David Vagman samen. 'De ondernemingswaarde (beurswaarde plus schulden, red.) bedraagt maar 3,5 keer de brutobedrijfswinst, de vrije kasstroom beloopt 14 procent van de beurswaarde en het aandeel noteert tegen een korting van 48 procent op de intrinsieke waarde, die we op 73 euro per aandeel becijferen', klinkt het.

De markt houdt volgens de analist ook totaal geen rekening met de meer dan 1 miljard cash op de rekening. Het risico dat het management die cash niet oordeelkundig spendeert, zit dus wel heel ruim in de koers verrekend. Bovendien negeren beleggers volgens het rapport ook de goede vooruitzichten van het kroonjuweel, de autobeglazingsdochter Belron (Carglass).

Van onderwaardering door beleggers is er bij Gimv geen sprake. Wie op het schuldpapier de investeringsmaatschappij wou intekenen en even niet oplette, is er aan voor de moeite. De investeringsmaatschappij heeft na één dag de beoogde 250 miljoen euro opgehaald.

Het aandeel Gimv sloot vrijdag op 56,30 euro, een zucht verwijderd van de piek van februari 2017 (56,79 euro) en een premie van 8 procent op de boekwaarde van 52 euro per aandeel. Dat vinden beleggers stilaan welletjes want ze sturen het aandeel 0,7 procent lager naar 55,90 euro.

Nu de groep vlotjes bij obligatiebeleggers een kwart miljard heeft opgehaald, raamt KBC Securities de oorlogskas - na uitkering van het dividend op 3 juli - op 400 à 450 miljoen euro. Bij het afsluiten van het boekjaar beschikte de investeringsmaatschappij al over 276 miljoen nettocash, sindsdien raamt de beurshuis de investering in Alro op 30 miljoen en die in Smart Battery Solutions op 25 miljoen.

'Dit geeft de kans om een grote investering te doen', erkennen de analisten van KBC Securities. Maar toch denken ze niet dat het zo'n vaart zal lopen. 'Wij denken eerder dat de groep haar liquiditeit zal aanwenden om de toekomstige investeringen te financieren.' Met andere woorden: met minder exits dan de voorbije jaren toch evenveel nieuwe investeringen en opvolgingsinvesteringen blijven doen.

Kepler Cheuvreux start de opvolging van Sipef met een koersdoel van 43 euro en een verkoopadvies. Volgens het beurshuis kampt de plantagegroep met de combinatie van lage palmolieprijzen én de forse investeringen voor de uitbreiding van het palmolieareaal. 'Voor die investeringen is tot 2023 360 miljoen dollar nodig', stipt Kepler aan. Intussen zal door overaanbod op de markt de prijs en dus ook de cashflow laag blijven.

'Het gevolg is dat de schulden tegen eind 2019 2,5 keer de brutobedrijfswinst zullen belopen'. Een kleine schok voor een groep die tot voor kort schuldenvrij was. Mogelijk valt de verkoop van activa daarom niet uit te sluiten. Het beurshuis denkt dat mogelijk tot 110 miljoen dollar in het laatje kunnen brengen.

Sipef brokkelt 1,9 procent af naar 42,95 euro.

De lang uitgesponnen stembusslag voor burgemeester van Istanbul is eindelijk voorbij. Vorige maand nog stuurde Deceuninck nog een winstwaarschuwing uit, als gevolg van de aanslepende politieke onzekerheid in het land. Turkije is de belangrijkste winstmotor van de de producent van pvc-profielen en leverde over 2018 zo'n helft van de brutobedrijfswinst aan.

'Het einde van de verkiezingen in Istanbul is een eerste positief signaal', merkt ING op. 'Het wijst op potentieel beterschap vanaf de tweede jaarhelft'. Over het eerste kwartaal keek Deceuninck in Turkije aan tegen een krimp van omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) van respectevelijk 30 en 60 procent.

Deceuninck boekt een voorzichtige remonte van 1 procent naar 2,06 euro.

Dinsdag houdt de zinkgroep Nyrstar haar lang uitgestelde jaarvergadering. Die belooft pittig te worden, na de implosie van het aandeel en de de facto onteigening van de kleine aandeelhouders. Na opmerkelijke kritiek van de beurswaakhond FSMA besloot Nyrstar dit weekend de jaarrekening niet ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Die jaarrekening moet het nog altijd zonder oordeel van de revisor stellen.