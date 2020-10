Euronext telt 4,3 miljard neer voor beurs van Milaan

4,3 miljard euro. Dat is het stevige prijskaartje voor 'Piazza Affari', de beurs van Milaan, officieel Borsa Italiana. De verkoper is de beurs van Londen, die afscheid moest nemen van Italiƫ om haar miljardenovername van de informatieleverancier Refinitiv - het vroegere Reuters - langs een kritische Europese waakhond te loodsen.

Met 4,33 miljard betaalt Euronext een stevige 16 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Borsa Italiana over boekjaar 2019. Een verrassing is dat niet. Ten eerste boomt de aandelenhandel in volle pandemie. Ten tweede zijn de data die alle frenetieke beurshandel met zich meebrengt een goudmijn die beurzenuitbaters steeds gretiger cashen. En ten slotte verwerft Euronext met Borsa Italiana ook de lucratieve marktleider in de Europese obligatiehandel, MTS.