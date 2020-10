Euronext verwijdert gros van uitstaande beursorders

De technische problemen die Euronext maandag troffen, hebben voor veel beleggers gevolgen. De beurs heeft de slothandel van maandag geannuleerd en de slotkoersen herzien. Het gros van de uitstaande orders is verwijderd.

De panne die de handel op de Euronext-beurzen maandag drie uur lamlegde was niet veroorzaakt door een cyberaanval maar het gevolg van technische problemen met de software, bevestigt een woordvoerder dinsdag. Dinsdag verloopt de handel weer normaal.

De beurs werd maandag twee keer door technische mankementen getroffen. Door problemen met de software die de verschillende databases met elkaar moet verbinden, was tussen even voor 10 uur en 12.45 uur geen handel mogelijk op de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs, Dublin en Lissabon.

Maar ook bij het slot maandag liep het fout. Na 17.30 uur vond de gebruikelijke slotveiling voor veel aandelen niet plaats, maar ging de handel tien minuten verder op continue basis. Omdat bij de slotfixing zeer veel orders worden doorgegeven, had dat forse koerscapriolen tot gevolg. Zo sloot WDP 5,1 procent hoger en ging D'Ieteren net voor de slotbel om 17.40 uur zelfs 8 procent naar boven. In Amsterdam ging Philips van een winst van ruim 3 procent naar evenveel verlies in luttele seconden.

Transacties geannuleerd

Door het technische euvel heeft Euronext alle transacties op 19 oktober na 17.30 uur geannuleerd. Ook de slotkoersen zijn aangepast naar de laatste handel voor 17.30 uur. Bij veel beursmakelaars en leveranciers van beurskoersen leidde dat tot de rapportering van foutieve koersbewegingen.

Bij de meeste Belgische makelaars zijn alle uitstaande orders verwijderd, leert een rondvraag.

Een belangrijk neveneffect is dat de beurs het merendeel van de doorlopende orders in het orderboek heeft geschrapt. Als u een order had uitstaan, kijkt u beter bij uw bank of makelaar na of het niet geannuleerd werd. Bij de meeste Belgische makelaars zijn alle uitstaande orders verwijderd, leert een rondvraag. U moet die bijgevolg opnieuw doorgeven.

Cyberaanval

De panne bij Euronext was de grootste in twee jaar. Ook andere beurzen leden onlangs onder technische problemen. Op 1 oktober legde een kapot stuk hardware de beurs van Tokio een hele dag plat. De beurs van Nieuw-Zeeland ging vier dagen dicht wegens een cyberaanval. Deutsche Börse moest zijn Xetra-handelssysteem dit jaar al twee keer enkele uren stilleggen.

In de VS besliste de beurswaakhond SEC in 2014 dat de beurzen extra moesten investeren in back-upsystemen en noodplannen om de handel te kunnen garanderen. Dat gebeurde na enkele zware pannes waardoor sommige handelaars zelfs geen zicht kregen op trades die doorgingen en daardoor zware verliezen leden, zoals bij de beursgang van Facebook in 2014.