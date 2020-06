Europa achterblijver op de wereldbeurzen

De brede Stoxx600 duikt dinsdag kort na opening 0,2 procent in het rood, en de Bel20 verliest 0,9 procent (mede onder invloed van een dividendknip bij zwaargewicht AB InBev). De Europese beurzen slagen er dus niet in een vervolg te breien aan de rally van gisterenavond op Wall Street, waar de brede S&P500 het jaarverlies wegwerkte en de Nasdaq Composite met 9.924 punten een nieuw slotrecord neerzette . Als de met technologieaandelen volgestouwde index nog eens met 0,7 procent weet te stijgen, ligt de magische kaap van 10.000 punten aan diggelen.

Erik Joly, strateeg van ABN AMRO Private Banking, gelooft niet in een inhaalbeweging van Europa. 'Op korte termijn blijven we sowieso voorzichtig met aandelen. Het blijft onduidelijk in hoeverre de economie wereldwijd kan worden heropend zonder dat de medische risico's toenemen. Er is veel onzekerheid. Maar binnen aandelen geven wij de voorkeur aan de VS boven Europa.'